Транспорт
Полина Лааксо

Китай обошёл Японию по экспорту автомобилей в 2023 году благодаря растущему спросу со стороны России Статьи редакции

Интерес к китайским машинам также вырос в Мексике.

  • В 2023 году Китай экспортировал 5,26 млн автомобилей на общую сумму около $102 млрд, а Япония с января по ноябрь — чуть менее 4 млн машин, сообщили WSJ и Reuters со ссылкой на данные Ассоциации производителей пассажирских автомобилей КНР и японских ведомств.
  • По прогнозам отраслевых аналитиков, японский автоэкспорт должен по итогам всего 2023 года составить 4,3 млн автомобилей. Это значит, что Китай станет лидером в данной категории экспорта.
  • Основной прирост Китай получил за счёт увеличившегося спроса на машины с бензиновыми двигателями со стороны России, которая столкнулась с санкциями от европейских, японских и корейских автопроизводителей. Интерес к китайским машинам также вырос в Мексике.
  • Крупнейшим по объёмам экспорта китайским автомобильным брендом стала компания Chery — она продала за рубеж более 900 тысяч единиц. Всплеск продаж в Россию заметили Geely и Great Wall Motor, рассказал глава китайской ассоциации Цуй Дуншу.
Источник фото: iXBT
  • После 24 февраля 2022 года работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные автопроизводители — Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Минпромторг включил автомобили 60 марок в список товаров параллельного импорта.
  • В мае 2022 завод Renault в Москве перешёл в госсобственность, на нём начали собирать локализованные версии китайских JAC под брендом «Москвич». В октябре Минпромторг объявил о национализации российских активов Nissan, на базе которых позже запустили сборку Lada X-Cross.
  • В июле 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей рассказало, что Россия среди других стран вышла на первое место по импорту автомобилей из Китая.

#новости #китай

3.7K показов
1.9K открытий
0
69 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

И не просто Японию обошёл, но и стал главным производителем «отечественных» автомобилей!

Ответить
Развернуть ветку
A V

Слава Китаезам))))

Ответить
Развернуть ветку
Nick
Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Микс из мусоровоза

Ты бот или здесь ночуешь?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Kato

Что с лицом, япошки?

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Могли бы быть впереди, но повелись на Бидона и проиграли.

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
abubas//

У меня Lexus, мне до пизды.

Ответить
Развернуть ветку
A V

Мазда 17й год как новая 😎

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Эфир Монеров

доехать? расти?

Ответить
Развернуть ветку
A V

Весь шлак спихнули. Молодцы))) Кто знает женщина на Чангане педаль обратно приделала в итоге?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Стагис

да как там ее приделать , после такого случая я бы не рисковал уже вообще на ней ездить

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
mr.Robot

Новую на 3D-принтере распечатала.

Ответить
Развернуть ветку
A V

Ещё интересный факт, что сами китайцы на этих машинах не ездят которые ввозят в Россию!!!

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Как-то попался рилс, где парень показывал тачки припаркованные у какого-то правительственного здания в Китае – там стояли сплошные тойоты)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Mikhail L

Продажи автомобилей на внутреннем рынке по маркам

Ответить
Развернуть ветку
Aridj

Чувак, ты молодец что купил себе мазду по нормальной цене, но не будь у тебя тачки, в 2024 ты бы ее хуй купил, за х2 прайс

Ответить
Развернуть ветку
Kato

Пруфы давай

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Эдуард Зиновьев

Это точно!!!

Ответить
Развернуть ветку
Egor Ka

Не ездят, они их продают

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Импортозаместились
Втридорога
Только выиграли
Верной дорогой идете товарищи
🤡

Ответить
Развернуть ветку
Артем Якимов

Крах Китая будет фееричным.

Ответить
Развернуть ветку
Василий

Да уж, столько говна они еще не продавали 😁

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Эдуард Зиновьев

Это точно, как прорвались так и обратно закатятся!!!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Середа

а с чем связаны ваши доводы ?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
C. Steel

Фееричнее краха США?

Ответить
Развернуть ветку
оля янко

Вот это прорыв!!! Вот это рывок))))

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Скоробогатов

еще бы не обойти , Китай сейчас во многих отраслях обгонит другие страны ,Россия примет любое предложение

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Где мой официальный зикр и ли?!

Ответить
Развернуть ветку
Неуловимый Кабачок
Минпромторг объявил о национализации российских активов Nissan, на базе которых позже запустили сборку Lada X-Cross

Скажи мне кто такое три года назад, я подумаю что человек просто бредит

Ответить
Развернуть ветку
Беженец с твиттера

Да, китайцы выстрелили как никогда.

Ответить
Развернуть ветку
Миру мир

по строительной технике полностью заняли рынок. хотя видел пару раз бетононасосов Скания весь в иероглифах. особенно спросом пользуется техника зумлион с огромной буквой z в логотипе

Ответить
Развернуть ветку
Неуловимый Кабачок

Ловко они подстроились под рыночек

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Сергей Лукьянчиков

А еще говорят "российский рынок не важен". ОЧЕНЬ важен!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

我，來自大中華的韓先生，向來自日本的雄大致以最熱烈、最誠摯的問候

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Ответить
Развернуть ветку
Dan

"благодаря растущему спросу со стороны России" И с чего бы этому спросу взяться а? Наверное просто так.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

Сначала покупали б/у японки с правым рулём, избавляя Японию от хлама, теперь покупаем китайское г..., если откровенно - никому, кроме россиян, эти машины не нужны , особенно по таким ценам

Ответить
Развернуть ветку
Следствие вели

Так все зависит от налогооблажения, когда 50% налоги, то любая будет дороже и так в каждой стране

Ответить
Развернуть ветку
C. Steel
если откровенно - никому, кроме россиян, эти машины не нужны

Расскажите это Бельгии.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

На самом деле - все очень ожидаемо. Япошки в технологиях значительно тормознули в последние 10 лет, особенно в гибридах и электромобилях. Китайцы наняли европейских дизайнеров и инженеров и построили свои гибридные и электроплатформы. Учитывая более низкую стоимость, маржа японцев упала до практически убыточных пределов. Мазда и Хонда чувствуют себя не очень хорошо, но Тойота еще держится на некоторых удачных моделях. Но китайцы - парни трудолюбивые и наклепают тачек и за себя и за японцев. Так что японскому автопрому придется нелегко.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

фечный философский Закон перехода количества в качество

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
66 комментариев
Раскрывать всегда
null