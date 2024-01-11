Сервис проката Hertz продаст больше трети парка электромобилей и купит машины на бензине — их ремонт дешевле Статьи редакции
И спрос на электромобили оказался не таким высоким, как ожидала компания.
- Hertz продаст 20 тысяч машин своего парка электромобилей. На полученные деньги компания купит транспорт на бензине. Это связано с низким спросом на электромобили и их дорогим ремонтом, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.
- Машины будут продавать в течение 2024 года «с огромными скидками», добавило издание, но не уточнило цены. Компания спишет $245 млн. Hertz сообщила акционерам, что сможет компенсировать потери «в ближайшие годы».
- В 2021 году Hertz объявляла о планах купить 100 тысяч электромобилей Tesla к концу 2022-го. Тогда после новости рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн. Но Илон Маск опроверг договорённости о поставках именно такого количества машин.
- По данным на октябрь 2023 года, Hertz купила 35 тысяч Tesla, а весь её парк электромобилей насчитывал около 50 тысяч.
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Бензин для окружающей среды, безусловно плохо, но все помешались на электроники, при этом условий для ее эксплуатации не создано, это было очень глупо.
Вы не из того столетья, или из отсталой страны?
На рынке, на котором работает компания, условия для эксплуатации имеются.
Бензин - не плохо для окружающей среды, и не хуже электричества.
Просто бизнесу не так выгодно как ожидалось, а пользователям не так модно и репрезентативно.
Бензин - плохо для окружающей среды и хуже электричества.
Ну вот нахера тогда было покупать столько электромобилей? Купи ты пару сотен, оцени спрос, оцени стоимость ремонта, потом уже решай. Чисто косяк менеджмента.
Чисто Позолотили ножку ))))))))
похайпили на повестке скорее
По договорённости директоров с Маском, чтобы вынести шорты и заработать на опционах. Манипуляция рынком
Кажеться кто то из ТОПов Hertz, когда решал закупиться электричками, не особенно думал про модель использования арендных авто. Их часто берут не для коротких поездок , а на длинные маршруты когда бензин в десятки раз удобнее
Интересно было бы прочитать про ремонт. Узлов и движущихся частей в электричке меньше чем в бензине. Может проблема в производителе?
Прогресс не победил...
Прогресс тут ни при чем
Жаль за манипуляцию акциями тесла, ради чего все это делалось, в октябре 2021 никто не ответит
вот тебе новости , идея с электромобилями оказалась неудачной на практике
Электричка имеет смысл если у тебя дома зарядка. А путешествуя на прокатной последнее о чём я хочу париться это где её зарядить и сколько осталось хода на текущем заряде.