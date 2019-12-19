Как с водителем для контроля поездки, так и без него.

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Власти Калифорнии разрешили компаниям доставлять товары и посылки с помощью беспилотных машин на дорогах общего пользования. Разрешение могут получить автомобили массой менее 10 тысяч фунтов (около 4,5 тонн): минивэны, пикапы, универсалы и другие, пишет The Verge.

Среди обязательных требований — присутствие водителя в салоне для контроля безопасности движения или контроль оператора, если машина тестируется без водителя, добавляет CNBC. Также компании должны будут предоставлять данные о поездках властям, например, отчёты об авариях.

Сейчас разрешение на тестирование автомобилей на дорогах общего пользования в Калифорнии есть у 65 компаний, в том числе Aurora, Tesla, General Motors и других. Ещё одна компания — Waymo («дочка» Alphabet) — получила разрешение на проведение испытаний без водителя.

Заявку на испытания доставки с помощью беспилотников планирует подать стартап Nuro. Компания уже проводила пилот в Аризоне и Техасе.