Max — последняя версия Boeing 737. Именно Max 9 в США, по данным The Guardian, используют только Alaska Airlines и United Airlines. В России этих самолётов в парках нет, уточняли ранее в Росавиации.

Из-за слишком частых проблем с безопасностью 737 Max стали самой противоречивой моделью в истории авиации, пишет BBC. Самолёты Max 8, например, падали в 2018 году возле Джакарты и 2019 году под Аддис-Абебой. В первом случае погибло более 180 человек, во втором — более 150. После этого регуляторы почти на два года запретили полёты Max.

