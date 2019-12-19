Полагаем, что инициатива авторов законопроекта может стать ответом на вызовы, с которыми сталкивается отрасль такси. В частности, проект затрагивает важные вопросы — электронные реестры и путевые листы, дистанционные технические и медицинские осмотры, а также возможность для самозанятых водителей получать разрешения на перевозки в такси.



Впервые в положениях законопроекта поднимается вопрос солидарной ответственности в случае ДТП, что должно повысить безопасность в такси. Сегодня многие онлайн-сервисы уже добровольно страхуют здоровье и жизнь всех пассажиров.



Однако информационные онлайн-сервисы не являются перевозчиками. Важно отметить, что специфика нашей деятельности позволяет повысить уровень безопасности поездок наших партнёров с помощью цифровых технологий. Учитывая данный факт, мы полагаем, что зоны ответственности разных участников рынка должны быть определены максимально чётко.