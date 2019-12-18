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Транспорт
Татьяна Боброва
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Fiat Chrysler и производитель Peugeot и Opel договорились о слиянии Материал редакции

Объединённая компания станет четвертым по величине производителем автомобилей в мире.

4 комментария
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Французская Groupe PSA (выпускает Peugeot, Citroen и Opel) и итальяно-американская Fiat Chrysler договорились о слиянии, говорится в совместном заявлении компаний. Партнёры планируют закрыть сделку через 12-15 месяцев после одобрения акционеров и регуляторов.

Groupe PSA и Fiat Chrysler получат по 50% в объединённой компании. Предприятием будет руководить гендиректор PSA Карлос Таварес, с которым заключат договор на пять лет. Председатель правления Fiat Chrysler Джон Элкан возглавит совет директоров.

Акции нового холдинга со штаб-квартирой в Нидерландах будут торговаться на биржах Euronext (Париж), Borsa Italiana (Милан) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Объединённая компания станет четвертым по величине производителем автомобилей в мире с продажами 8,7 млн машин в год, отмечается в сообщении. По выручке компания станет третьей с показателем около €170 млрд.

Учитывая показатели обоих автопроизводителей за 2018 год, 46% выручки объединённой компании будет приходится на Европу, 43% — на Северную Америку, говорится в сообщении. Синергетический эффект от слияния компании оценивают примерно в €3,7 млрд в год.

Финансовые показатели и марки Fiat Chrysler (сверху) и Groupe PSA (снизу) в 2018 году BBC

#новость #fiat #psa

Транспорт
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4 комментария
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Юрий Другач

0

И зачем я это прочитал

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Vitold Sedyshev

Юрий
0

Поржать что теперь будет FiPeOp-el марка авто ;)

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Сергей Зайцев

0

Забавно, что даже объединенная компания, с совокупным ревенью в 170млрд/год, по капитализации недотягивает даже до 30% Tesla  (20 млрд против 68 млрд). Ох уж эти мультипликаторы оценки из технологического сектора!

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Вася Пражкин

Сергей
0

Fiat Chrysler заплатили за квоты Тесле сотни миллионов евро, лишь бы не выпускать электромобили. Так что будущее Теслы более надежно выглядит, чем у двух компаний из статьи, хотя PSA вполне неплохо продает свои электромобили, но на зачаточном уровне.

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