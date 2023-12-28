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Транспорт
Таня Боброва

Xiaomi официально представила свой первый электромобиль Статьи редакции

«Цель Xiaomi — создать машину мечты, которая будет не хуже Porsche и Tesla».

  • Автомобиль получил название SU7 (speed ultra) и SU7 Max, пишет Bloomberg. Это пятиместный седан, который будет выпускаться в партнёрстве с китайским автопроизводителем BAIC.
Источник здесь и далее: Xiaomi
  • Заднеприводный SU7 с одним двигателем может разгоняться до 100 км/ч за 5,28 секунды, его максимальная скорость — 210 км/ч, запас хода — 668 км на одном заряде.
  • Полноприводный SU7 Max с двумя двигателями разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунды, максимальная скорость — 265 км/ч, запас хода — 800 км. Аккумуляторы поставляют китайские Contemporary Amperex Technology и BYD.
  • В машине есть мультимедийная система с HyperOS, в салоне установлено 23 динамика Dolby Atmos, пишет Engadget. В автомобиль добавили возможность автономного вождения в будущем благодаря платформе Xiaomi Pilot и набору датчиков и лидару. Глава и основатель компании Лэй Цзюнь сказал, что Xiaomi планирует завершить тесты беспилотных функций в 100 городах Китая к концу 2024 года.
Источник: Xiaomi / Engadget
  • В своём аккаунте в X компания назвала цвета, в которых будет доступен автомобиль: aqua blue, mineral gray и verdant green. Лэй Цзюнь отметил, что создатели «черпали вдохновение в природе»: например, море и слоях горных пород.

  • «Цель Xiaomi — создать автомобиль мечты, который будет не хуже Porsche и Tesla», — сказал Лэй Цзюнь на презентации. Поставки в Китае должны начаться в начале 2024 года, писало CarNewsChina. Цены компания пока не раскрывает.

#новости #xiaomi #электромобили

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85 комментариев
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 egah

Топ за свои деньги так сказатб

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egah

Это довольно известный мем про сяоми, не хотел задеть ничьи чувства

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2 комментария
Aziz Muhomediev

Так цена же не написана?

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6 комментариев
Alex R

Дизайн как раз взят от porche и tesla

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Griby Lenina

Вот это Порш. Вот это Тесла. Ммм... Поршесла!

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David Springer

«Цель Xiaomi — создать машину мечты, которая будет не хуже Porsche и Tesla». Именно поэтому они так непринужденно спиздили внешний вид у обоих

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DxdV

Ну и что

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1 комментарий
Qnoc

Прошивка со стоковым андроидом уже есть? Как рутовать? Порт гугл камеры какой подойдёт, откуда конфиги брать? Экраны можно разогнать?

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Бомж

4пда уже готовится к разделу машины и как исправит их баги, отключить рекламу а так же рутировать

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Fred Han

Не слишком ли высокий прайс для бомжей?

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Maria Skvortsova

прайса нет

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6 комментариев
Yep Yep

Валенок, где ты цену увидел то, если ее не раскрывали?

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1 комментарий
Fred Han

Норм бомжей собираю

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Maystremm

а сколько по вашему сейчас стоят машины ?🤣🤣🤣

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4 комментария
Миру мир

Это порш

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Бомж

Это импортозамещение 👆

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Михаил

Симбиоз Тайкана и GR86. Выглядит неплохо

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Марат Bzz

в зеленом цвете смотрится как конфетка просто

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Вадим Д.

Когда ждать Лада Xiaomi?

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andrey adamovich

И как обычно реклама на планшете?

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Бомж

Прямо на картах вов время навигации будет вылазить не отключаемый баннер пока не посмотришь рекламу и не ответишь на вопросы о чём была эта реклама
Колёса будут резко блокироваться даже во время вождения

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Edward

15 минутные видео на все стекла по периметру без возможности пропуска и отключения)

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Константин Елистратов

Давайте кроссовер!)

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Alexander
«Цель Xiaomi — создать автомобиль мечты, который будет не хуже Porsche и Tesla»

Либо врёт, либо выбрали не ту стратегию, на мой взгляд. Им бы дешевую но в целом нормальную тачку на каждый день создать, как их телефоны. этого от них рынок ждёт. Премиальных электрокаров уже очень много, у них уже опыт, история и почитатели. Этот паровозик уехал.

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Алекс

Она стоит 20к, куда ещё дешевле?

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7 комментариев
Qnoc

Насколько я понимаю в создании дорогих моделей больше маржи и больше выручка — Маск не зря тоже с теслой начинал с S, и потом плавно переходил ко все более простым и более дешёвым 3, X и Y, прям в строгой очередности. Ну и наверное сначала разумно набить шишки на некрупных тиражах

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3 комментария
Roman Pesterev

Так вроде бы цена стартует от ~21 тысячи долларов, когда у теслы от 45 тысяч долларов.

Да и Xiaomi не сказать что всегда дешевые товары делает. Велосипеды по 3000 долларов у них покупали (в России вообще ценник на них был 500 тыс рублей). Да и телефоны у них за 140 тыс. рублей покупают неплохо.

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Александр

а что там от сяоми кроме мультимедии?

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تقي

Сам продукт

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egah

Это довольно известный мем про сяоми, не хотел задеть ничьи чувства

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Крипто Парень

пушка просто

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Невкусно и грустно

Слесарь Михалыч уже усиленно пилит шильдик для первого электрического Москвича?

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Александр

зачем, если можно заказать на али

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2 комментария
Kato

Морда на Макларен похожа. Если до 4-х миллионов будет, то отличный вариант.

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Тоже хочу

какой-то китайский размер.. русский мужик в такой не влезет

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Сергей Аликин

Русский мужик как раз нормально влезет.

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Egor Ka

Салями топ.
Будем прошивать каждый месяц, чтобы не перезагружался и не лагал

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Подментованный кот

Тесла, изнасилованная 911 поршаком

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Тимофей Измайлов

Выглядит стильно так то. Зарядка от тайпси?

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Андрей Медведев

Я тут видел Ларгус за эту цену...
Это нереально дёшево

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Лёня Воронин

Выглядит кстати очень стильно. Понятно, откуда слизали, но вариант получился неплохой.

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Chermen Khugaev

У нас на лям больше будет стоить )

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MBM

Кайф

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Lmao

выглядит как тесла

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Артур Маслов

ну а чего, Хуавей выпустил свою тачку, и это охуенный аппарат

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Bruce Robertson

Очередная ебаная электричка

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Alexander

Вот да. Лучше бы сделали нормальную тачку с W12. Fuck the fuel economy

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Kelerius

Скоро фраза " сейчас тормозит,но обновлениями допилят" будет актуальна и для автомобилей)))

(Нет,не допилят). Выпустят новую модель.

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Подментованный кот

Хуяк, хуяк на автобан

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Никита Кирсанов

Мне кажется, будет очень смешно, если на фоне китайских электромобилей в центральной РФ понаставят электрозаправок больше, чем в Калифорнии.

С бесконтактной оплатой так и было, когда запустилось, потому что спрос моментальный появился

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Игорь Алакчеев

Опа, новый Москвич

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Alex

Крутой. Я бы даже сказал, что купил бы, как-то в Москве будет побольше электрозаправок и логистика/оплата между Китаем и Россией нормализуется (году так к 2027).

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debil
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Сергей Степанов

хочешь ехать - посмотри рекламный блок :)

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