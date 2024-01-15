Генпрокуратура потребовала через суд передать все акции автодилера «Рольф» государству Статьи редакции
Путин подписал указ о передачи акций в управление Росимуществу в декабре 2023 года, но формально они должны были остаться в собственности кипрского и российских юрлиц.
- Московский районный суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал иск Генпрокуратуры к автодилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на карточку дела. Предварительное заседание назначено на 18 января 2024 года.
- В иске указано требование об обращении в доход государства всех акций АО «Рольф», принадлежащих Delance Limited и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех», «как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», добавили в объединенной пресс-службе судов города.
- В декабре 2023 года Путин подписал указ о передаче акций «Рольфа» во временное управление Росимущества. Речь шла о 660,7 млн обыкновенных акций «Рольф», которыми владеет кипрская Delance Limited, и 15 198 обыкновенных акций, принадлежащих «Рольф Моторс». А также об акциях ООО «Рольф Моторс» и ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», в которых по 99% и 1% принадлежит «Рольфу» и Delance Limited соотвественно.
- Группа «Рольф» принадлежит семье основателя компании Сергея Петрова. Летом 2019 года против него и других руководителей автодилера возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей. После этого его объявили в международный розыск.
- В ноябре 2019 года Петров выставлял бизнес на продажу, но в январе 2021-го передумал.
2K показов
1.8K открытий
Художественный фильм "Спиздили"
Как могут забирать, если еще ничего не доказано и как такого разбирательства не было?
новые законы по национализации позволяют буквально по желанию президента это делать
А зачем вам разбирательство? Без нас с вами разберутся у кого, что спиздить)))
Какая разница, если активом управлял менеджмент, он и все сотрудники останутся на месте и с новым собственником.
Вот это тоже пиздато:
Правительство РФ одобрило конфискацию имущества по статье о фейках про армию — РБК.
Комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею депутатов-единороссов о расширении перечня преступлений в статье о конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ).
Теперь в ней могут появиться деяния, совершённые из корыстных побуждений в рамках статьи о дискредитации армии (ст. 207.3 УК РФ).
Кроме того, инициаторы поправок предлагают предусмотреть лишение званий и госнаград за совершение таких преступлений.
90-е . Курят в сторонке 🤭
Ничего смешного. Быдло лишь порадуется очередному раскулачиванию миллионера
У некоторых миллионеров после череды случайностей, которые им вскружили голову и подарили эти самые миллионы/миллиарды, появляется твердая уверенность, что они выше законов и людей, их окружающих, но а поскольку обычных смертных гораздо больше чем миллиардеров, то желающих поставить на место зазнавшихся особ хватает среди всех слоев населения, в том числе и среди власть имущих и в этом нет ничего удивительного, а уж тем более плохого.
Сам Петров назвал передачу компании под временное управление Росимущества «правовым беспределом».
«Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно. Государство стреляет в ногу себе».
Сергей Петров находится за границей, в 2019 году в отношении него и других руководителей компании было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере. Петров был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Петров утверждал, что уголовное дело связано с его политической деятельностью. Прокремлевские издания накануне обысков в «Рольфе» в 2019 году писали, что Петров был одним из спонсоров Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сергей Петров, будучи депутатом Госдумы, не голосовал за некоторые из инициатив тех лет, таких как, например, присоединение Крыма.
Никто и не вкладывается крупно. Инвестиционный цикл это долго, а тут есть ньюанс
Будет как с машинами. Вот вам машинокомплекты, собирайте у себя, добавляйте сколько хотите и продавайте. Реальное производство они оставят у себя. Нужно для своих делать рабочие места, а не чужих.
Цап-царап 🐾
Так детский эндокринолог говорит
Теперь допы на авто будет предлагать государство ?
Я искать ЮРИДИЧЕСКОЕ определение слова Государство и не нашел. Так что такое государство сегодня???
Родственники Кадырова
Пацаны не извиняются
А чего удивляться, когда те кто в 90е рейдили ларьки и мелкие конторы дорвались до власти? Занимаются обычным делом
Ничего себе.. вот это я понимаю, игра по крупному...
А вы и дальше продолжайте держать бизнес в РФ