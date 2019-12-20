Мы видим растущий интерес к нашему бренду со стороны корпоративных клиентов. Средний чек у них выше, чем у «обычных» пассажиров: такие клиенты ездят чаще, дольше и дальше, часто пользуются трансферами в аэропорты.



Сам по себе спрос в этом сегменте на рынке такси высок и продолжает расти: компаниям невыгодно содержать собственные корпоративные автопарки, есть потребность в детализации транспортных расходов, лимитировании поездок, страховании жизни пассажиров — всё это могут обеспечить сейчас только агрегаторы и крупные таксопарки.