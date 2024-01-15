Транспорт
Маша Цепелева

Генпрокуратура потребовала через суд передать все акции автодилера «Рольф» государству Статьи редакции

Путин подписал указ о передачи акций в управление Росимуществу в декабре 2023 года, но формально они должны были остаться в собственности кипрского и российских юрлиц.

  • Московский районный суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал иск Генпрокуратуры к автодилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на карточку дела. Предварительное заседание назначено на 18 января 2024 года.
  • В иске указано требование об обращении в доход государства всех акций АО «Рольф», принадлежащих Delance Limited и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех», «как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», добавили в объединенной пресс-службе судов города.
  • В декабре 2023 года Путин подписал указ о передаче акций «Рольфа» во временное управление Росимущества. Речь шла о 660,7 млн обыкновенных акций «Рольф», которыми владеет кипрская Delance Limited, и 15 198 обыкновенных акций, принадлежащих «Рольф Моторс». А также об акциях ООО «Рольф Моторс» и ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», в которых по 99% и 1% принадлежит «Рольфу» и Delance Limited соотвественно.
  • Группа «Рольф» принадлежит семье основателя компании Сергея Петрова. Летом 2019 года против него и других руководителей автодилера возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей. После этого его объявили в международный розыск.
  • В ноябре 2019 года Петров выставлял бизнес на продажу, но в январе 2021-го передумал.
Фото «Рольф»

#новости #рольф

2K показов
1.8K открытий
0
24 комментария
Написать комментарий...
 Юрий Морозов

Художественный фильм "Спиздили"

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Грачев

Как могут забирать, если еще ничего не доказано и как такого разбирательства не было?

Ответить
Развернуть ветку
Синий трактор

новые законы по национализации позволяют буквально по желанию президента это делать

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

А зачем вам разбирательство? Без нас с вами разберутся у кого, что спиздить)))

Ответить
Развернуть ветку
Sergey

Какая разница, если активом управлял менеджмент, он и все сотрудники останутся на месте и с новым собственником.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Вот это тоже пиздато:

Правительство РФ одобрило конфискацию имущества по статье о фейках про армию — РБК.

Комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею депутатов-единороссов о расширении перечня преступлений в статье о конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ).

Теперь в ней могут появиться деяния, совершённые из корыстных побуждений в рамках статьи о дискредитации армии (ст. 207.3 УК РФ).

Кроме того, инициаторы поправок предлагают предусмотреть лишение званий и госнаград за совершение таких преступлений.

Ответить
Развернуть ветку
Артем Якимов

90-е . Курят в сторонке 🤭

Ответить
Развернуть ветку
Egor Ka

Ничего смешного. Быдло лишь порадуется очередному раскулачиванию миллионера

Ответить
Развернуть ветку
Sergey

У некоторых миллионеров после череды случайностей, которые им вскружили голову и подарили эти самые миллионы/миллиарды, появляется твердая уверенность, что они выше законов и людей, их окружающих, но а поскольку обычных смертных гораздо больше чем миллиардеров, то желающих поставить на место зазнавшихся особ хватает среди всех слоев населения, в том числе и среди власть имущих и в этом нет ничего удивительного, а уж тем более плохого.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Евгений В.
Ответить
Развернуть ветку
Синий трактор

Сам Петров назвал передачу компании под временное управление Росимущества «правовым беспределом».

«Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно. Государство стреляет в ногу себе».

Сергей Петров находится за границей, в 2019 году в отношении него и других руководителей компании было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере. Петров был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Петров утверждал, что уголовное дело связано с его политической деятельностью. Прокремлевские издания накануне обысков в «Рольфе» в 2019 году писали, что Петров был одним из спонсоров Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сергей Петров, будучи депутатом Госдумы, не голосовал за некоторые из инициатив тех лет, таких как, например, присоединение Крыма.

Ответить
Развернуть ветку
Миру мир

Никто и не вкладывается крупно. Инвестиционный цикл это долго, а тут есть ньюанс

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Будет как с машинами. Вот вам машинокомплекты, собирайте у себя, добавляйте сколько хотите и продавайте. Реальное производство они оставят у себя. Нужно для своих делать рабочие места, а не чужих.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Цап-царап 🐾

Ответить
Развернуть ветку
Марат Шайхутдинов

Так детский эндокринолог говорит

Ответить
Развернуть ветку
Michael V

Теперь допы на авто будет предлагать государство ?

Ответить
Развернуть ветку
A V

Я искать ЮРИДИЧЕСКОЕ определение слова Государство и не нашел. Так что такое государство сегодня???

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Родственники Кадырова

Ответить
Развернуть ветку
Alexey
Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Пацаны не извиняются

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Melikhov

А чего удивляться, когда те кто в 90е рейдили ларьки и мелкие конторы дорвались до власти? Занимаются обычным делом

Ответить
Развернуть ветку
Траун

Ничего себе.. вот это я понимаю, игра по крупному...

Ответить
Развернуть ветку
Радегаст Верижников

А вы и дальше продолжайте держать бизнес в РФ

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
21 комментарий
Раскрывать всегда
null