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Транспорт
Татьяна Боброва
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Минтранс: шесть европейских лоукостеров готовы летать из петербургского «Пулково» Материал редакции

С 2020 года в аэропорту на пять лет введут режим «открытого неба».

9 комментариев
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С 1 января 2020 года в петербургском аэропорту «Пулково» начнёт действовать режим «открытого неба» (или седьмой степени «свободы воздуха») — он позволяет авикомпаниям летать в третьи страны без посадки в стране регистрации перевозчика. Об этом рассказали в Минтрансе.

По данным министерства, заинтересованность в полётах уже выразили венгерский лоукостер Wizz Air, ирландский Ryanair, британский EasyJet, испанский Volotea, латвийский Air Baltic, молдавская Fly One и другие. Они готовы выполнять рейсы с 2020 года из 22 стран:

  • Бельгия.
  • Болгария.
  • Великобритания.
  • Германия.
  • Дания.
  • Испания.
  • Ирландия.
  • Италия.
  • Латвия.
  • Литва.
  • Македония.
  • Мальта.
  • Нидерланды.
  • Польша.
  • Португалия.
  • Румыния.
  • Сербия.
  • Словакия.
  • Франция.
  • Швейцария.
  • Швеция.
  • Эстония.

Режим «открытого неба» вводится на пять лет. Всего Минтранс утвердил 30 стран, в будущем список может быть расширен. Российские авиационные власти начнут рассматривать заявки авиакомпаний на выполнение рейсов в Санкт-Петербург в начале 2020 года, тогда же перевозчики должны будут представить конкретные программы полётов.

Сейчас ограниченный режим «открытого неба» действует только во Владивостоке — аэропорт города может без ограничений принимать транзитные рейсы зарубежных авиакомпаний, уточняют «Ведомости».

Ввести в «Пулково» режим «открытого неба» предложила управляющая аэропортом компания «Воздушные ворота Северной столицы». В октябре российские авиакомпании выступали против такого режима: они предложили ограничить для европейских лоукостеров зоны полётов из «Пулково».

#новость #авиаперелёты #пулково #лоукостер

Транспорт
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9 комментариев
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Дима Бловер

9

Хоть одна хорошая новость за год то есть!

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Pavel Voronkov

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Может ещё хотя бы из Жуковского?

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Антон Лисин

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Да хоть с твоей дачи.

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Причем тут дача? Тем более которой у меня ее нет.

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Sergey Dostovalov

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Ща посмотрим на аэропортные сборы по 5к с рыла. Да и на праздники будет такой же ожиотаж и конские цены. В будни и на наших компаниях можно улететь дешево. Слишком хорошо тоже не хорошо.

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Саша Гончар

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Из Пулково( из мск, интересно, планируются такие полёты, или только в северной столице у людей есть деньги на Европу?)

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Саша
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Из Москвы двойной тариф.

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Sergey Dostovalov

Саша
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Райнэир мск мальта 300 евро

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Александр Привалов

0

Чтож, нам в уши ссали, что авиаперевозчики работают себе в убыток, практически на голом энтузиазме и что "дешевше ну никак низзя"  Сейчас, внезапно, выяснится, что можно

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