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Транспорт
Татьяна Боброва
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Власти Калифорнии разрешили доставку посылок с помощью беспилотников на дорогах общего пользования Материал редакции

Как с водителем для контроля поездки, так и без него.

8 комментариев
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Власти Калифорнии разрешили компаниям доставлять товары и посылки с помощью беспилотных машин на дорогах общего пользования. Разрешение могут получить автомобили массой менее 10 тысяч фунтов (около 4,5 тонн): минивэны, пикапы, универсалы и другие, пишет The Verge.

Среди обязательных требований — присутствие водителя в салоне для контроля безопасности движения или контроль оператора, если машина тестируется без водителя, добавляет CNBC. Также компании должны будут предоставлять данные о поездках властям, например, отчёты об авариях.

Сейчас разрешение на тестирование автомобилей на дорогах общего пользования в Калифорнии есть у 65 компаний, в том числе Aurora, Tesla, General Motors и других. Ещё одна компания — Waymo («дочка» Alphabet) — получила разрешение на проведение испытаний без водителя.

Заявку на испытания доставки с помощью беспилотников планирует подать стартап Nuro. Компания уже проводила пилот в Аризоне и Техасе.

Беспилотник Nuro

#новость #nuro #беспилотники

Транспорт
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8 комментариев
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Yeni Benim

2

Ваш заказ выехал. Ожидайте

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Andrey Novikov

1

Скоро дроны и приставов заменят, в форточки будут влетать ))

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Антон Фомин

Andrey
1

Дрон-коллектор прилетит и подожжет вам дверь :)

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Andrey
0

Тем временем в России перенесли учения по изоляции рунета на 24 декабря 2019 года.

Ответить

Michael Shramko

1

Как то я видел на дороге Москвы беспилотник с Пилотом от Яндекс..

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Дмитрий С.

Michael
0

Раменки Очаково ездят круглосуточно по 1-2-3 штуки друг за другом. Более 1млн км наездили

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Air Planet

0

Надо с такими беспилотниками заказывать доставку на пораньше- все посылки себе сгрузить можно будет 🤗

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Макс Попов

–5

Скоро и в России такое будет (нет)

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