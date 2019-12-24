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Транспорт
Татьяна Боброва
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Бывший глава Uber Трэвис Каланик покинет совет директоров компании Материал редакции

Он продал большую часть своих акций и теперь сосредоточится на других проектах.

  • Соучредитель и бывший гендиректор такси-сервиса Uber Трэвис Каланик с 31 декабря 2019 года покинет совет директоров компании, сообщили в Uber.
  • «Uber была частью моей жизни на протяжении последних десяти лет. В конце десятилетия, когда компания стала публичной, мне кажется, что настал подходящий момент сосредоточиться на своих текущих деловых и благотворительных занятиях», — проводятся слова Каланика в сообщении.
  • Трэвис Каланик ушёл с поста гендиректора Uber в июне 2017 года после серии скандалов из-за слежки за водителями и домогательств. В декабре The Wall Street Journal писала, что с начала ноября 2019 года Каланик продал более чем 90% своей доли в Uber за $2,5 млрд. По данным Business Insider, у Каланика осталось 5,8 млн акций; до начала продажи бумаг их было 22,6 млн.
  • Сейчас среди проектов Каланика — стартап CloudKitchens, который строит и сдаёт в аренду ресторанам помещения для «облачных» кухонь, работающих только на доставку. В ноябре компания привлекла $400 млн при оценке в $5 млрд, говорили источники WSJ.
Трэвис Каланик Michael Kovac/Getty Images for Vanity Fair
Travis Kalanick to depart Uber's board of…
Travis Kalanick, the former CEO of Uber, is leaving the company's board effective Dec. 31.
www.cnbc.com

#новость #uber #трэвискаланик

Транспорт
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3 комментария
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Bilguun Billy

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Каланик к успеху пришёл.
Продал свои акции, теперь ещё сам уходит.
Кто за дальнейшее инвестирование в Умер?

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Станислав Антохи

Bilguun
0

Не факт, у меня почему-то впечатление, что после IPO его отжимали от контроля. Было пару скандалов, например. 

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Make Luv

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И теперь сосредоточится на кокаине и шлюхах. Красава.

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