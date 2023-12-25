«2ГИС» добавил в навигатор фильтр, который исключит из маршрута зоны с плохим GPS Статьи редакции
Он доступен в последней версии приложений на iOS и Android.
- Опция «Избегать зоны с плохим GPS» появится на экране устройства, как только система построит маршрут, рассказали в «2ГИС». С ней навигатор будет игнорировать те места, где геопозиция может определяться неверно.
- Настройки фильтра сработают, даже если сойти с выбранного маршрута, перестроить его или выбрать путь лучше.
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Это можно будет использовать как инструмент для поиска охраняемых объектов с глушилками?
Есть информация, что глушилки перемещаются, поэтому нет смысла.
Удачи 2gis, за год многое что сделали. С тех пор как яндекс через андроид.авто перестал бесплатно работать, начал пользоваться 2gis (в самом начале были слезы), теперь - мое уважение.
Таксисты должны платить за коммерческое использование, логично.
интересно насколько это увеличит путь
Москву придётся объезжать.