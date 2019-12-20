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Транспорт
Альберт Хабибрахимов
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Сервис по продаже билетов на автобусы «Атлас» займётся открытием автостанций под своим брендом в России Материал редакции

И предложит перевозчикам маркетплейс с услугами от партнёров.

  • Сервис по продаже автобусных билетов «Атлас» начнёт открывать в России автостанции под своим брендом в партнёрстве с перевозчиками. Первая станция будет открыта в начале 2020 года, рассказал основатель компании Михаил Томшинский «Коммерсанту».
  • «Атлас» изменит модель работы: кроме онлайн-платформы для продажи билетов компания предложит перевозчикам услуги партнёров своего маркетплейса, в том числе ГСМ (горюче-смазочные материалы) и услуги связи. Одним из первых партнёров маркетплейса может стать МТС, сейчас стороны ведут переговоры.
  • В течение года «Атлас» планирует подключить 30-40 перевозчиков в России, в середине 2020 года выйти на Украину, а затем — в Польшу.
  • Компания уже опробовала новую модель в Белоруссии, где в партнёрстве с перевозчиками создаёт две автобусные станции — в Гродно и Могилёве. За год «Атлас» инвестировал в развитие в Белорусии $300 тысяч, общая выручка местных партнёров составляет $15 млн в год, рассказал Томшинский.
  • «Атлас» работает с января 2019 года, у компании четыре учредителя, Томшинскому принадлежит 30% компании. До запуска Томшинский возглавлял сервис «Яндекс.Автобусы».
«Атлас» сделает остановку
Билетный сервис изменит бизнес-модель
www.kommersant.ru

#новость #атлас #автобусы

Транспорт
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