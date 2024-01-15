В 2023 году в России появилось 19 новых китайских автомобильных брендов, всего их 29 Статьи редакции
Это только официальные поставщики, неофициальных может быть в два раза больше.
- Об этом «РИА Новости» рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Среди появившихся в 2023 году: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia.
- На рынке также работают Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC. РОАД учитывала только официальные марки. Если брать автомобили, которые поставляются неофициально (то есть у компании нет представительства в России), — брендов «минимум в два раза больше».
- По данным «Автостата», за 2023 год в России продали 1,06 млн легковых автомобилей — на 69% больше, чем в 2022-м. Более 30% продаж в 2023-м пришлось на машины Lada (принадлежит российскому «АвтоВАЗу») — рост составил 85,7%, до 324,4 тысячи автомобилей. Среди наиболее популярных иномарок — Chery (рост в три раза, до 118,95 тысячи машин), Haval (в 3,3 раза, до 111,7 тысячи), Geely (в 3,5 раза, до 93,55 тысячи), Changan (18,7 раза, до 47,8 тысячи).
- Среди грузовиков лидером в 2023-м стал «КамАЗ» — 20% от продаж, 28,2 тысячи машин. Следом расположились китайские Sitrak (23,8 тысячи, 17%), Shacman (19,9 тысячи, 14%) и FAW (12,5 тысячи, 9%). По данным «Автостата», 66% российского рынка грузовых машин занимают китайские бренды.
- К концу 2023-го продажами китайских автомобилей занималось 65% российских автосалонов — их количество выросло на 34%. За год открылись около 2300 дилерских центров брендов из Китая.
- В 2023-м Китай обогнал по экспорту автомобилей Японию: за год он поставил 5,26 млн автомобилей, Япония с января по ноябрь — чуть менее 4 млн машин. Основной прирост Китай получил за счёт увеличившегося спроса на машины с бензиновыми двигателями со стороны России.
- После 24 февраля 2022 года работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные автопроизводители — Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Минпромторг включил автомобили 60 марок в список товаров параллельного импорта.
- В июле 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей рассказало, что Россия среди других стран вышла на первое место по импорту автомобилей из Китая.
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Китаю поднимаем экономику
Зато геев победили и нату
Это проблемы ЕС, могли бы им поднимать, но они больше не хотят. А Китай видно хочет)
Это верно.
Цены на продукты питания в Китае снизились в декабре 2023 года на 3,7% в годовом исчислении. Это был шестой месяц подряд снижения стоимости продуктов питания в стране.
Выбирая из двух зол, выберу Китай.
Чинушам похер на благополучие страны, лишь бы на стуле усидеть
ну хоть кому-то то поднимаем😁
Герои, уже и Китай подняли
Расскажи это США и ЕС которые держат все производства там )))
Ну не свою, хоть чужую)
Не «новых китайских», а новых «отечественных»!
Ну в целом если не бросаться словами типа теория заговора то посмотрев кому вся эта гомополитика выгодна то да.
Хавайте сУвЭрЭнитЭт и сделаем CВАЁ !!!
Без лоха и жизнь плоха - формула старая, всё ещё верная.
https://youtu.be/5rnE7V4D7U4
Электрическая эра машин за китайцами, это просто факт
Что? Опять не Россия? Что за поклонение китаю?
москвич, волга. два вспомнил, а остальные какие?
Abibas и Reedok.
В 2023 году в России появилось 19 новых переклеенных шильдиков
Захожу на Ozon и ничего кроме китайских брендов не вижу
Вот он, год прорыва
То ли дело, «наша» Лада)
Импортозамещение полным ходом!
В СССр скупали автомобильные заводы за границей и сюда привозили, теперь просто завозим или свои заводы передаем иностранцам под сборку, ага
Вообще, как я понимаю, кому то приказали ускорится с развалом страны, вот он и старается :)))