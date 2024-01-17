«Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду автомобилей без оклейки в Санкт-Петербурге Статьи редакции
В Москве и Сочи уже доступна.
- Петербуржцы получили возможность арендовать машину без фирменной оклейки на срок от 30 дней до полутора лет, рассказала компания. К управлению автомобилем можно допустить до пяти водителей, но они должны быть зарегистрированы в приложении «Ситидрайва».
- В подписку входит 1500 км пробега с возможностью увеличить его до 5000 км. На автомобиле также можно ездить в радиусе 2000 км от Москвы. По истечении лимита по пробегу за каждый следующий километр сервис будет списывать 12 рублей, говорится на сайте.
- Забрать машину можно самостоятельно или заказать доставку — её привезут помытой, с полным баком, запасным колесом, залитой омывайкой и набором автомобилиста. По запросу выдадут детское кресло и транспондер.
- По подписке доступны марки Kia Rio (от 46 990 рублей в месяц), Chery Tiggo 4 Pro (от 48 990 рублей), Geely Coolray (от 57 990 рублей), Omoda C5 (от 71 990 рублей), Exeed LX (от 72 990 рублей), Volkswagen Tiguan (от 78 990 рублей), BMW 218i (от 93 990 рублей), Exeed TXL (от 105 990 рублей), Tesla Model Y (от 247 990 рублей) и другие.
- В тариф входит сезонный шиномонтаж, плановый техосмотр, ремонт, а также автомобиль на замену, если машину забрали в сервис. Заправку, платную парковку и мойку водитель оплачивает сам.
- «Ситидрайв» впервые протестировал долгосрочную аренду со сроком на четыре недели в апреле 2022 года. Полноформатный запуск в Москве состоялся в июне 2023-го. В Сочи услуга также доступна, но по запросу, пояснили vc.ru в пресс-службе.
2.1K показов
1.2K открытий
От 50 тыщ в месяц - нищебродский ценник. Думал, москвичи побогаче.
А, точно, это ж Питер.
Ну вам виднее)))
БУ Киа Рио с таким платежом отобьется за 2.5 года https://auto.ru/cars/used/sale/kia/rio/1121078941-dcbc79d4/
нихуя себе ценник
Rapid б/у 1.8млн не хотите? Он такой новый не стоил 2 года назад
Дорого, возможно. Помогите разобраться в ЦА, кто они?
как вариант - таксисты. я тут все подводные камни не знаю, но выглядит выгоднее чем арендовать в таксопарке.
Нет, подобные сервисы такие способы использования предусматривают, потому прописаны и ограничения, делающие это невыгодным:Вы платите фиксированную часть за месяц пользования с включённым пробегом 1500 км. А если проезжаете больше этого расстояния, то платите 12 ₽ за каждый следующий километр.
Таксисты с пробегом 1500км?
Видимо, возят клиентов на рикшах, а машины арендуют для души.
Данный персонаж не особо задумывается над тем что пишет, привыкайте)
Венчурные капиталисты.
Хто?
Венчурные капиталисты
Ну, мне например, проще взять в аренду на месяц за 50к, когда есть необходимость, а не тратить 4-5млн. Да и на выходные летом очень удобно взять, уехав на речку отдыхать.
Для тех, кто ездит не каждый день, не хочет головной боли с ремонтами и так далее - это очень удобно.
Единственный пока вижу минус, платные парковки в тарифе платные.
Для меня каршеринг пока выгоден, ибо цены стали неадекватно высокими, раньше 5 лет вообще только резину и масло меняй, а сейчас и машину целиком приходится, слишком много надо трахаться с ней, а я не ценитель романтики ковыряться в -25, или в дождь, под ней.
Всё хорошо, но на фото не видно JACсквичей?! Хорошо хоть остальные машины — строго «отечественные».
Видимо, проехать 1500 км для них может быть проблематично
Вадим. Хватит уже токсичности. Мы встали с колен! Как бы кому то это не хотелось, но мы идем верной дорогой товарищи!
С колен в коленно-локтевую разве что.
Все надо делать постепенно, что бы головокружения от успеха не было!
Главное — не бухтеть, терпеть и не раскачивать! ©
Интересно когда с выкупом
После 500000 пробега дадут выкупить, если что то останется от нее
Хорошая тема. Во первых выручает когда свой автомобиль где-то, а во вторых дает возможность попробовать авто перед покупкой.
Это ипотеку брать или как?
Почки сдать в Аргентине модно
а в кредит не выгодней взять?
Это будут машинки которые уже откатали свое в обычном каршеринге? Дико конечно что аренда на год выходит примерно в ту же цену, сколько эти чудеса автопрома стоили совсем недавно
Заправку, платную парковку и мойку водитель оплачивает сам.
Заправку, платную парковку и мойку водитель оплачивает сам.
Заправку, платную парковку и мойку водитель оплачивает сам.
Да вот только при тестировании бензин входил в стоимость... А тут выгоды нет, малого того 1.5к км. В общем недавно смотрел эти тарифы, с таким раскладом проще взять машину в аренду у посредников, там дешевле на месяц выходит с теми же условиями.
Это хокку?)
Они перепредумали лизинг б/у с конскими ценниками, да ещё и с кабалой в роли раба в такси?
Утилизацию уже откатавших свое
А самая главная их фишка, это наверное, ценник в хх,990
О, это здорово очень!
Это за сколько? За месяц? За год?
За 50 тыщ в месяц можно и кредит выплатить
Ну что уж вы, они просто "тестируют гипотезу" )