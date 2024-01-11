S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ принять пассажиров с билетами на рейс — им не хватило мест Статьи редакции
Авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Москвы в Читу и Улан-Удэ.
- Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) получила штраф в 30 тысяч рублей по ч.2 ст.14.4 КоАП по инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
- В июле 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Москвы в Читу и Улан-Удэ, пояснили в ведомстве. Причина — «превышение количества доступных мест на борту воздушного судна».
- Осенью 2023 года S7 Airlines уже штрафовали по этой же статье на 30 тысяч рублей. Тогда авиакомпания отказала в перелёте двум пассажирам, которые купили билеты на рейс Новосибирск — Омск, сообщала прокуратура.
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Удивляет даже не сама ничтожность штрафа. У S7 всё настолько плохо с арифметикой или с деньгами? Найм неграмотных сотрудников ни к чему хорошему не приведёт.
Овербукинг это всегда умышленная история, дабы самолеты летали полными. С точки зрения бизнеса – это лишняя прибыль, с точки зрения человечности – это пиздец.
Причём лютый. Человек может не только из командировки возвращаться, реально может быть вопрос жизни и смерти.
овербукинг не изобретение S7, и есть он не только у авиаперевозчиков. всегда есть некоторый процент людей, которые отменяют билеты в последний момент, и продать их снова может возможности уже просто не быть. поэтому перевозчик берет на себя риск такой ситуации - его стоимость ниже, чем потери от перевозки "пустых кресел".
Вроде же из-за этого и ввели «невозвратные» билеты. А так, получается, решили и в небо взлететь, и пассажиров набрать не в честь.
Драконовские штрафы. Хватит бизнес кошмарить
Овербукинг по ходу для них норм тема. В надежде, что кто-то опоздает, заболеет и прочие неприятности.
РЖД надо перенимать опыт, вслед за динамическим ценообразованием
Не подсказывайте!
В РЖД отказов мало, думаю и у них есть возможность на перевалочных пунктах заполнить, на высоте 10 000 метров этого не сделать :(
Вы отстали от темы, РЖД давно применяет овербукинг, недавно сообщали что так целый вагон лишний продали люди стоя ехали (я че делать)
Вероятно, что была замена борта на другой, с меньшим количеством посадочных мест.
авиакомпании иногда продают большее количество мест, рассчитывая, что кто то по любому опоздает, а кто то и вовсе не придет
А как тогда распределяются места между пассажирами. Кто раньше пришёл, того и тапки?
Нет. Из Новосибирска один и тот же вид самолёта летает годами уже в наш город. Он небольшой региональный, там другой в принципе практически невозможен. Жалобы постоянно. Всё это умышленно
Тоже попал в ситуацию в Новосибирске. Приходишь на рейс а тебе говорят «мест нет». Нигде в жизни о таком не видел и не слышал. Дали какую то копеечную компенсацию типа «на поесть». Как я понял это у них сейчас постоянно. Хотят построить людей таким образом чтобы регистрировались онлайн, что ли? Не знаю даже как эту ересь ещё объяснить. Ну и общаются эти тётки на стойке регистрации как торговки на базаре лет 15 назад. Имейте ввиду кто полетит. :))
Уверен что этим несчастным даже 30ки на семерых не перепало, вообще ведь ничего в овербукинге как-бы плохого нет, просто компенсироваться должно интересно для пассажира попавшего под это
Летишь с пересадками. Первый самолёт отказал из-за нехватки мест. На второй соответственно тоже не попадаешь но уже якобы по своей вине, никто не будет слушать что мест не хватило и не смог физически сесть на рейс, поэтому опоздал на сутки-трое. Первая компания доставит следующим ближайшим рейсом, компенсируют проживание и питание, а как быть со второй? Геморрой на ровном месте.
Такой сценарий может при любой задержке возникнуть не только из за нехватки мест
И никакой разницы в этих ситуациях нету, да? И невозврат денег за билет в случае неявки пассажира на рейс это не защита авиакомпании от неявки пассажира?
Как это ничего плохого нет. Это ненадлежащее оказание услуг. Нарушение договора между пассажиром и компанией. Но я бы квалифицировал это как мошенничество. Пример: у тебя важная поездка (пересадка, встреча и тд). Ты купил заранее билеты, продумал маршрут, приезжаешь в аэропорт, а тебе: "мест нет!". У тебя два варианта - срочно за любые деньги покупать билет на другой рейс, лишь бы успеть и потом по приезду судиться. Но нужно учесть, что не везде есть такая возможность (рейс гораздо позже, нет билетов, нет других рейсов). Или же все твои планы рушатся (билет стыковочный сгорает, на встречу не попал и пожинаешь последствия) и ты потом судишься.
Умные и щедрые люди для этого уже давно все придумали. Если они видят, что есть овербукинг, то делают предложение всему списку летящих полететь на следующем рейсе + бонус возврат стоимости билета, а то и х2 от стоимости не считая попить покушать и все проблемы решаются. Просто S7 тупой и жадный
30 тысяч рублей? Теперь подобная ситуация точно не повторится)
S7 и в хорошие времена так делали, сталкивался в 2016 году. Видимо берут статистику по отказам пассажиров, и продают чуть больше. Да, на отдельных рейсах людям из-за этого не хватает мест, люди недовольны, люди будут выбирать другие АК, но в целом менеджмент решил что профит перевешивает негатив.
Есть ли смысл пассажирам бодаться в суде с этой нехорошей авиакомпанией?