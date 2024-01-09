Завод Hyundai в Санкт-Петербурге официально вышел из почти двухлетнего простоя, но сборку машин пока не начал Статьи редакции
В декабре 2023 года правкомиссия одобрила сделку по продаже предприятия компании, близкой к дилеру «Авилон».
- Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге вышел из простоя 9 января 2024 года, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу компании. Предприятие работает в одну смену, пока там обучают персонал и обслуживают оборудование.
- Завод находился в простое с марта 2022 года. На нём собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. В декабре 2022-го источники «Ведомостей» рассказывали, что на предприятии начали производство кузовов для экспорта в Казахстан. Компания не комментировала эту информацию.
- Тогда же завод начал сокращать сотрудников. В январе 2023 года, по данным ТАСС, в простое находилось 2180 специалистов. Как теперь уточняет «Фонтанка», в штате осталось 800 человек.
- В декабре 2023 года Hyundai объявила о продаже завода в Санкт-Петербурге компании «Арт-Финанс», близкой к дилеру «Авилон». Правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку. Hyundai продолжит осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов в России.
- В Минпромторге рассчитывали, что сборка автомобилей на предприятии возобновится до середины 2024 года. «Фонтанка» предполагала, что речь может идти о сборке китайских брендов машин — например, GAC.
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Главное что вышел, остальное нюансы
Ну да, просто 1200 человек остались без работы. Кого такие мелочи интересуют.
Тем временем Хонда вложила 14 млрд в строительство завода в Канаде. Порадуемся за них)
Когда хорошо отдохнул на январских и 9-ого января решил взяться за дела двухлетней давности
Вышел из простоя.
И ушёл в запой!
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