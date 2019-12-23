Речь идёт о 27-30 самолётах «Аэрофлота», «Победы», S7, «Уральских авиалиний», Red Wings и Sirius Aero, пишет «Коммерсантъ».

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; объединяет 27 российских авиакомпаний и авиапредприятий, в том числе S7, «Уральские авиалинии» и других) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полётов в новогодние праздники. Копия письма от 20 декабря 2019 года опубликована на сайте организации.

По данным «Коммерсанта», министерство с октября отказывается вносить новые иностранные самолёты, поступающие авиакомпаниям, в межправительственное соглашение с Бермудскими островами (там зарегистрировано около 75% всех судов российских перевозчиков). Речь идет о 27–30 самолётах, готовых к передаче российским авиакомпаниям и включённых в план полётов на начало января 2020 года.

Если самолёты не будут записаны в приложении к соглашению, Росавиация не включит судна в сертификат эксплуатантов, и они не смогут выполнять полёты, уточняет газета. Минтранс имеет все полномочия для внесения самолётов в соглашение с Бермудами, считают в АЭВТ.

По данным издания, в письме говорится о самолётах «Аэрофлота», «Победы», S7, «Уральских авиалиний», Red Wings и Sirius Aero, которая работает в бизнес-авиации. В «Уральских авиалиниях» подтвердили наличие проблемы, но отказались от комментариев. В Sirius Aero сказали, что вопрос «обсуждается». В S7 сказали, что уже получили все самолёты и новых поставок на праздниках не ожидают.

В «Аэрофлоте» отказались от комментариев, но источники издания в отрасли говорят, что группе удалось договориться о внесении судов в соглашение. По их словам, у перевозчика на конец декабря «подвисло» четыре самолёта.

Источник газеты в одной из крупных авиакомпаний считает, что Минтранс не имеет права отказывать во внесении новых судов в межправительственное соглашение. Такими действиями министерство хочет принудить участников рынка регистрировать новые самолёты в российском реестре, уверен он.