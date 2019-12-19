Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Как с водителем для контроля поездки, так и без него.
Власти Калифорнии разрешили компаниям доставлять товары и посылки с помощью беспилотных машин на дорогах общего пользования. Разрешение могут получить автомобили массой менее 10 тысяч фунтов (около 4,5 тонн): минивэны, пикапы, универсалы и другие, пишет The Verge.
Среди обязательных требований — присутствие водителя в салоне для контроля безопасности движения или контроль оператора, если машина тестируется без водителя, добавляет CNBC. Также компании должны будут предоставлять данные о поездках властям, например, отчёты об авариях.
Сейчас разрешение на тестирование автомобилей на дорогах общего пользования в Калифорнии есть у 65 компаний, в том числе Aurora, Tesla, General Motors и других. Ещё одна компания — Waymo («дочка» Alphabet) — получила разрешение на проведение испытаний без водителя.
Заявку на испытания доставки с помощью беспилотников планирует подать стартап Nuro. Компания уже проводила пилот в Аризоне и Техасе.
Скоро дроны и приставов заменят, в форточки будут влетать ))
Тем временем в России перенесли учения по изоляции рунета на 24 декабря 2019 года.
Как то я видел на дороге Москвы беспилотник с Пилотом от Яндекс..
Раменки Очаково ездят круглосуточно по 1-2-3 штуки друг за другом. Более 1млн км наездили
Надо с такими беспилотниками заказывать доставку на пораньше- все посылки себе сгрузить можно будет 🤗
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