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Транспорт
Лиана Липанова
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Busfor стал владельцем компаний-разработчиков систем для продажи билетов и автоматизации автовокзалов Материал редакции

Суммы сделок не раскрываются, но по словам источника, сервисы могли стоить по 10 млн рублей.

4 комментария
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Российский сервис по подбору автобусных билетов Busfor купил компании «КВЦ-Сервис» и ИТТ (бренд «Авибус»), которые занимаются разработкой программ для продажи билетов и автоматизации работы автобусных вокзалов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Сделки подтвердили основатель и гендиректор Busfor Илья Екушевский и гендиректор ИТТ Илья Попов. Суммы сделок не раскрываются, но по словам одного из участников рынка, сервисы могли стоить по 10 млн рублей, пишет издание.

Системой автоматизации «Авибус» пользуются более 550 автовокзалов и автостанций, рассказал Попов. По данным издания, всего в стране от 800 до 1,5 тысячи автовокзалов и автостанций. Объём рынка оценивается в 125-150 млрд рублей, напоминает «Коммерсантъ».

В конце сентября 2019 года французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar договорился о покупке российского Busfor. После закрытия сделки в декабре BlaBlaCar начал интегрировать российский сервис в свой бизнес, запустив продажу билетов на автобусы в России внутри своего приложения.

Сотрудничество BlaBlaCar и купленных Busfor компаний увеличит количество продаваемых через интернет билетов, считает основатель сервиса «Атлас» Михаил Томшинский.

Один из собеседников издания сообщил, что Busfor и BlaBlaCar также вели переговоры о покупке компании «Артмарк» (агрегатор автобусных билетов e-traffic) за $10 млн, но стороны не договорились. Основатель e-traffic Евгений Устюгов заявил, что переговоры касались расширения сотрудничества, а не предложения о покупке.

#новость #busfor #blablacar

Транспорт
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4 комментария
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Sandrino Komaroff

0

А что происходит с комментами, откуда все эти идиотские рамочки, звездочки, телеграммные сокращения аля зпт, тчк? Что за клоунада?

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Томас Иннелаур

Sandrino
1

Держи

Что происходит в комментариях — Промо на vc.ru
И когда это кончится.
vc.ru
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Sandrino Komaroff

Томас
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От души! Будь проклят этот говнобанк

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Vl Al

0

Все зависит от того, как написать.

Фактически, блаблакар дал деньги (купил две компании) и для своего удобства включил их в бранч басфор.

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