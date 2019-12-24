Производитель электросамокатов Unagi предложит клиентам разорившегося конкурента Unicorn свои товары
Материал редакции
Unicorn потратил все деньги на рекламу и не выполнил ни одного заказа. В Unagi решили помочь стартапу.
В начале декабря 2019 года американский производитель электросамокатов Unicorn объявил, что потратил все собранные за предзаказы деньги на рекламу и не сможет выполнить обязательства перед клиентами. Всего компания собрала около 350 заказов. Цена самоката — $699 (около 43,5 тысячи рублей).
Его конкурент, американская Unagi сначала хотела выкупить домен Unicorn и перенаправлять клиентов на свой сайт. Но затем компании пришли к другому соглашению: клиенты Unicorn смогут бесплатно получить электросамокат Unagi или полностью вернуть деньги за предзаказ.
Гендиректор Unicorn Ник Эванс выплатит главе Unagi Дэвиду Хейману сумму, которую стороны не раскрывают. «Это соглашение будет стоить компании денег, но станет чем-то хорошим на Рождество», — сказал Хейман.
Хейман также отметил, что рискует разозлить несколько тысяч своих клиентов, которые купили электросамокаты Unagi по полной цене. Самокаты Unagi стоят $840-990 в зависимости от мощности.