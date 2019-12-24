Суммы сделок не раскрываются, но по словам источника, сервисы могли стоить по 10 млн рублей.

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Российский сервис по подбору автобусных билетов Busfor купил компании «КВЦ-Сервис» и ИТТ (бренд «Авибус»), которые занимаются разработкой программ для продажи билетов и автоматизации работы автобусных вокзалов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Сделки подтвердили основатель и гендиректор Busfor Илья Екушевский и гендиректор ИТТ Илья Попов. Суммы сделок не раскрываются, но по словам одного из участников рынка, сервисы могли стоить по 10 млн рублей, пишет издание.

Системой автоматизации «Авибус» пользуются более 550 автовокзалов и автостанций, рассказал Попов. По данным издания, всего в стране от 800 до 1,5 тысячи автовокзалов и автостанций. Объём рынка оценивается в 125-150 млрд рублей, напоминает «Коммерсантъ».

В конце сентября 2019 года французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar договорился о покупке российского Busfor. После закрытия сделки в декабре BlaBlaCar начал интегрировать российский сервис в свой бизнес, запустив продажу билетов на автобусы в России внутри своего приложения.

Сотрудничество BlaBlaCar и купленных Busfor компаний увеличит количество продаваемых через интернет билетов, считает основатель сервиса «Атлас» Михаил Томшинский.