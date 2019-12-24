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С 2020 года в аэропорту на пять лет введут режим «открытого неба».
С 1 января 2020 года в петербургском аэропорту «Пулково» начнёт действовать режим «открытого неба» (или седьмой степени «свободы воздуха») — он позволяет авикомпаниям летать в третьи страны без посадки в стране регистрации перевозчика. Об этом рассказали в Минтрансе.
По данным министерства, заинтересованность в полётах уже выразили венгерский лоукостер Wizz Air, ирландский Ryanair, британский EasyJet, испанский Volotea, латвийский Air Baltic, молдавская Fly One и другие. Они готовы выполнять рейсы с 2020 года из 22 стран:
Режим «открытого неба» вводится на пять лет. Всего Минтранс утвердил 30 стран, в будущем список может быть расширен. Российские авиационные власти начнут рассматривать заявки авиакомпаний на выполнение рейсов в Санкт-Петербург в начале 2020 года, тогда же перевозчики должны будут представить конкретные программы полётов.
Сейчас ограниченный режим «открытого неба» действует только во Владивостоке — аэропорт города может без ограничений принимать транзитные рейсы зарубежных авиакомпаний, уточняют «Ведомости».
Ввести в «Пулково» режим «открытого неба» предложила управляющая аэропортом компания «Воздушные ворота Северной столицы». В октябре российские авиакомпании выступали против такого режима: они предложили ограничить для европейских лоукостеров зоны полётов из «Пулково».
Хоть одна хорошая новость за год то есть!
Может ещё хотя бы из Жуковского?
Да хоть с твоей дачи.
Причем тут дача? Тем более которой у меня ее нет.
Ща посмотрим на аэропортные сборы по 5к с рыла. Да и на праздники будет такой же ожиотаж и конские цены. В будни и на наших компаниях можно улететь дешево. Слишком хорошо тоже не хорошо.
Из Пулково( из мск, интересно, планируются такие полёты, или только в северной столице у людей есть деньги на Европу?)
Из Москвы двойной тариф.
Райнэир мск мальта 300 евро
Чтож, нам в уши ссали, что авиаперевозчики работают себе в убыток, практически на голом энтузиазме и что "дешевше ну никак низзя" Сейчас, внезапно, выяснится, что можно
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