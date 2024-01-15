МТС стал основным владельцем сервиса аренды электросамокатов «Юрент» Статьи редакции
Оператор инвестировал в кикшеринг в 2022 году и тогда начал включать его в свою экосистему.
- МТС увеличил долю в «Юренте» с 11,77% до 80,58%, выкупив доли у основателей компании, сообщил оператор. Сумма сделки не раскрывается. МТС планирует «полностью интегрировать» кикшеринг в собственную экосистему.
- По условиям соглашения, команда «Юрента» под руководством гендиректора Ивана Туринге продолжит управлять сервисом, ключевые акционеры — участвовать в работе компании. Итоговую сумму выплат бывшим владельцам «Юрента» определят по результатам работы в 2024-2025 годах.
- По словам источника Forbes, знакомого с деталями, сумма сделки составила около 6 млрд рублей. 100% «Юрент» оценили в 7-8 млрд рублей, но по итогам 2024-2025 годов оценка компании может вырасти до 9-11 млрд рублей, а вслед за ней — и сумма сделки, добавил собеседник издания.
- Forbes оценил долю МТС по итогам сделки в 79,77%. Ещё 11,03% осталось у венчурного фонда VEB Ventures, 9,2% — у Ольги Стефанюк, жены сооснователя компании Андрея Колесника. В «Юренте» рассказали изданию, что та не собирается продавать долю в «ближайшей перспективе», в VEB Ventures не ответили на запрос.
- В феврале 2022 года «Юрент» привлёк 650 млн рублей от VEB Ventures и 740 млн рублей от МТС. Ещё 700 млн должен был вложить VPE Capital, но тот после февраля 2022-го отказался от участия в раунде, рассказали Forbes в сервисе. В рамках сделки МТС начал включать кикшеринг в свою экосистему: добавил в подписку «МТС Premium» и позволил использовать программу лояльности «МТС Cashback» для оплаты поездок.
- «Юрент» запустили в конце 2018 года Андрей Колесник вместе с партнёрами Андреем Калининым и Иваном Туринге. Сервис работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». Летом 2020 года он привлёк 150 млн рублей на запуск в Москве и других городах. В числе инвесторов были создатели приложения «Сравни Такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик, а также сооснователь креативного агентства Possible Андрей Виноград.
- Среди других инвесторов кикшеринга были фонд Sistema SmartTech, структуры «Сбера» и «Ситимобил». Последний в 2020 году первым из российских такси-сервисов добавил в приложение аренду электросамокатов от «Юрент», а на самих устройствах появился бренд «Ситимобил».
- По данным «Контур. Фокуса», на конец 2023 года МТС принадлежало 11,77% в юрлице ООО «Юрентбайк». 29,51% владела Стефанюк, ещё 2,91% — Калинин. Остальные 55,81% распределены между инвесторами: 18,75% у ООО «Урбан мобилити» (принадлежит бизнес-ангелам, которые вложились в компанию в 2020 году), 11,03% — у VEB Ventures, 8,77% — у Азарова, 8,37% — Sistema SmartTech, 4,34% — у бизнес-ангела Вячеслава Ушакова, 3,08% — Гейшерик, 1,41% — у Винограда.
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Юрент, пожалуй, самый худший из тройки кикшерингов. Убитые самокаты, приложение, которое открывается с 10 раза или после переустановки, по парковкам беда (Говорю за СПб)
о да, приложение совершенно уебанское
Согласен. Я забил на него и даже приложение удалил. Депозит больше чем остальных и возвращается долго
100%, в Москве тоже. То самокат трещит, шины спущены, то тормоза не работают (!), то самокаты какие-то еле обклеенные списанные из другой компании. Всегда сначала разбирают Whoosh, потом Yandex, и в последнюю очередь Urent.
Мне whoosh гораздо больше нравится. И самокаты у них прикольней сделаны, на мой взгляд.
Абсолютно точно. Не просто прикольней, а банально новее. И каждый сезон завозят новые
Кто больше, постите :)
Инвестировали-инвестировала, да таки выинвестировали!
Теперь нужно думать — зачем?
надеюсь хоть теперь в регионах Юрент поставит нормальные самокаты, а не рухлядь, успевшую поработать даже в Европе
Все сервисы аренды самокатов убыточны, думаю пару лет и останется только один, максимум 2
Вложились в говно
Грубовато сформулировано, но вопрос правильный: зачем вкладываться в компанию номер три на рынке с непроверенной бизнес-моделью и неизвестными перспективами?
как номер 3, когда номер 1?
по финансовым показателям или по качеству сервиса?
по размеру флота и городов.
фин показатели я не знаю, но если мы говорим и покупке бизнеса, то да смотрят только на цифры
честно говоря, в регионах это такая помойка страшная, что я не знаю: размер флота в качество вообще не переходит
да, возможно при покупке бизнеса звучит хорошо — у нас самый мощный парк в стране
кому нужно качество?
только клиенту, разумеется)
По размеру флота и количеству поездок Вуш уже обогнал, Яндекс, если еще нет, то сделает это также, как он раньше сделал с каршерингом.
я не слежу за каршем и не живу в Москве, но вроде Делимобиль уделывал по всем параметрам яндекс
Ты сильно отстал от новостей )
Но я рад, что ты в эфире, хотел тебе недавно написать, да уже тема отпала
где данные ?
При чем тут вуш, если речь про покупку Юрент
Заскамили, либо выкупили за копейки, с долгами
Чтобы попробовать стать конкурентом нормальным в данной сфере
Это не про МТС/АФК просто
Наверняка же за долги долю забрали
Заебали эти "экосистемы" - куча разношерстного говна, но, бля, "экосистемного"
.
станут ли самокаты красными?
И с белыми яйцам по бокам
В МТС какие-то междусобойчики.. покупают никому ненужные сервисы у своих дружков
Сомнительные вложения, но надеемся, что все будет во благо и Юрент реабилитируется в наших глазах.
Начинал пользоваться как раз с Юрента, было норм, подписка дешевая на неделю итд. Самокаты - ну спорно, по мне они легче в управлении (да и в принципе легче), и более маневренные, чем у Вуша. Со временем, правда, ушел на Вуш.
Те, кто говорят, что в России нет Вентура, что с лицом?
Главное, чтобы тариф на раздачу самокатов не подняли.
кикшеринг и МТС , как они собираются интегрировать сотовую связь в бизнес с самокатами