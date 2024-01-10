Глава Boeing: компания должна признать «ошибку» после инцидента с отвалившимся в полёте аварийным люком Boeing 737 Max 9 Статьи редакции
Никто не пострадал, но самолёты этой модели теперь проходят проверку.
- 5 января 2024 года самолёт Boeing 737 Max 9 американской компании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде, штат Орегон. Судно успело достигнуть высоты 4,97 км, после чего посреди полёта у него отвалился люк аварийного выхода, находившийся ближе к хвосту.
- На борту находились шесть членов экипажа и более 170 пассажиров — никто из них не пострадал. Отвалившуюся дверь весом 27 кг позже обнаружили на заднем дворе дома одного из жителей Портленда.
- 6 января Федеральное управление гражданской авиации США временно запретило полёты 171 самолёта Boeing 737 Max 9, которые выполняются американскими авиалиниями или любыми другими компаниями, но на территории США (всего в мире, по данным NBC, 218 экземпляров Max 9). Оно заявило, что суда можно будет использовать снова только после проверок. Boeing публично одобрила решение.
- Европейское агентство безопасности полётов поддержало меру, но отметило, что европейские авиакомпании не используют эти самолёты. К нему присоединились также британский и турецкий авиарегуляторы. По данным ABC на 7 января, всего было отменено около 700 рейсов по всему миру.
- 8 января United Airlines рассказала, что в результате внутренних проверок обнаружила расхлябанные болты у разных частей Max 9, но не раскрыла количество самолётов с такой проблемой. Через день о том же сообщила и Alaska Airlines. Boeing, в свою очередь, продолжает пересматривать инструкции по обеспечению безопасности своих самолётов и проверять детали инцидента.
- 10 января NBC и FT рассказали, что глава Boeing Дэвид Кэлхун обещал на собрании штата «подойти к [ситуации] с абсолютной прозрачностью». В первую очередь компания должна признать собственную ошибку, заявил он, и узнать первопричину аварии.
Max — последняя версия Boeing 737. Именно Max 9 в США, по данным The Guardian, используют только Alaska Airlines и United Airlines. В России этих самолётов в парках нет, уточняли ранее в Росавиации.
Из-за слишком частых проблем с безопасностью 737 Max стали самой противоречивой моделью в истории авиации, пишет BBC. Самолёты Max 8, например, падали в 2018 году возле Джакарты и 2019 году под Аддис-Абебой. В первом случае погибло более 180 человек, во втором — более 150. После этого регуляторы почти на два года запретили полёты Max.
- 8 января акции Boeing упали на 8% после новостей о запрете полетов 737 Max 9 — это самое сильное однодневное падение акций компании за три года, заключили аналитики «Финама». На момент публикации заметки её бумаги торгуются по цене $230,23 за штуку.
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Интересно что скажут местные леброны, у них это исключение из правил, а у нас ну чё вы хотели от рашкинских самолётов ахаахахаха вот вам статистика ахахаазазах санкции запчастей нет все разобьёмся
Сейчас начнётся: ну это же другое, они же стараются, чего вы на них налетели...
Точно, а вот и перевод стрелок, и почему тебе подобные под любой новостью про 737 мах не улюлюкают над состоянием забугорного авиапрома? Такой крупный производитель, а взяла и отвалилась дверь, как так то?
в рашке есть самолеты? из стиралок украинских чтоли собрали? а как они взлетают асфальта же нет?
Послушай, а сколько таких комментариев нужно написать чтобы накопить на билет Суперджетом от тебя до Москвы?
Хз, привык за свой счёт летать. Я же просто интересуюсь, а почему под новостями про забугорные фейлы моментально не собирается орда воинствующих либералов и не рассказывают как всё хуево? У них же этот 737 мах дико косячный, неужели боинг сдаёт позиции и уже не может в новые модели самолётов? Американское же...
Вы с одной лопаты и едите и набрасываете? Почему нечего сказать по делу? В сша это частная компания в россии это государственные компании - поэтому в ахуе как тратят и ничего не производят кроме обещаний
Сейчас как обычно договорятся с FAA и продолжат продавать свои летающие гробы.
чувак, у самолетов боинга такой налет часов на один инцедент, что некоторым и мечтать не стоит
Чот слишком дорогая реклама Айфонов.
И так сойдет!
Должна, но признает ли СВОЮ ошибку?
Хорошая статья
Ну и позор ,двери решится
Про рф не слово ,так что мимо