Вагоны с двухметровыми полками появятся в декабре 2024-го, на 15 станциях поставят модульные вокзалы: глава РЖД о планах Статьи редакции
Выдержки из разговора Олега Белозёрова с Владимиром Путиным.
- В декабре 2024 года пройдут сертификацию пассажирские вагоны «габарита Т», тогда же их начнут использовать. Вагон будет шире на 30 см, используемых сейчас, за счёт этого полка будет длиннее: два метра вместо 1,83 м. Проход в вагоне будет на пять сантиметров шире.
- Скорее всего, речь идёт о вагонах СВ, макет которых показала «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) в ноябре 2023 года. Тогда сообщалось, что увеличат ширину полок и их длину до двух метров.
- РЖД спроектировало и собрало модульный вокзал. Производство идёт в Санкт-Петербурге и в Чечне. Каркас сделан из прессованного бруса. Компания планирует установить 15 таких вокзалов в разных регионах, Белозёров не назвал их.
- Сборка на производстве занимает два месяца, монтаж на месте — четыре дня, потому что не нужен капитальный фундамент. Глава РЖД утверждает, что срок эксплуатации такого вокзала — 50 лет.
Первую такую конструкцию установили на станции Шарташ в Екатеринбурге в июле 2023 года.
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Я понял, что мне напоминают комменты на VC... Открываете любой региональный паблик с постом про новое арт-пространство, скейт парк и т.п. и увидите кучу комментов от бабушек, что все плохо, лучше бы прибавили пенсию, а подрядчик наверняка сват-брат...)))
А пенсии реально нищинские и подрядчики в большинстве случаев знакомые.
Нытик на нытике и нытиком погоняет
Да-да, всё отлично, только вот бы ещё «автоматические» камеры хранения на очень региональных вокзала работали хоть как-то.
Летом был в Ростове, нужно было на 4 часа оставить два чемодана — херушки, товарищи! Бронируй - не бронируй камеру, смс не приходит, да и в целом было полное ощещние того, что там какой-то муляж стоит.
Сотрудники вокзала разводят руками: это руководство всё, какого-то подрядчика присобачили.
А подрядчик наверняка брат/сват.
Так и пришлось с поклажей там бродить.
Классика. Я как-то пытался заказать в поезде доставку еды из вагона-ресторана. Такой был кринж, как будто я первый человек, который это делает. Проводник по рации пытался с рестораном связаться, там конечно никто не отвечал, пошел за ней сам, она пришла с закатанными глазами, приняла заказ и пошла обратно готовить. Принесли его в пенопластовых контейнерах, еда на фото и в реале конечно же "несколько различалась"
Не, ну Вы отважный человек, в поезде питаться...
зря вы так, вот зря. в поезде 051Б Звезда Санкт-Петербург Брест просто восхитительная кухня, а ещё Алывария, золотая, закуски, салаты, всё свежее вкусное сочное - мммм..... мечта!
Ага, точно, и таких поездов в стране ровно три-четыре.
а в Америке вообще нет, а в Германии нацисты не дают с пивом уходить в вагон, так что всё относительно =)
Там же терминал чек с баркодом и номером ячейки выплевывает, какое смс?
Вот сканеры были гавно, что чуть ли не с метра нужно подносить баркод что бы считало.
Отличная новость для тех, кому постоянно приходится вести разъездной образ жизни. Хоть маломальский комфорт )
А унтерменши в плацкарте пусть продолжают нюхать ступни
наконец-то сделали полки для высоких людей
Каеф. Из прессованого бруса 50 лет. Да еще все недостатки учтены.
уходит романтика вонючих носков?🥺😭
РЖД, почему вы не отвечаете на мое обращение с проектом вагона-сауны? Беспроигрышный вариант же.
Еще бы водку с пивом запретили распивать, смешивая 😅 А то как-то ехала я с соседом, которые такую смесь активно употреблял и потом все падал на меня на каждой остановке 😩
вы жалуетесь или хвастаетесь, я не пойму? =)
когда пирон будет в уровень с вагоном?
Теперь хотя бы ножки торчать ни у кого не будут, хотя в какой-то степени и жаль)