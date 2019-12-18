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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Объединённая компания станет четвертым по величине производителем автомобилей в мире.
Французская Groupe PSA (выпускает Peugeot, Citroen и Opel) и итальяно-американская Fiat Chrysler договорились о слиянии, говорится в совместном заявлении компаний. Партнёры планируют закрыть сделку через 12-15 месяцев после одобрения акционеров и регуляторов.
Groupe PSA и Fiat Chrysler получат по 50% в объединённой компании. Предприятием будет руководить гендиректор PSA Карлос Таварес, с которым заключат договор на пять лет. Председатель правления Fiat Chrysler Джон Элкан возглавит совет директоров.
Акции нового холдинга со штаб-квартирой в Нидерландах будут торговаться на биржах Euronext (Париж), Borsa Italiana (Милан) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Объединённая компания станет четвертым по величине производителем автомобилей в мире с продажами 8,7 млн машин в год, отмечается в сообщении. По выручке компания станет третьей с показателем около €170 млрд.
Учитывая показатели обоих автопроизводителей за 2018 год, 46% выручки объединённой компании будет приходится на Европу, 43% — на Северную Америку, говорится в сообщении. Синергетический эффект от слияния компании оценивают примерно в €3,7 млрд в год.
И зачем я это прочитал
Забавно, что даже объединенная компания, с совокупным ревенью в 170млрд/год, по капитализации недотягивает даже до 30% Tesla (20 млрд против 68 млрд). Ох уж эти мультипликаторы оценки из технологического сектора!
Fiat Chrysler заплатили за квоты Тесле сотни миллионов евро, лишь бы не выпускать электромобили. Так что будущее Теслы более надежно выглядит, чем у двух компаний из статьи, хотя PSA вполне неплохо продает свои электромобили, но на зачаточном уровне.
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