Транспорт
Маша Цепелева

Сервис проката Hertz продаст больше трети парка электромобилей и купит машины на бензине — их ремонт дешевле Статьи редакции

И спрос на электромобили оказался не таким высоким, как ожидала компания.

  • Hertz продаст 20 тысяч машин своего парка электромобилей. На полученные деньги компания купит транспорт на бензине. Это связано с низким спросом на электромобили и их дорогим ремонтом, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.
  • Машины будут продавать в течение 2024 года «с огромными скидками», добавило издание, но не уточнило цены. Компания спишет $245 млн. Hertz сообщила акционерам, что сможет компенсировать потери «в ближайшие годы».
  • В 2021 году Hertz объявляла о планах купить 100 тысяч электромобилей Tesla к концу 2022-го. Тогда после новости рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн. Но Илон Маск опроверг договорённости о поставках именно такого количества машин.
  • По данным на октябрь 2023 года, Hertz купила 35 тысяч Tesla, а весь её парк электромобилей насчитывал около 50 тысяч.
Фото Hertz

#новости #hertz

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15 комментариев
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 debil
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Андрей Скоробогатов

Бензин для окружающей среды, безусловно плохо, но все помешались на электроники, при этом условий для ее эксплуатации не создано, это было очень глупо.

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تقي

Вы не из того столетья, или из отсталой страны?
На рынке, на котором работает компания, условия для эксплуатации имеются.
Бензин - не плохо для окружающей среды, и не хуже электричества.

Просто бизнесу не так выгодно как ожидалось, а пользователям не так модно и репрезентативно.

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Nick

Бензин - плохо для окружающей среды и хуже электричества.

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Вася Пражкин
спрос на электромобили оказался не таким высоким

Ну вот нахера тогда было покупать столько электромобилей? Купи ты пару сотен, оцени спрос, оцени стоимость ремонта, потом уже решай. Чисто косяк менеджмента.

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Сергей Леопольдович

Чисто Позолотили ножку ))))))))

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Илья

похайпили на повестке скорее

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Dmitry Unique

По договорённости директоров с Маском, чтобы вынести шорты и заработать на опционах. Манипуляция рынком

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Alexander Saveliev

Кажеться кто то из ТОПов Hertz, когда решал закупиться электричками, не особенно думал про модель использования арендных авто. Их часто берут не для коротких поездок , а на длинные маршруты когда бензин в десятки раз удобнее

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Roman Orlov

Интересно было бы прочитать про ремонт. Узлов и движущихся частей в электричке меньше чем в бензине. Может проблема в производителе?

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Ale K

Прогресс не победил...

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Пружинный ревербератор

Прогресс тут ни при чем

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Dmitry Unique

Жаль за манипуляцию акциями тесла, ради чего все это делалось, в октябре 2021 никто не ответит

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Kirill Kazakov

вот тебе новости , идея с электромобилями оказалась неудачной на практике

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Хозяин

Электричка имеет смысл если у тебя дома зарядка. А путешествуя на прокатной последнее о чём я хочу париться это где её зарядить и сколько осталось хода на текущем заряде.

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12 комментариев
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