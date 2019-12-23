Глава Boeing Деннис Мюленбург ушёл в отставку на фоне убытков компании из-за аварий с самолётами 737 Max
Материал редакции
Весной 2019 года многие страны приостановили эксплуатацию 737 Max после двух авиакатастроф за полгода.
Деннис Мюленбург подал в отставку с поста гендиректора американской корпорации Boeing. Компанию временно возглавит финансовый директор Грег Смит. С 13 января 2020 года должность гендиректора и президента компании займёт Дэвид Калхун, который сейчас возглавляет правление.
Совет директоров Boeing сменил руководство для «получения уверенности в том, что компания движется вперёд, восстановливая отношения с регуляторами, клиентами и другими заинтересованными сторонами», говорится в сообщении компании.
В октябре 2019 года Мюленбург ушёл с поста главы совета директоров Boeing и позже отказался от годовых бонусов, пишет Axios. Тогда его место занял Дэвид Кэлхун, теперь должность перешла к бывшему гендиректору Continental Airlines Лоуренсу Кельнеру.
По данным на 17:54 по мск, акции Boeing на бирже в Нью-Йорке растут на 3,16% и стоят около $338 за штуку. Капитализация компании составляет $190,4 млрд.
Мюленбург возглавляет Boeing с 2015 года. Весной 2019 года многие страны приостановили эксплуатацию самолётов 737 Max после авиакатастроф в Индонезии в октябре 2018 года и Эфиопии в марте 2019 года. В апреле Boeing оценивала свои потери от приостановки эксплуатации в $1 млрд. С января компания планирует временно прекратить выпуск 737 Max.
Elshad Melikmamedov
Пусть ктото тагнет Михаила Бобко
А то он не мог упорно найти разницу между Боинг и Роскосмосом :)
Евгений ПоповElshad
Из-за его комментариев и уволили. Акционеры почитали и и все поняли.
Антон ТихомировElshad
Пилим госбабло - увольняем наемного сотрудника.
Bilguun BillyElshad
Мда, с Боингом такая же штука как с картинкой акции.
Юрий Белоножкин
Anton ReutЮрий
У больших людей и расходы большие, так что не думай что он на свой парашют всю жизнь сможет жить
Герман Манвелов
Да, не повезло Денису. Всё вроде шло хорошо.. пока не накрылось медным тазом.
Anton ReutГерман
А что именно хорошего? У них самолётов на 45 ярдов зелени зависло.
Anton Reut
Ушел в отставку??! Чегоблять? Его совет директоров уволил на фоне факапов с МАХ и старлайнером.