Транспорт
Маша Цепелева

S7 уволит 13-15% персонала московского офиса из-за сокращения рейсов — «Ъ» Статьи редакции

Некоторым сотрудникам предложат работу в новосибирском или иркутском филиалах, рассказали в компании.

Фото ТАСС 
  • Авиакомпания S7 сократит членов экипажей и сотрудников офиса в Москве в отделе продаж, коммерческом, финансовом и экономическом департаментах, пишет «Ъ» со ссылкой на близкие к компании источники. По словам одного из них, решение коснётся 13% персонала московского офиса (около 7% от числа сотрудников всей группы). По другим оценкам, 15%.
  • Один из собеседников издания знает, что компания планирует увеличить численность персонала в технических и инженерных подразделениях.
  • В 2023 году S7 сократила зимнее расписание из-за сложностей c двигателями Airbus A320 и А321neo. К зиме не эксплуатировались 13 из 39 самолётов этих моделей, на них установлены американские двигатели P&W. Их ремонтом не занимаются в России, а купить подержанные двигатели на вторичном рынке почти невозможно — у всех мировых перевозчиков есть проблемы с их использованием.

  • В S7 рассказали изданию, что из-за изменения маршрутной сети и сокращения полётной программы «по ряду направлений из Москвы» компания решила «перераспределить лётные экипажи и частично сократить численность сотрудников в Московском регионе».

  • Некоторым сотрудникам из Москвы предложили работу в новосибирском или иркутском филиалах, а пилоты могут пройти переобучение на другой тип самолётов, в частности на Embraer 170, и продолжить работу в компании. Также часть пилотов и бортпроводников «по рекомендациям S7 перейдут на работу в другие авиакомпании, в том числе международные».

#новости #s7

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113 комментариев
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 Vishna Savadhu

Авиаперелеты - это чуждый нам навязанный западом и НАТО стереотип. где родился, там и пригодился. работать надо в регионе, нечего шастать где попало.

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Modulus

Россия строит свои самолеты, много ли стран это умеют?

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58 комментариев
Микростефан

Да и если хочешь в другой регион, то зачем самолеты - страшно же и ненадежно. Вот поезда это другое дело!

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2 комментария
Георгий Ska

Ахаха

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Дмитрий Сидоренко

😥

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Evgeny

Это вы про американцев, подавляющее большинство которых не выезжает за пределы соседнего штата?

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Алекс

Жду, когда придут "патриоты" и расскажут, что это нам на пользу, ведь теперь есть возможность закрыть проблемы с нехваткой слесарей/сварщиков и тд.

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Vishna Savadhu

я просто напомню, что во времена Александра Невского не было никаких перелётов самолётов и прочей ерунды, и РУСЬ была великой в то время. Стоит помнить и чтить память предков, чтобы не переписывать историю в угоду сиюминутных веяний. Выстояли тогда - будем ещё сильнее и сейчас! Верю в Россию!

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4 комментария
Leonid Bushuev

"патриоты" как раз будут очень рады и зубоскалить, что мол так и надо, и смаковать конец России.

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6 комментариев
Васисуалий Лоханкин

Довели компанию своими штрафами на 30 тыс за непосадку!

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Cere8ellum

Больше овербукинга и всё наладится, ага...

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Ale K

Очень уместно, проблема более масштабная. А овербукинг был, есть и будет

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Mr Black

Из МСК в Новосиб….
Проходил я в одной федеральной компании такое,делать вот мне больше нечего,из столицы переезжать в середину Евразии,где блять холодно,перспективы не понятны и что там будет дальше тоже.

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Pavel Nenashev

Третий город России, на минуточку!

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7 комментариев
К C

И затопило к тому же скрепными прорванными трубамм

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МаслобЫк

Из новосиба ближе в Тай и Вьетнам зато чем из МСК

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2 комментария
A V

Погодите! Для кого же строят 1000 самолётов, как велел великий пу???! Мы же лучшая экономика в мире🤭

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eugene kudrya

Можете в Европу сгонять.. сойдете за мигрантов! Глупый тратит, умный делает.

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1 комментарий
Вячеслав Макаров

Плачевно что-то последнее время развиваются события, каждый день новости о сокращении, при этом кадровое голодание.

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МаслобЫк

а ненужно новости читать

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A V

вся контора РФ на очереди

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Modulus

Жаль, но, думаю, со временем все наладится и S7 еще всем покажет.

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Jeronimo

Вот кстати и Трансаэро решило всем показать)

13 января 2024 года прошло мероприятие в Калужской области в авиапарке «Орешково», где новые владельцы рассказали про «возрождение» авиакомпании. Группа иркутских инвесторов, верящая в силу бренда, выкупила права на его использование. Ключевым моментом презентации бренда «Трансаэро» стала демонстрация самолета L-29 с надписью Transaero на борту и узнаваемым треугольником на хвосте. «В России и в мире много людей, для которых слово «Трансаэро» является ассоциацией понятий инновации, надежность, сервис. Этот L-29 базируется в Орешково и является одним из самолетов пилотажной группы «Реакторы». Бренд нанесен на борт в рамках презентации, это значит, что знак «Трансаэро» скоро снова окажется в небе. Всё шло к тому, что бренд «Трансаэро» был бы незаслуженно забыт. Если бы не работа, проделанная нашей командой, бренд «Трансаэро» мог быть утрачен навсегда. Де-юре его бы не существовало. После восстановления и юридического оформления бренда мы занимаемся стратегией по его развитию», — заявил представитель собственников бренда Евгений Викторович Коробейников.

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1 комментарий
К C

Непременно. Но это не точно 😆

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debil
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Евгений В.
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Yur

Что мешает у китайских братушек самолеты купить?

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Алексей Леденев

Наверное, потому, что Китай не в состянии выпускать самолеты единолично и также зависит от иностранных поставщиков, в том числе от General Electric Co., Honeywell International Inc. и, что касается двигателей, CFM International Inc. — совместного предприятия GE и французской Safran SA.

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Chem Logist

У них теже Боинги и Эйрбасы. Из своего есть только С919.

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Yaroslav Kamolin

понятно почему такие маленькие штрафы назначают этой компании, они на грани

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Alex Lowen

Предлагаю, чтобы все по справедливости было, увольнять в первую очередь тех, кто горячо поддерживал СВО.

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Виктор Петров

Офис S7 в Домодедово - дармоеды в основном. Если там истребят 90% хабитантов - это хорошо.
Спасибо пожалуйста, я высказался.

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