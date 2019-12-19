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Транспорт
Альберт Хабибрахимов
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«Везёт», Gett, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» попросили не ограничивать число разрешений для водителей в регионах Материал редакции

Такое предложение есть в законопроекте о регулировании такси, внесённом в Госдуму 18 декабря.

32 комментария
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Агрегаторы «Везёт», Gett, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали внесённый в Госдуму законопроект о регулировании такси. Вместе с тем участники рынка высказали опасения насчёт ограничения количества разрешений для водителей, говорится в совместном заявлении компаний, поступившем в редакцию vc.ru.

Такие изменения, как например, неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, которые хотят работать в такси — могут спровоцировать уход в серую зону, где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности.

«Везёт», Gett, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси»

Законопроект о регулировании такси внесён в Госдуму 18 декабря 2019 года. Инициатива принадлежит группе депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Документ предполагает, что каждый регион будет самостоятельно устанавливать максимальное количество легковых такси, но не меньше 30 автомобилей на тысячу жителей. Если заявок на выдачу разрешений будет больше установленного количества, их разыграют на аукционе. Ограничение должно позволить контролировать загруженность дорог, а также гарантировать водителям определённый уровень доходов, считают авторы.

Что ещё предлагает законопроект:

  • Разрешение на перевозки смогут получать не только юрлица и индивидуальные предприниматели, но и россияне со статусом самозанятых.
  • Службы заказа такси, в том числе агрегаторы, будут нести солидарную ответственность за ИП и самозанятых, с которыми работают.
  • Агрегаторы обязаны ежедневно проверять актуальность документов у перевозчиков. За передачу заказа водителям без разрешения компаниям грозит штраф 100-200 тысяч рублей, а при повторном нарушении — 200-500 тысяч рублей.
  • Водители обязаны иметь российские водительские права и проходить аттестацию на знание города, выдавшего ему разрешение на работу.
  • Водители смогут проходить медицинский осмотр дистанционно с помощью телемедицины.
  • На автомобилях должны быть прорисованы «шашечки», а на крыше установлен оранжевый фонарь.

Законопроект необходим для того, чтобы вывести агрегаторы такси в правовое поле, объяснял Турчак в разговоре с РБК.

Службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют рынок таксомоторных перевозок более чем на 60%. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки.

Андрей Турчак
автор законопроекта

Агрегаторы отметили, что готовы к обсуждению положений законопроекта. По их мнению, в целом законопроект учитывает особенности российского рынка такси и некоторые предложения ИТ-компаний.

Полагаем, что инициатива авторов законопроекта может стать ответом на вызовы, с которыми сталкивается отрасль такси. В частности, проект затрагивает важные вопросы — электронные реестры и путевые листы, дистанционные технические и медицинские осмотры, а также возможность для самозанятых водителей получать разрешения на перевозки в такси.

Впервые в положениях законопроекта поднимается вопрос солидарной ответственности в случае ДТП, что должно повысить безопасность в такси. Сегодня многие онлайн-сервисы уже добровольно страхуют здоровье и жизнь всех пассажиров.

Однако информационные онлайн-сервисы не являются перевозчиками. Важно отметить, что специфика нашей деятельности позволяет повысить уровень безопасности поездок наших партнёров с помощью цифровых технологий. Учитывая данный факт, мы полагаем, что зоны ответственности разных участников рынка должны быть определены максимально чётко.

«Везёт», Gett, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси»

#новость #такси #законы

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32 комментария
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Stanislav Milykh

2

Очень нужен контроль соблюдения ПДД водителями такси. Может как то через камеры сделать, не знаю.  Лично у меня опыт использования любого такси - это когда садишься и боишься за свою жизнь. Водители ездят "наискосок" по МКАД и выполняют другие крайне опасные маневры. Причем когда делаешь им замечание - Езжайте спокойнее , они еще обижаются. Нужна услуга что-ли в приложении - спокойная поездка :-)

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Eugene Boyarkin

Stanislav
3

1 звезду после поездки надо ставить. Хотя хз, работает ли это вообще.

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Илья Щибрик

Eugene
1

Работает очень хорошо. Таксисты с низким рейтингом просто не получают заказы.

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Alexey Praskovin

Илья
1

Переподключение занимает 15 минут и стоит 1000 рублей. :)

Ответить

Илья Щибрик

Alexey
1

Это да.

Но например таксисты, с которыми прекратили сотрудничество «по статье» (т.е., за нарушение правил, а не за рейтинг) просто не могут переподключиться, т.к. их документы уже есть в базе, и рядом с учёткой есть все пометки о нарушениях.

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Александр

Илья
0

Речь идет о левых аккаунтах, куча таксистов ездят с левых аккаунтами, как и в каршеринге... А вообще, чтобы тебя заблокировали, нужно наверное каждого пассажира бить головой об асфальт!!! Агрегаторам не выгодно кого-то блокировать, а что творит водитель им тоже безразлично, так как агрегатор не несёт никакой ответственности, от слова совсем никакой!!!

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Timur

Алексан…
0

Ерунду пишите. Найти водителя проще, чем пассажира. 

Ответить

Илья Щибрик

Алексан…
0

Агрегатору не выгодно, что его сервис поливали грязью из-за некомпетентных водителей. А найти безработного на Kia сейчас сильно проще, чем найти человека, который будет регулярно ездить в центр из дома за 300-400 рублей. И тем более терпеть плохой сервис.

Ответить

Sergey Ontime

Eugene
0

Конечно выставление рейтинга работает. Это основаная фишка системы. Водители с низким рейтингом получают все меньше заказов. Более того, водители так же оценивают клиентов. И если клиент неадекват, он так же будет получать машины с рейтингом ниже.

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Vl Al

Eugene
0

"Хотя хз, работает ли это вообще."

Отсечка по уровню примерно 5 баллов.

Я.такси никак не разбирается в тонкостях жизни водилы на junk market. Просто банят на полгода.

Ответить

Sergey Ontime

Stanislav
1

Езжу, не вижу такого. Паранойя?

Ответить

Eugene Boyarkin

Sergey
0

Нет. Регулярно сталкиваюсь сам и мои друзья.

Ответить

Ivano Digital

3

Вообще не понятно, что с такси рынком происходит - оборзели. Мне тут нужно было доехать по карте 10 мин. Так Яндекс, Ситимобил запросили 450 руб (что на мой взгляд дорого за такое расстояние), Везет запросил дешевле, но 15 минут не мог найти машину, а время то было суббота в обед. 

Ответить

Eugene Boyarkin

Ivano
1

Рынок освоен, можно и борзеть. Это с одной стороны. С другой, по крайней мере в Мск и СПб, они сами себе создали конкуренцию в лице каршеринга.

Ответить

Илья Щибрик

Eugene
2

Разница в цене ощутима только при поездке в аэропорт или куда-то в область. По городу всё ещё выгоднее брать такси.

Ответить

Денис Демин

Ivano
1

Полностью согласен. Бардак

Ответить

Изя Слоу

Ivano
1

Сверились бы с ценником у бомбил.

Ответить

Илья Щибрик

Ivano
0

Как только Убер и Яндекс.Такси объединились, цены начали расти. Раньше до работы мог доехать за 140-200 рублей (Питер), теперь меньше 300 рублей ценника просто нет на аналогичное расстояние.

Ответить

Егор Орлов

Илья
1

Раньше можно было Солярис или Рио купить за 500 тысяч, теперь примерно в 2 раза дороже. Поездки ещё слабо выросли в сравнении с много чем другим. 

Ответить

Vl Al

Егор
0

"Поездки ещё слабо выросли в сравнении с много чем другим."

Причина простая. Вход на этот junk market относительно простой.

Купил солярис в кредит - и вот ты уже потенциальный водитель я.такси.

Ответить

Егор Орлов

Vl
0

Всё так и есть два дополнения:
1) Можно даже не покупать, а взять в аренду в районе 1200-1500 руб в сутки.
2) В последнее время в регионах так стало хорошо с заработками, что таксистом быть выгоднее, чем работать по специальности. Поэтому многие подрабатывают, а многие просто уходят с основных работ в такси.

Ответить

Sergey Ontime

Илья
0

А лет 7 до этого сколько бы стоило, 500?

Ответить

Sergey Dostovalov

Sergey
0

20$

Ответить

Илья Щибрик

Sergey
0

Глупо оценивать кардинально разные рынки.

Я сравниваю изменение цены в условиях создавшейся монополии (фактически) одного сервиса.

Ответить

Oleg Akchurin

Илья
0

Раньше они субсидировали такие поездки и доплачивали за них водителям. Почему думаете убер до сих пор сжигает миллиарды $ каждый год, хотя с половины рынков ушёл. Такси не должно быть дешевле ОТ

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Илья Щибрик

Oleg
0

В России (в крупных городах) такси и так не дешевле ОТ.

Ну, только если брать машину на 4 человек и ехать на очень небольшое расстояние.

Ответить

Vadim Medvedev

Ivano
0

Если дешевле никто не везёт, то значит цена яндекса справедлива. Это рынок. 

Ответить

Ivano Digital

Vadim
0

В школе учили, что цену определяет рынок, а не наоборот. То что вы говорите, это сговор.

Ответить

Vadim Medvedev

Ivano
0

сговор между кем и кем? все десятки тысяч московских таксистов сговорились?

Ответить

Alexey Remizov

0

такси то ладно, а вот каршеринг бы ограничить неплохо, а то парковок свободных скоро вообще не будет

Ответить

Sam Beckett

Alexey
6

Будто до каршеринга их полно было

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Егор Орлов

0

Все хотят, чтобы было дёшево, быструю подачу, чистые новые автомобили, 100% безопасность насчёт проверки водителя, ну и для части пассажиров ещё предпочтительнее чтобы водитель был не мигрант.  
Здесь уж публика адекватная и все понимают, что всё сразу не бывает и надо чем-то жертвовать. И на сегодняшний день дешевизна поездок обусловлена в том числе тем, что подключают с минимальной проверкой почти всех кто захочет на собственных авто и, по-большому счёту, никто ни за что не отвечает. Если начать "закручивать" и принимать на работу исключительно славян ростом выше 180см, шикарной улыбкой и манерами английских лородов, на специальном авто из таксопарка проходящим ежедневную проверку.... Ценник может сделать х2-х3, все будут говорить: "А чё так дорого-то?"  Прибавляем к этому то, что автомобили и обслуживание каждый год дорожает, а ещё то, что едва ли крупные игроки хотят таких фин. показателей как сейчас. Ну так себе перспектива по ценам получается....

Так что, тут вопрос отношения безопасности к стоимости и тощих кошельков россиян.

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