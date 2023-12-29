Объединение самозанятых попросило Мишустина не требовать от таксистов на личных машинах ежедневных тех- и медосмотров Статьи редакции
Иначе в 2024 году до 2 млн самозанятых водителей могут уйти из отрасли, предупреждают общественники.
- Объединение самозанятых России направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой освободить таксистов на личных автомобилях от требования ежедневных технических и медицинских осмотров. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию обращения.
- Эта обязанность появилась с сентября 2023 года, когда в России вступил в силу закон, позволяющий работать в такси самозанятым. Согласно письму, проходить тех- и медосмотры невозможно физически — оснащённость пунктами и центрами для них по стране не превышает 5%. Расходы же превышают дневную выручку водителей.
- По оценке общественников, если с самозанятых водителей не снять требование об обязательных осмотрах, в 2024 году до 2 млн таких работников могут уйти из сферы перевозок. Всего в такси на конец 2023-го работает 2,5 млн человек на личных машинах, которые выполняют 63% заказов, сказано в обращении.
- Сейчас самозанятые водители, не внесённые в госсистему «Такси», продолжают работать в отрасли только из-за затянувшегося «подготовительного этапа», считают в объединении. Регионы ещё работают над необходимыми нормативными актами, не везде начались проверки.
- В Минтрансе говорили в начале декабря 2023 года, что подготовка нормативных актов в регионах закончится в первом квартале 2024-го, пишет РБК. Тогда же первый зампред комитета Совфеда по экономполитике Алексей Синицын указывал, что жёсткие требования нового закона о такси привели к оттоку водителей. Из-за дефицита кадров Общественный совет по развитию такси предлагал разрешить мигрантам работать в такси.
- Председатель совета Ирина Зарипова отметила, что у многих перевозчиков есть в штате медицинский сотрудник, но иногда штампы о допуске к рейсу могут ставить без реальных осмотров. Та же ситуация с техосмотрами. Систему нужно модернизировать, считает она: внедрять технологии, чтобы предрейсовые процедуры были прозрачными и контролируемыми.
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По оценке общественников, если с самозанятых водителей не снять требование об обязательных осмотрах, в 2024 году до 2 млн таких работников могут уйти из сферы перевозок.
2 млн уходят из сферы перевозок -> цены на такси взлетают -> 2 млн возвращаются, т.к. дневная выручка стала больше.
Profit!
Цена вырастает в 2 раза. Согласен, одни профиты
Во-во. И придут новые на новые правила и ворчать не будут, что раньше было лучше. 🤫
А те что уйдут пусть едут на бамбас. Там никаких осмотров и зарплата выше, правда ненадолго
А все жалуются, что у нас люди бедные, отсюда и цены на услуги такие. Такси выросло в 1.5-2 раза, вырастет ещё в 2, вот и заживём)
Значит все правильно делают. Хотят и могут :)
Так, а есть приложение когда ты просто ищешь попутчика, если захотелось потаксовать после работы? С рейтингом разумеется
А почему Мишустина, а не Путина?
Царь занят.
Наверно, частично это можно автоматизировать. Посмотреть в смартфон, а там Умные Алгоритмы решат, что у тебя ни в одном глазу
В 90-ых бомбилы вообще ничего не проходили, что поменялось то в современной России. Может еще и налоги платят?
Самозанятые платят
А они там не просили возмещать налоги при ипотеке самозанятым, например?
живу в крупном миллионнике. последние 2 раза - не дождалась пока мне подберут машину. хотя находилась в центре, время - 22 часа вечера. ждала пару минут. до этого было, тачку подобрали, время ожидания - 15 минут. тоже отказалась. раньше такого не было
И так работаю без этих бумажек. И без лицензии.
Яндексу пофиг.
А и пущай уходят. Наши люди в булочную на такси не ездят.