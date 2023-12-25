Транспорт
Полина Лааксо

«2ГИС» добавил в навигатор фильтр, который исключит из маршрута зоны с плохим GPS Статьи редакции

Он доступен в последней версии приложений на iOS и Android.

  • Опция «Избегать зоны с плохим GPS» появится на экране устройства, как только система построит маршрут, рассказали в «2ГИС». С ней навигатор будет игнорировать те места, где геопозиция может определяться неверно.
  • Настройки фильтра сработают, даже если сойти с выбранного маршрута, перестроить его или выбрать путь лучше.
  • В ноябре 2023 года «2ГИС» обновил навигатор и начал показывать «друзей» на карте.
  • Летом 2023-го«Яндекс» стал предлагать пользователям включать при построении маршрутов Wi-Fi и Bluetooth, чтобы «сбои в определении местоположения меньше влияли на навигацию».

#новости #2гис

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6 комментариев
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 Ukuri Itsi

Это можно будет использовать как инструмент для поиска охраняемых объектов с глушилками?

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Super 72

Есть информация, что глушилки перемещаются, поэтому нет смысла.

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Анар FS

Удачи 2gis, за год многое что сделали. С тех пор как яндекс через андроид.авто перестал бесплатно работать, начал пользоваться 2gis (в самом начале были слезы), теперь - мое уважение.

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Буквоед

Таксисты должны платить за коммерческое использование, логично.

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IgorrogI

интересно насколько это увеличит путь

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Буквоед

Москву придётся объезжать.

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