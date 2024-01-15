В 2023 году в России появилось 19 новых китайских брендов, всего их 29 Статьи редакции
Это только официальные поставщики, неофициальных может быть в два раза больше.
- Об этом «РИА Новости» рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Среди появившихся в 2023 году: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia.
- На рынке также работают Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC. РОАД учитывала только официальные марки. Если брать автомобили, которые поставляются неофициально (то есть у компании нет представительства в России), — брендов «минимум в два раза больше».
- По данным «Автостата», за 2023 год в России продали 1,06 млн легковых автомобилей — на 69% больше, чем в 2022-м. Более 30% продаж в 2023-м пришлось на машины Lada (принадлежит российскому «АвтоВАЗу») — рост составил 85,7%, до 324,4 тысячи автомобилей. Среди наиболее популярных иномарок — Chery (рост в три раза, до 118,95 тысячи машин), Haval (в 3,3 раза, до 111,7 тысячи), Geely (в 3,5 раза, до 93,55 тысячи), Changan (18,7 раза, до 47,8 тысячи).
- Среди грузовиков лидером в 2023-м стал «КамАЗ» — 20% от продаж, 28,2 тысячи машин. Следом расположились китайские Sitrak (23,8 тысячи, 17%), Shacman (19,9 тысячи, 14%) и FAW (12,5 тысячи, 9%). По данным «Автостата», 66% российского рынка грузовых машин занимают китайские бренды.
- К концу 2023-го продажами китайских автомобилей занималось 65% российских автосалонов — их количество выросло на 34%. За год открылись около 2300 дилерских центров брендов из Китая.
- В 2023-м Китай обогнал по экспорту автомобилей Японию: за год он поставил 5,26 млн автомобилей, Япония с января по ноябрь — чуть менее 4 млн машин. Основной прирост Китай получил за счёт увеличившегося спроса на машины с бензиновыми двигателями со стороны России.
- После 24 февраля 2022 года работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные автопроизводители — Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Минпромторг включил автомобили 60 марок в список товаров параллельного импорта.
- В июле 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей рассказало, что Россия среди других стран вышла на первое место по импорту автомобилей из Китая.
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Китаю поднимаем экономику
Зато геев победили и нату
И Байдена
Это проблемы ЕС, могли бы им поднимать, но они больше не хотят. А Китай видно хочет)
Только выигрывает от этого не наша страна которая потребляла качественный товар, а Китай который теперь может втюхивать нам товар низкого качества. Можно даже не рассчитывать на то что будут отзывать автомобили бракованные.
Ради денег китайцы сделают что угодно. Даже о Тайване забудут.
Да, это проблема. Но тут ситуация, что потребность в автомобилях есть, и покупают то, что дают. Свое не сделали нихера, но и это не вопрос даже одного десятилетия. Короче, от безвыходности это все...
Выбирая из двух зол, выберу Китай.
Только когда тебя будут называть лаоваем только потому что ты отличаешься разрезом глаз не обижайся.
Ты хоть знаешь кто такие лаоваи? В России есть кавказцы, которые работают в белую, ведут себя прилично, знают русский язык и законы, а есть хачи. Вот лаоваи в Китае - это хачи, а нормальные люди - нормальные люди, и разрез глаз тут не при чём.
Выбирай велосипед
Это верно.
Цены на продукты питания в Китае снизились в декабре 2023 года на 3,7% в годовом исчислении. Это был шестой месяц подряд снижения стоимости продуктов питания в стране.
Не «новых китайских», а новых «отечественных»!
Ну в целом если не бросаться словами типа теория заговора то посмотрев кому вся эта гомополитика выгодна то да.
москвич, волга. два вспомнил, а остальные какие?
Abibas и Reedok.
Без лоха и жизнь плоха - формула старая, всё ещё верная.
Хавайте сУвЭрЭнитЭт и сделаем CВАЁ !!!
https://youtu.be/5rnE7V4D7U4
Электрическая эра машин за китайцами, это просто факт