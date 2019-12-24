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Транспорт
Татьяна Боброва
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Производитель электросамокатов Unagi предложит клиентам разорившегося конкурента Unicorn свои товары Материал редакции

Unicorn потратил все деньги на рекламу и не выполнил ни одного заказа. В Unagi решили помочь стартапу.

  • В начале декабря 2019 года американский производитель электросамокатов Unicorn объявил, что потратил все собранные за предзаказы деньги на рекламу и не сможет выполнить обязательства перед клиентами. Всего компания собрала около 350 заказов. Цена самоката — $699 (около 43,5 тысячи рублей).
  • Его конкурент, американская Unagi сначала хотела выкупить домен Unicorn и перенаправлять клиентов на свой сайт. Но затем компании пришли к другому соглашению: клиенты Unicorn смогут бесплатно получить электросамокат Unagi или полностью вернуть деньги за предзаказ.
  • Гендиректор Unicorn Ник Эванс выплатит главе Unagi Дэвиду Хейману сумму, которую стороны не раскрывают. «Это соглашение будет стоить компании денег, но станет чем-то хорошим на Рождество», — сказал Хейман.
  • Хейман также отметил, что рискует разозлить несколько тысяч своих клиентов, которые купили электросамокаты Unagi по полной цене. Самокаты Unagi стоят $840-990 в зависимости от мощности.
Электросамокат Unagi The Verge
Today in Christmas miracles: a failed electric…
Unagi will offer free scooters to people who put money down for a Unicorn scooter
www.theverge.com

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