С 2020 года в аэропорту на пять лет введут режим «открытого неба».

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С 1 января 2020 года в петербургском аэропорту «Пулково» начнёт действовать режим «открытого неба» (или седьмой степени «свободы воздуха») — он позволяет авикомпаниям летать в третьи страны без посадки в стране регистрации перевозчика. Об этом рассказали в Минтрансе.

По данным министерства, заинтересованность в полётах уже выразили венгерский лоукостер Wizz Air, ирландский Ryanair, британский EasyJet, испанский Volotea, латвийский Air Baltic, молдавская Fly One и другие. Они готовы выполнять рейсы с 2020 года из 22 стран:

Бельгия.

Болгария.

Великобритания.

Германия.

Дания.

Испания.

Ирландия.

Италия.

Латвия.

Литва.

Македония.

Мальта.

Нидерланды.

Польша.

Португалия.

Румыния.

Сербия.

Словакия.

Франция.

Швейцария.

Швеция.

Эстония.

Режим «открытого неба» вводится на пять лет. Всего Минтранс утвердил 30 стран, в будущем список может быть расширен. Российские авиационные власти начнут рассматривать заявки авиакомпаний на выполнение рейсов в Санкт-Петербург в начале 2020 года, тогда же перевозчики должны будут представить конкретные программы полётов.

Сейчас ограниченный режим «открытого неба» действует только во Владивостоке — аэропорт города может без ограничений принимать транзитные рейсы зарубежных авиакомпаний, уточняют «Ведомости».