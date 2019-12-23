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Транспорт
Татьяна Боброва
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Глава Boeing Деннис Мюленбург ушёл в отставку на фоне убытков компании из-за аварий с самолётами 737 Max Материал редакции

Весной 2019 года многие страны приостановили эксплуатацию 737 Max после двух авиакатастроф за полгода.

  • Деннис Мюленбург подал в отставку с поста гендиректора американской корпорации Boeing. Компанию временно возглавит финансовый директор Грег Смит. С 13 января 2020 года должность гендиректора и президента компании займёт Дэвид Калхун, который сейчас возглавляет правление.
  • Совет директоров Boeing сменил руководство для «получения уверенности в том, что компания движется вперёд, восстановливая отношения с регуляторами, клиентами и другими заинтересованными сторонами», говорится в сообщении компании.
  • В октябре 2019 года Мюленбург ушёл с поста главы совета директоров Boeing и позже отказался от годовых бонусов, пишет Axios. Тогда его место занял Дэвид Кэлхун, теперь должность перешла к бывшему гендиректору Continental Airlines Лоуренсу Кельнеру.
  • По данным на 17:54 по мск, акции Boeing на бирже в Нью-Йорке растут на 3,16% и стоят около $338 за штуку. Капитализация компании составляет $190,4 млрд.
  • Мюленбург возглавляет Boeing с 2015 года. Весной 2019 года многие страны приостановили эксплуатацию самолётов 737 Max после авиакатастроф в Индонезии в октябре 2018 года и Эфиопии в марте 2019 года. В апреле Boeing оценивала свои потери от приостановки эксплуатации в $1 млрд. С января компания планирует временно прекратить выпуск 737 Max.
Boeing CEO Dennis Muilenburg is out amid 737 MAX…
The crashes laid bare a culture in which safety concerns were discounted.
www.axios.com

#новость #кадры #boeing

Транспорт
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9 комментариев
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Elshad Melikmamedov

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Пусть ктото тагнет Михаила Бобко
А то он не мог упорно найти разницу между Боинг и Роскосмосом :)

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Евгений Попов

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 Из-за его комментариев и уволили. Акционеры почитали и и все поняли.

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Антон Тихомиров

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Пилим госбабло - увольняем наемного сотрудника.

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Bilguun Billy

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Мда, с Боингом такая же штука как с картинкой акции.

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Юрий Белоножкин

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Anton Reut

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У больших людей и расходы большие, так что не думай что он на свой парашют всю жизнь сможет жить

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Герман Манвелов

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Да, не повезло Денису. Всё вроде шло хорошо.. пока не накрылось медным тазом.

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Anton Reut

Герман
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А что именно хорошего? У них самолётов на 45 ярдов зелени зависло.

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Ушел в отставку??! Чегоблять? Его совет директоров уволил на фоне факапов с МАХ и старлайнером.

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