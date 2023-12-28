Xiaomi официально представила свой первый электромобиль Статьи редакции
«Цель Xiaomi — создать машину мечты, которая будет не хуже Porsche и Tesla».
- Автомобиль получил название SU7 (speed ultra) и SU7 Max, пишет Bloomberg. Это пятиместный седан, который будет выпускаться в партнёрстве с китайским автопроизводителем BAIC.
- Заднеприводный SU7 с одним двигателем может разгоняться до 100 км/ч за 5,28 секунды, его максимальная скорость — 210 км/ч, запас хода — 668 км на одном заряде.
- Полноприводный SU7 Max с двумя двигателями разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунды, максимальная скорость — 265 км/ч, запас хода — 800 км. Аккумуляторы поставляют китайские Contemporary Amperex Technology и BYD.
- В машине есть мультимедийная система с HyperOS, в салоне установлено 23 динамика Dolby Atmos, пишет Engadget. В автомобиль добавили возможность автономного вождения в будущем благодаря платформе Xiaomi Pilot и набору датчиков и лидару. Глава и основатель компании Лэй Цзюнь сказал, что Xiaomi планирует завершить тесты беспилотных функций в 100 городах Китая к концу 2024 года.
«Цель Xiaomi — создать автомобиль мечты, который будет не хуже Porsche и Tesla», — сказал Лэй Цзюнь на презентации. Поставки в Китае должны начаться в начале 2024 года, писало CarNewsChina. Цены компания пока не раскрывает.
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Топ за свои деньги так сказатб
Это довольно известный мем про сяоми, не хотел задеть ничьи чувства
Так цена же не написана?
Дизайн как раз взят от porche и tesla
Вот это Порш. Вот это Тесла. Ммм... Поршесла!
«Цель Xiaomi — создать машину мечты, которая будет не хуже Porsche и Tesla». Именно поэтому они так непринужденно спиздили внешний вид у обоих
Ну и что
Прошивка со стоковым андроидом уже есть? Как рутовать? Порт гугл камеры какой подойдёт, откуда конфиги брать? Экраны можно разогнать?
4пда уже готовится к разделу машины и как исправит их баги, отключить рекламу а так же рутировать
Не слишком ли высокий прайс для бомжей?
прайса нет
Валенок, где ты цену увидел то, если ее не раскрывали?
Норм бомжей собираю
а сколько по вашему сейчас стоят машины ?🤣🤣🤣
Это порш
Это импортозамещение 👆
Симбиоз Тайкана и GR86. Выглядит неплохо
в зеленом цвете смотрится как конфетка просто
Когда ждать Лада Xiaomi?
И как обычно реклама на планшете?
Прямо на картах вов время навигации будет вылазить не отключаемый баннер пока не посмотришь рекламу и не ответишь на вопросы о чём была эта реклама
Колёса будут резко блокироваться даже во время вождения
15 минутные видео на все стекла по периметру без возможности пропуска и отключения)
Давайте кроссовер!)
Либо врёт, либо выбрали не ту стратегию, на мой взгляд. Им бы дешевую но в целом нормальную тачку на каждый день создать, как их телефоны. этого от них рынок ждёт. Премиальных электрокаров уже очень много, у них уже опыт, история и почитатели. Этот паровозик уехал.
Она стоит 20к, куда ещё дешевле?
Насколько я понимаю в создании дорогих моделей больше маржи и больше выручка — Маск не зря тоже с теслой начинал с S, и потом плавно переходил ко все более простым и более дешёвым 3, X и Y, прям в строгой очередности. Ну и наверное сначала разумно набить шишки на некрупных тиражах
Так вроде бы цена стартует от ~21 тысячи долларов, когда у теслы от 45 тысяч долларов.
Да и Xiaomi не сказать что всегда дешевые товары делает. Велосипеды по 3000 долларов у них покупали (в России вообще ценник на них был 500 тыс рублей). Да и телефоны у них за 140 тыс. рублей покупают неплохо.
а что там от сяоми кроме мультимедии?
Сам продукт
Это довольно известный мем про сяоми, не хотел задеть ничьи чувства
пушка просто
Слесарь Михалыч уже усиленно пилит шильдик для первого электрического Москвича?
зачем, если можно заказать на али
Морда на Макларен похожа. Если до 4-х миллионов будет, то отличный вариант.
какой-то китайский размер.. русский мужик в такой не влезет
Русский мужик как раз нормально влезет.
Салями топ.
Будем прошивать каждый месяц, чтобы не перезагружался и не лагал
Тесла, изнасилованная 911 поршаком
Выглядит стильно так то. Зарядка от тайпси?
Я тут видел Ларгус за эту цену...
Это нереально дёшево
Выглядит кстати очень стильно. Понятно, откуда слизали, но вариант получился неплохой.
У нас на лям больше будет стоить )
Кайф
выглядит как тесла
ну а чего, Хуавей выпустил свою тачку, и это охуенный аппарат
Очередная ебаная электричка
Вот да. Лучше бы сделали нормальную тачку с W12. Fuck the fuel economy
Скоро фраза " сейчас тормозит,но обновлениями допилят" будет актуальна и для автомобилей)))
(Нет,не допилят). Выпустят новую модель.
Хуяк, хуяк на автобан
Мне кажется, будет очень смешно, если на фоне китайских электромобилей в центральной РФ понаставят электрозаправок больше, чем в Калифорнии.
С бесконтактной оплатой так и было, когда запустилось, потому что спрос моментальный появился
Опа, новый Москвич
Крутой. Я бы даже сказал, что купил бы, как-то в Москве будет побольше электрозаправок и логистика/оплата между Китаем и Россией нормализуется (году так к 2027).
хочешь ехать - посмотри рекламный блок :)