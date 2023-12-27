РЖД запустят «Ласточку» полностью российского производства 28 декабря 2023 года — поезд получил название «Финист» Статьи редакции
Его официально представили летом 2023 года.
- РЖД отправят поезд из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря 2023 года, пишет «РИА Новости». На первом этапе состав будет курсировать на пригородных маршрутах в Свердловской области, а с января 2024 года запланированы маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.
- Холдинг «Синара — транспортные машины» представил опытный образец скоростного электропоезда серии ЭС104 — «Ласточку» полностью российского производства — в июле 2023 года. Внешне поезд красно-серого цвета, есть пять вагонов на 416 мест. Внутри — подъёмники для маломобильных пассажиров, Wi-Fi, USB-порты, климат-контроль и система обеззараживания воздуха.
- ТАСС писало, что вместе с заводом «Уральские локомотивы» (создан в 2010 году как совместное предприятие «Синары» и Siemens; в мае 2022-го немецкая компания объявила об уходе из России) работали 160 российских, белорусских и казахстанских поставщиков.
- В ноябре 2023 года поезд получил сертификат соответствия требованиям техзадания. Тогда же РЖД рассказали, что приняли первые два поезда, они прошли испытания на участке «Екатеринбург – Нижний Тагил – Егоршино».
- В начале декабря РЖД провели голосование, предложив пользователям выбрать название аналога «Ласточки». Среди вариантов были «Аметист», «Байкал», «Ирбис», «Ласка», «Уралочка» и «Финист».
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О, интересного персонажа для нейминга выбрали
Финист - мужчина низкой социальной ответственности, который каждый вечер прилетал к девушке в виде сокола и морочил ей голову. Потом улетел и женился на другой
А в другой сказке он казнил свою жену (на воротах повесил)
Ладно хоть не фистинг😂
жениться тебя надо барин....
Финиста ля комедия
Близко не подходим пока, издалека посмотрим на «нашу» ласточку.
Эх, хорошо бы они прошли все испытания...
Отличная новость
Не верю! Пусть дадут доступ журналистов к ж/д составу
Ну это как собрать Volkswagen в России и говорить, что это российская разработка.
прям полностью полностью?на все 100%?