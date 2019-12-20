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В этом сегменте уже работают Gett, «Яндекс.Такси» и «Везёт».
Сервис для заказа такси «Ситимобил» запустил услугу корпоративного такси для бизнеса в Москве, рассказал vc.ru представитель компании Георгий Лобушкин. Услуга позволит экономить до 20% на корпоративном такси, указано на сайте «Ситимобила».
«Ситимобил» предлагает трансфер для сотрудников до дома, работы, аэропорта, встреч и мероприятий. Чтобы расплатиться за поездку с корпоративного счёта, сотрудник должен выбрать соответствующий способ оплаты при заказе. Компании пополняют корпоративный счёт раз в месяц.
В личном кабинете компания может контролировать расходы, устанавливать лимиты по сумме или классу тарифа для каждого сотрудника и распределять расходы по центрам затрат (например, назначить бюджет на весь отдел).
Среди клиентов на своём сайте «Ситимобил» называет Samsung, Lush, The Ritz-Carlton и другие компании.
Услуги для корпоративных клиентов уже предлагают Gett, «Яндекс.Такси» и «Везёт». Представитель «Яндекс.Такси» сообщил «Коммерсанту», что у сервиса более 50 тысяч корпоративных клиентов. Услугами Gett пользуются 26 тысяч компаний, рассказывал основатель сервиса Дэйв Вайсер РБК в мае 2019 года.
Опрошенные газетой аналитики и участники рынка затруднились дать точную оценку корпоративному сегменту такси. В Москве этот сегмент может составлять 4,5 млрд рублей, подсчитало издание на основе данных столичного департамента транспорта (870 тысяч поездок ежедневно и средний чек в 457 рублей в третьем квартале 2019 года) и оценки «Везёт» по доле поездок за корпоративный счёт (3%).
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