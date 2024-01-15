S7 уволит 13-15% персонала московского офиса из-за сокращения рейсов — «Ъ» Статьи редакции
Некоторым сотрудникам предложат работу в новосибирском или иркутском филиалах, рассказали в компании.
- Авиакомпания S7 сократит членов экипажей и сотрудников офиса в Москве в отделе продаж, коммерческом, финансовом и экономическом департаментах, пишет «Ъ» со ссылкой на близкие к компании источники. По словам одного из них, решение коснётся 13% персонала московского офиса (около 7% от числа сотрудников всей группы). По другим оценкам, 15%.
- Один из собеседников издания знает, что компания планирует увеличить численность персонала в технических и инженерных подразделениях.
- В 2023 году S7 сократила зимнее расписание из-за сложностей c двигателями Airbus A320 и А321neo. К зиме не эксплуатировались 13 из 39 самолётов этих моделей, на них установлены американские двигатели P&W. Их ремонтом не занимаются в России, а купить подержанные двигатели на вторичном рынке почти невозможно — у всех мировых перевозчиков есть проблемы с их использованием.
В S7 рассказали изданию, что из-за изменения маршрутной сети и сокращения полётной программы «по ряду направлений из Москвы» компания решила «перераспределить лётные экипажи и частично сократить численность сотрудников в Московском регионе».
- Некоторым сотрудникам из Москвы предложили работу в новосибирском или иркутском филиалах, а пилоты могут пройти переобучение на другой тип самолётов, в частности на Embraer 170, и продолжить работу в компании. Также часть пилотов и бортпроводников «по рекомендациям S7 перейдут на работу в другие авиакомпании, в том числе международные».
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Авиаперелеты - это чуждый нам навязанный западом и НАТО стереотип. где родился, там и пригодился. работать надо в регионе, нечего шастать где попало.
Россия строит свои самолеты, много ли стран это умеют?
Да и если хочешь в другой регион, то зачем самолеты - страшно же и ненадежно. Вот поезда это другое дело!
Ахаха
😥
Это вы про американцев, подавляющее большинство которых не выезжает за пределы соседнего штата?
Жду, когда придут "патриоты" и расскажут, что это нам на пользу, ведь теперь есть возможность закрыть проблемы с нехваткой слесарей/сварщиков и тд.
я просто напомню, что во времена Александра Невского не было никаких перелётов самолётов и прочей ерунды, и РУСЬ была великой в то время. Стоит помнить и чтить память предков, чтобы не переписывать историю в угоду сиюминутных веяний. Выстояли тогда - будем ещё сильнее и сейчас! Верю в Россию!
"патриоты" как раз будут очень рады и зубоскалить, что мол так и надо, и смаковать конец России.
Довели компанию своими штрафами на 30 тыс за непосадку!
Больше овербукинга и всё наладится, ага...
Очень уместно, проблема более масштабная. А овербукинг был, есть и будет
Из МСК в Новосиб….
Проходил я в одной федеральной компании такое,делать вот мне больше нечего,из столицы переезжать в середину Евразии,где блять холодно,перспективы не понятны и что там будет дальше тоже.
Третий город России, на минуточку!
И затопило к тому же скрепными прорванными трубамм
Из новосиба ближе в Тай и Вьетнам зато чем из МСК
Погодите! Для кого же строят 1000 самолётов, как велел великий пу???! Мы же лучшая экономика в мире🤭
Можете в Европу сгонять.. сойдете за мигрантов! Глупый тратит, умный делает.
Плачевно что-то последнее время развиваются события, каждый день новости о сокращении, при этом кадровое голодание.
а ненужно новости читать
вся контора РФ на очереди
Жаль, но, думаю, со временем все наладится и S7 еще всем покажет.
Вот кстати и Трансаэро решило всем показать)
13 января 2024 года прошло мероприятие в Калужской области в авиапарке «Орешково», где новые владельцы рассказали про «возрождение» авиакомпании. Группа иркутских инвесторов, верящая в силу бренда, выкупила права на его использование. Ключевым моментом презентации бренда «Трансаэро» стала демонстрация самолета L-29 с надписью Transaero на борту и узнаваемым треугольником на хвосте. «В России и в мире много людей, для которых слово «Трансаэро» является ассоциацией понятий инновации, надежность, сервис. Этот L-29 базируется в Орешково и является одним из самолетов пилотажной группы «Реакторы». Бренд нанесен на борт в рамках презентации, это значит, что знак «Трансаэро» скоро снова окажется в небе. Всё шло к тому, что бренд «Трансаэро» был бы незаслуженно забыт. Если бы не работа, проделанная нашей командой, бренд «Трансаэро» мог быть утрачен навсегда. Де-юре его бы не существовало. После восстановления и юридического оформления бренда мы занимаемся стратегией по его развитию», — заявил представитель собственников бренда Евгений Викторович Коробейников.
Непременно. Но это не точно 😆
Что мешает у китайских братушек самолеты купить?
Наверное, потому, что Китай не в состянии выпускать самолеты единолично и также зависит от иностранных поставщиков, в том числе от General Electric Co., Honeywell International Inc. и, что касается двигателей, CFM International Inc. — совместного предприятия GE и французской Safran SA.
У них теже Боинги и Эйрбасы. Из своего есть только С919.
понятно почему такие маленькие штрафы назначают этой компании, они на грани
Предлагаю, чтобы все по справедливости было, увольнять в первую очередь тех, кто горячо поддерживал СВО.
Офис S7 в Домодедово - дармоеды в основном. Если там истребят 90% хабитантов - это хорошо.
Спасибо пожалуйста, я высказался.