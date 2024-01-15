Транспорт
Евгения Евсеева

В 2023 году в России появилось 19 новых китайских автомобильных брендов, всего их 29 Статьи редакции

Это только официальные поставщики, неофициальных может быть в два раза больше.

  • Об этом «РИА Новости» рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Среди появившихся в 2023 году: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia.
  • На рынке также работают Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC. РОАД учитывала только официальные марки. Если брать автомобили, которые поставляются неофициально (то есть у компании нет представительства в России), — брендов «минимум в два раза больше».
  • По данным «Автостата», за 2023 год в России продали 1,06 млн легковых автомобилей — на 69% больше, чем в 2022-м. Более 30% продаж в 2023-м пришлось на машины Lada (принадлежит российскому «АвтоВАЗу») — рост составил 85,7%, до 324,4 тысячи автомобилей. Среди наиболее популярных иномарок — Chery (рост в три раза, до 118,95 тысячи машин), Haval (в 3,3 раза, до 111,7 тысячи), Geely (в 3,5 раза, до 93,55 тысячи), Changan (18,7 раза, до 47,8 тысячи).
  • Среди грузовиков лидером в 2023-м стал «КамАЗ» — 20% от продаж, 28,2 тысячи машин. Следом расположились китайские Sitrak (23,8 тысячи, 17%), Shacman (19,9 тысячи, 14%) и FAW (12,5 тысячи, 9%). По данным «Автостата», 66% российского рынка грузовых машин занимают китайские бренды.
  • К концу 2023-го продажами китайских автомобилей занималось 65% российских автосалонов — их количество выросло на 34%. За год открылись около 2300 дилерских центров брендов из Китая.
  • В 2023-м Китай обогнал по экспорту автомобилей Японию: за год он поставил 5,26 млн автомобилей, Япония с января по ноябрь — чуть менее 4 млн машин. Основной прирост Китай получил за счёт увеличившегося спроса на машины с бензиновыми двигателями со стороны России.
Chery Tiggo 8. Фото: Chery
  • После 24 февраля 2022 года работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные автопроизводители — Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Минпромторг включил автомобили 60 марок в список товаров параллельного импорта.
  • В июле 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей рассказало, что Россия среди других стран вышла на первое место по импорту автомобилей из Китая.

#новости

9K показов
4K открытий
0
77 комментариев
Написать комментарий...
 холоп

Китаю поднимаем экономику

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Зато геев победили и нату

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Владислав Трешкин

Это проблемы ЕС, могли бы им поднимать, но они больше не хотят. А Китай видно хочет)

Ответить
Развернуть ветку
21 комментарий
S.Capusta

Это верно.
Цены на продукты питания в Китае снизились в декабре 2023 года на 3,7% в годовом исчислении. Это был шестой месяц подряд снижения стоимости продуктов питания в стране.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Дмитрий

Выбирая из двух зол, выберу Китай.

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Тоже хочу

Чинушам похер на благополучие страны, лишь бы на стуле усидеть

Ответить
Развернуть ветку
Уши Пьера Безухова

ну хоть кому-то то поднимаем😁

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Измайлов

Герои, уже и Китай подняли

Ответить
Развернуть ветку
Главный по ВЦ

Расскажи это США и ЕС которые держат все производства там )))

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Николай Борисов

Ну не свою, хоть чужую)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
появилось 19 новых китайских брендов

Не «новых китайских», а новых «отечественных»!

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Ну в целом если не бросаться словами типа теория заговора то посмотрев кому вся эта гомополитика выгодна то да.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Хавайте сУвЭрЭнитЭт и сделаем CВАЁ !!!

Ответить
Развернуть ветку
Забыл Эмейлов
Ответить
Развернуть ветку
Pixel

Без лоха и жизнь плоха - формула старая, всё ещё верная.

Ответить
Развернуть ветку
Забыл Эмейлов
Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia.

https://youtu.be/5rnE7V4D7U4

Ответить
Развернуть ветку
Kato

Электрическая эра машин за китайцами, это просто факт

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

Что? Опять не Россия? Что за поклонение китаю?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
oh shit

москвич, волга. два вспомнил, а остальные какие?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Abibas и Reedok.

Ответить
Развернуть ветку
Олег

В 2023 году в России появилось 19 новых переклеенных шильдиков

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Захожу на Ozon и ничего кроме китайских брендов не вижу

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Измайлов

Вот он, год прорыва

Ответить
Развернуть ветку
Маргарита Калининская

То ли дело, «наша» Лада)

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Импортозамещение полным ходом!

В СССр скупали автомобильные заводы за границей и сюда привозили, теперь просто завозим или свои заводы передаем иностранцам под сборку, ага

Ответить
Развернуть ветку
Alex Tinyakoff (tinyakoff)

Вообще, как я понимаю, кому то приказали ускорится с развалом страны, вот он и старается :)))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
74 комментария
Раскрывать всегда
null