Транспорт
Полина Лааксо

«Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду автомобилей без оклейки в Санкт-Петербурге Статьи редакции

В Москве и Сочи уже доступна.

  • Петербуржцы получили возможность арендовать машину без фирменной оклейки на срок от 30 дней до полутора лет, рассказала компания. К управлению автомобилем можно допустить до пяти водителей, но они должны быть зарегистрированы в приложении «Ситидрайва».
  • В подписку входит 1500 км пробега с возможностью увеличить его до 5000 км. На автомобиле также можно ездить в радиусе 2000 км от Москвы. По истечении лимита по пробегу за каждый следующий километр сервис будет списывать 12 рублей, говорится на сайте.
  • Забрать машину можно самостоятельно или заказать доставку — её привезут помытой, с полным баком, запасным колесом, залитой омывайкой и набором автомобилиста. По запросу выдадут детское кресло и транспондер.
  • По подписке доступны марки Kia Rio (от 46 990 рублей в месяц), Chery Tiggo 4 Pro (от 48 990 рублей), Geely Coolray (от 57 990 рублей), Omoda C5 (от 71 990 рублей), Exeed LX (от 72 990 рублей), Volkswagen Tiguan (от 78 990 рублей), BMW 218i (от 93 990 рублей), Exeed TXL (от 105 990 рублей), Tesla Model Y (от 247 990 рублей) и другие.
  • В тариф входит сезонный шиномонтаж, плановый техосмотр, ремонт, а также автомобиль на замену, если машину забрали в сервис. Заправку, платную парковку и мойку водитель оплачивает сам.
  • «Ситидрайв» впервые протестировал долгосрочную аренду со сроком на четыре недели в апреле 2022 года. Полноформатный запуск в Москве состоялся в июне 2023-го. В Сочи услуга также доступна, но по запросу, пояснили vc.ru в пресс-службе.

#новости #ситидрайв

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38 комментариев
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 Слегка Придурковатый

От 50 тыщ в месяц - нищебродский ценник. Думал, москвичи побогаче.

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Слегка Придурковатый

А, точно, это ж Питер.

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Dmitrii Alekseevich

Ну вам виднее)))

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Qwerty54321

БУ Киа Рио с таким платежом отобьется за 2.5 года https://auto.ru/cars/used/sale/kia/rio/1121078941-dcbc79d4/

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Миру мир

нихуя себе ценник

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Dmitry Koryas

Rapid б/у 1.8млн не хотите? Он такой новый не стоил 2 года назад

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Платон Щукин

Дорого, возможно. Помогите разобраться в ЦА, кто они?

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Leonid Bushuev

как вариант - таксисты. я тут все подводные камни не знаю, но выглядит выгоднее чем арендовать в таксопарке.

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Maxim Sergeevich

Нет, подобные сервисы такие способы использования предусматривают, потому прописаны и ограничения, делающие это невыгодным:

Вы платите фиксированную часть за месяц пользования с включённым пробегом 1500 км. А если проезжаете больше этого расстояния, то платите 12 ₽ за каждый следующий километр.
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Dmitrii Alekseevich

Таксисты с пробегом 1500км?

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Алекс

Видимо, возят клиентов на рикшах, а машины арендуют для души.
Данный персонаж не особо задумывается над тем что пишет, привыкайте)

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Beton

Венчурные капиталисты.

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Борис Интеграторов

Хто?

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Sergey and Natasha Shi

Венчурные капиталисты

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Maxim Fox

Ну, мне например, проще взять в аренду на месяц за 50к, когда есть необходимость, а не тратить 4-5млн. Да и на выходные летом очень удобно взять, уехав на речку отдыхать.
Для тех, кто ездит не каждый день, не хочет головной боли с ремонтами и так далее - это очень удобно.
Единственный пока вижу минус, платные парковки в тарифе платные.
Для меня каршеринг пока выгоден, ибо цены стали неадекватно высокими, раньше 5 лет вообще только резину и масло меняй, а сейчас и машину целиком приходится, слишком много надо трахаться с ней, а я не ценитель романтики ковыряться в -25, или в дождь, под ней.

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Вадим Д.

Всё хорошо, но на фото не видно JACсквичей?! Хорошо хоть остальные машины — строго «отечественные».

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Dmitrii Alekseevich

Видимо, проехать 1500 км для них может быть проблематично

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Борис Интеграторов

Вадим. Хватит уже токсичности. Мы встали с колен! Как бы кому то это не хотелось, но мы идем верной дорогой товарищи!

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Вадим Д.

С колен в коленно-локтевую разве что.

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Борис Интеграторов

Все надо делать постепенно, что бы головокружения от успеха не было!

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Вадим Д.

Главное — не бухтеть, терпеть и не раскачивать! ©

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NikeOriginal.Ru

Интересно когда с выкупом

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Flame Host

После 500000 пробега дадут выкупить, если что то останется от нее

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Leonid Bushuev

Хорошая тема. Во первых выручает когда свой автомобиль где-то, а во вторых дает возможность попробовать авто перед покупкой.

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ЧАЙНАТАУН

Это ипотеку брать или как?

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Борис Интеграторов

Почки сдать в Аргентине модно

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Миру мир

а в кредит не выгодней взять?

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Dmitrii Alekseevich

Это будут машинки которые уже откатали свое в обычном каршеринге? Дико конечно что аренда на год выходит примерно в ту же цену, сколько эти чудеса автопрома стоили совсем недавно

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Med Lis

Заправку, платную парковку и мойку водитель оплачивает сам.
Заправку, платную парковку и мойку водитель оплачивает сам.
Заправку, платную парковку и мойку водитель оплачивает сам.

Да вот только при тестировании бензин входил в стоимость... А тут выгоды нет, малого того 1.5к км. В общем недавно смотрел эти тарифы, с таким раскладом проще взять машину в аренду у посредников, там дешевле на месяц выходит с теми же условиями.

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Борис Интеграторов

Это хокку?)

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debil
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Алекс Д.
По подписке доступны марки Kia Rio (от 46 990 рублей в месяц), Chery Tiggo 4 Pro (от 48 990 рублей), Geely Coolray (от 57 990 рублей), Omoda C5 (от 71 990 рублей), Exeed LX (от 72 990 рублей), Volkswagen Tiguan (от 78 990 рублей), BMW 218i (от 93 990 рублей), Exeed TXL (от 105 990 рублей), Tesla Model Y (от 247 990 рублей) и другие.

Они перепредумали лизинг б/у с конскими ценниками, да ещё и с кабалой в роли раба в такси?

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Dmitrii Alekseevich

Утилизацию уже откатавших свое

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Алекс Д.

А самая главная их фишка, это наверное, ценник в хх,990

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Руслан Богатов

О, это здорово очень!

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Пружинный ревербератор
В подписку входит 1500 км пробега

Это за сколько? За месяц? За год?

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Dmitry Koryas

За 50 тыщ в месяц можно и кредит выплатить

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Точка Лагранжа

Ну что уж вы, они просто "тестируют гипотезу" )

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