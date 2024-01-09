Китай обошёл Японию по экспорту автомобилей в 2023 году благодаря растущему спросу со стороны России Статьи редакции
Интерес к китайским машинам также вырос в Мексике.
- В 2023 году Китай экспортировал 5,26 млн автомобилей на общую сумму около $102 млрд, а Япония с января по ноябрь — чуть менее 4 млн машин, сообщили WSJ и Reuters со ссылкой на данные Ассоциации производителей пассажирских автомобилей КНР и японских ведомств.
- По прогнозам отраслевых аналитиков, японский автоэкспорт должен по итогам всего 2023 года составить 4,3 млн автомобилей. Это значит, что Китай станет лидером в данной категории экспорта.
- Основной прирост Китай получил за счёт увеличившегося спроса на машины с бензиновыми двигателями со стороны России, которая столкнулась с санкциями от европейских, японских и корейских автопроизводителей. Интерес к китайским машинам также вырос в Мексике.
- Крупнейшим по объёмам экспорта китайским автомобильным брендом стала компания Chery — она продала за рубеж более 900 тысяч единиц. Всплеск продаж в Россию заметили Geely и Great Wall Motor, рассказал глава китайской ассоциации Цуй Дуншу.
- После 24 февраля 2022 года работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные автопроизводители — Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Минпромторг включил автомобили 60 марок в список товаров параллельного импорта.
- В мае 2022 завод Renault в Москве перешёл в госсобственность, на нём начали собирать локализованные версии китайских JAC под брендом «Москвич». В октябре Минпромторг объявил о национализации российских активов Nissan, на базе которых позже запустили сборку Lada X-Cross.
- В июле 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей рассказало, что Россия среди других стран вышла на первое место по импорту автомобилей из Китая.
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И не просто Японию обошёл, но и стал главным производителем «отечественных» автомобилей!
Слава Китаезам))))
Ты бот или здесь ночуешь?
Что с лицом, япошки?
Могли бы быть впереди, но повелись на Бидона и проиграли.
У меня Lexus, мне до пизды.
Мазда 17й год как новая 😎
доехать? расти?
Весь шлак спихнули. Молодцы))) Кто знает женщина на Чангане педаль обратно приделала в итоге?
да как там ее приделать , после такого случая я бы не рисковал уже вообще на ней ездить
Новую на 3D-принтере распечатала.
Ещё интересный факт, что сами китайцы на этих машинах не ездят которые ввозят в Россию!!!
Как-то попался рилс, где парень показывал тачки припаркованные у какого-то правительственного здания в Китае – там стояли сплошные тойоты)
Продажи автомобилей на внутреннем рынке по маркам
Чувак, ты молодец что купил себе мазду по нормальной цене, но не будь у тебя тачки, в 2024 ты бы ее хуй купил, за х2 прайс
Пруфы давай
Это точно!!!
Не ездят, они их продают
Импортозаместились
Втридорога
Только выиграли
Верной дорогой идете товарищи
🤡
Крах Китая будет фееричным.
Да уж, столько говна они еще не продавали 😁
Это точно, как прорвались так и обратно закатятся!!!
а с чем связаны ваши доводы ?
Фееричнее краха США?
Вот это прорыв!!! Вот это рывок))))
еще бы не обойти , Китай сейчас во многих отраслях обгонит другие страны ,Россия примет любое предложение
Где мой официальный зикр и ли?!
Скажи мне кто такое три года назад, я подумаю что человек просто бредит
Да, китайцы выстрелили как никогда.
по строительной технике полностью заняли рынок. хотя видел пару раз бетононасосов Скания весь в иероглифах. особенно спросом пользуется техника зумлион с огромной буквой z в логотипе
Ловко они подстроились под рыночек
А еще говорят "российский рынок не важен". ОЧЕНЬ важен!
我，來自大中華的韓先生，向來自日本的雄大致以最熱烈、最誠摯的問候
"благодаря растущему спросу со стороны России" И с чего бы этому спросу взяться а? Наверное просто так.
Сначала покупали б/у японки с правым рулём, избавляя Японию от хлама, теперь покупаем китайское г..., если откровенно - никому, кроме россиян, эти машины не нужны , особенно по таким ценам
Так все зависит от налогооблажения, когда 50% налоги, то любая будет дороже и так в каждой стране
Расскажите это Бельгии.
На самом деле - все очень ожидаемо. Япошки в технологиях значительно тормознули в последние 10 лет, особенно в гибридах и электромобилях. Китайцы наняли европейских дизайнеров и инженеров и построили свои гибридные и электроплатформы. Учитывая более низкую стоимость, маржа японцев упала до практически убыточных пределов. Мазда и Хонда чувствуют себя не очень хорошо, но Тойота еще держится на некоторых удачных моделях. Но китайцы - парни трудолюбивые и наклепают тачек и за себя и за японцев. Так что японскому автопрому придется нелегко.
фечный философский Закон перехода количества в качество