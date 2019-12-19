Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Такое предложение есть в законопроекте о регулировании такси, внесённом в Госдуму 18 декабря.
Агрегаторы «Везёт», Gett, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали внесённый в Госдуму законопроект о регулировании такси. Вместе с тем участники рынка высказали опасения насчёт ограничения количества разрешений для водителей, говорится в совместном заявлении компаний, поступившем в редакцию vc.ru.
Законопроект о регулировании такси внесён в Госдуму 18 декабря 2019 года. Инициатива принадлежит группе депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
Документ предполагает, что каждый регион будет самостоятельно устанавливать максимальное количество легковых такси, но не меньше 30 автомобилей на тысячу жителей. Если заявок на выдачу разрешений будет больше установленного количества, их разыграют на аукционе. Ограничение должно позволить контролировать загруженность дорог, а также гарантировать водителям определённый уровень доходов, считают авторы.
Законопроект необходим для того, чтобы вывести агрегаторы такси в правовое поле, объяснял Турчак в разговоре с РБК.
Агрегаторы отметили, что готовы к обсуждению положений законопроекта. По их мнению, в целом законопроект учитывает особенности российского рынка такси и некоторые предложения ИТ-компаний.
Очень нужен контроль соблюдения ПДД водителями такси. Может как то через камеры сделать, не знаю. Лично у меня опыт использования любого такси - это когда садишься и боишься за свою жизнь. Водители ездят "наискосок" по МКАД и выполняют другие крайне опасные маневры. Причем когда делаешь им замечание - Езжайте спокойнее , они еще обижаются. Нужна услуга что-ли в приложении - спокойная поездка :-)
1 звезду после поездки надо ставить. Хотя хз, работает ли это вообще.
Работает очень хорошо. Таксисты с низким рейтингом просто не получают заказы.
Переподключение занимает 15 минут и стоит 1000 рублей. :)
Это да.
Но например таксисты, с которыми прекратили сотрудничество «по статье» (т.е., за нарушение правил, а не за рейтинг) просто не могут переподключиться, т.к. их документы уже есть в базе, и рядом с учёткой есть все пометки о нарушениях.
Речь идет о левых аккаунтах, куча таксистов ездят с левых аккаунтами, как и в каршеринге... А вообще, чтобы тебя заблокировали, нужно наверное каждого пассажира бить головой об асфальт!!! Агрегаторам не выгодно кого-то блокировать, а что творит водитель им тоже безразлично, так как агрегатор не несёт никакой ответственности, от слова совсем никакой!!!
Агрегатору не выгодно, что его сервис поливали грязью из-за некомпетентных водителей. А найти безработного на Kia сейчас сильно проще, чем найти человека, который будет регулярно ездить в центр из дома за 300-400 рублей. И тем более терпеть плохой сервис.
Конечно выставление рейтинга работает. Это основаная фишка системы. Водители с низким рейтингом получают все меньше заказов. Более того, водители так же оценивают клиентов. И если клиент неадекват, он так же будет получать машины с рейтингом ниже.
Езжу, не вижу такого. Паранойя?
Вообще не понятно, что с такси рынком происходит - оборзели. Мне тут нужно было доехать по карте 10 мин. Так Яндекс, Ситимобил запросили 450 руб (что на мой взгляд дорого за такое расстояние), Везет запросил дешевле, но 15 минут не мог найти машину, а время то было суббота в обед.
Рынок освоен, можно и борзеть. Это с одной стороны. С другой, по крайней мере в Мск и СПб, они сами себе создали конкуренцию в лице каршеринга.
Разница в цене ощутима только при поездке в аэропорт или куда-то в область. По городу всё ещё выгоднее брать такси.
Как только Убер и Яндекс.Такси объединились, цены начали расти. Раньше до работы мог доехать за 140-200 рублей (Питер), теперь меньше 300 рублей ценника просто нет на аналогичное расстояние.
Раньше можно было Солярис или Рио купить за 500 тысяч, теперь примерно в 2 раза дороже. Поездки ещё слабо выросли в сравнении с много чем другим.
Всё так и есть два дополнения:
1) Можно даже не покупать, а взять в аренду в районе 1200-1500 руб в сутки.
2) В последнее время в регионах так стало хорошо с заработками, что таксистом быть выгоднее, чем работать по специальности. Поэтому многие подрабатывают, а многие просто уходят с основных работ в такси.
А лет 7 до этого сколько бы стоило, 500?
Глупо оценивать кардинально разные рынки.
Я сравниваю изменение цены в условиях создавшейся монополии (фактически) одного сервиса.
Раньше они субсидировали такие поездки и доплачивали за них водителям. Почему думаете убер до сих пор сжигает миллиарды $ каждый год, хотя с половины рынков ушёл. Такси не должно быть дешевле ОТ
В России (в крупных городах) такси и так не дешевле ОТ.
Ну, только если брать машину на 4 человек и ехать на очень небольшое расстояние.
Если дешевле никто не везёт, то значит цена яндекса справедлива. Это рынок.
В школе учили, что цену определяет рынок, а не наоборот. То что вы говорите, это сговор.
сговор между кем и кем? все десятки тысяч московских таксистов сговорились?
такси то ладно, а вот каршеринг бы ограничить неплохо, а то парковок свободных скоро вообще не будет
Все хотят, чтобы было дёшево, быструю подачу, чистые новые автомобили, 100% безопасность насчёт проверки водителя, ну и для части пассажиров ещё предпочтительнее чтобы водитель был не мигрант.
Здесь уж публика адекватная и все понимают, что всё сразу не бывает и надо чем-то жертвовать. И на сегодняшний день дешевизна поездок обусловлена в том числе тем, что подключают с минимальной проверкой почти всех кто захочет на собственных авто и, по-большому счёту, никто ни за что не отвечает. Если начать "закручивать" и принимать на работу исключительно славян ростом выше 180см, шикарной улыбкой и манерами английских лородов, на специальном авто из таксопарка проходящим ежедневную проверку.... Ценник может сделать х2-х3, все будут говорить: "А чё так дорого-то?" Прибавляем к этому то, что автомобили и обслуживание каждый год дорожает, а ещё то, что едва ли крупные игроки хотят таких фин. показателей как сейчас. Ну так себе перспектива по ценам получается....
Так что, тут вопрос отношения безопасности к стоимости и тощих кошельков россиян.
Блоги компаний
Показать еще