Транспорт
Таня Боброва

РЖД запустят «Ласточку» полностью российского производства 28 декабря 2023 года — поезд получил название «Финист» Статьи редакции

Его официально представили летом 2023 года.

  • РЖД отправят поезд из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря 2023 года, пишет «РИА Новости». На первом этапе состав будет курсировать на пригородных маршрутах в Свердловской области, а с января 2024 года запланированы маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.
  • Холдинг «Синара — транспортные машины» представил опытный образец скоростного электропоезда серии ЭС104 — «Ласточку» полностью российского производства — в июле 2023 года. Внешне поезд красно-серого цвета, есть пять вагонов на 416 мест. Внутри — подъёмники для маломобильных пассажиров, Wi-Fi, USB-порты, климат-контроль и система обеззараживания воздуха.
  • ТАСС писало, что вместе с заводом «Уральские локомотивы» (создан в 2010 году как совместное предприятие «Синары» и Siemens; в мае 2022-го немецкая компания объявила об уходе из России) работали 160 российских, белорусских и казахстанских поставщиков.
  • В ноябре 2023 года поезд получил сертификат соответствия требованиям техзадания. Тогда же РЖД рассказали, что приняли первые два поезда, они прошли испытания на участке «Екатеринбург – Нижний Тагил – Егоршино».
  • В начале декабря РЖД провели голосование, предложив пользователям выбрать название аналога «Ласточки». Среди вариантов были «Аметист», «Байкал», «Ирбис», «Ласка», «Уралочка» и «Финист».
Новый электропоезд ЭС104 / Источник: РЖД

#новости #ласточка #ржд

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11 комментариев
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 Сестра Таланта

О, интересного персонажа для нейминга выбрали

Финист - мужчина низкой социальной ответственности, который каждый вечер прилетал к девушке в виде сокола и морочил ей голову. Потом улетел и женился на другой

А в другой сказке он казнил свою жену (на воротах повесил)

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MacMillan

Ладно хоть не фистинг😂

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Елена К

жениться тебя надо барин....

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debil
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Бабаевский по акции

Финиста ля комедия

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Вадим Д.

Близко не подходим пока, издалека посмотрим на «нашу» ласточку.

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Доктор Шурупова

Эх, хорошо бы они прошли все испытания...

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Maxim G

Отличная новость

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Pasha Z

Не верю! Пусть дадут доступ журналистов к ж/д составу

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Alex R

Ну это как собрать Volkswagen в России и говорить, что это российская разработка.

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Илья Затокин

прям полностью полностью?на все 100%?

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8 комментариев
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