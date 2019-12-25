Сервис для продажи еды и напитков в такси Togobox привлёк 34 млн рублей
Материал редакции
В течение года компания планирует привлечь ещё 39 млн рублей.
Компания «Мобильный продукт» (бренд Togobox) привлекла в общей сумме 34 млн рублей, в течение года сумму инвестиций планируется довести до 73 млн рублей, рассказал основатель компании Евгений Кокотюха «Коммерсанту».
«Мобильный продукт» устанавливает терминалы для продажи товаров во время поездки в такси: в Москве Togobox появился в 247 автомобилях, в Санкт-Петербурге — в 112. В автоматах доступно более 20 разных продуктов: батончики, жвачка, вода и другое. Их можно купить с помощью смартфона через QR-код. С каждой покупки водитель получает по 20% от стоимости.
Одним из инвесторов проекта стал Артём Козовой, сын бывшего совладельца и главы угольной компании «Распадская» Геннадия Козового. Его доля составила 32% компании. Его партнёры по другим бизнесам Евгений Беляевский и Алексей Матющенко получили по 17%, остальные 34% остались у Кокотюхи.
Управляющий партнёр венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава считает проект перспективным: в такси большой трафик платёжеспособных клиентов, а водителям нужен дополнительный доход.
Клиенты не привыкли к такому виду покупок, а такси используется для других целей, поэтому идея кажется нежизнеспособной, заявила консультант дизайн-бюро Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова.
Аналогичный проект развиваются и за рубежом, например, американский стартап Cargo, сотрудничающий с Uber, привлёк $29,4 млн. В начале 2019 года похожая компания Grabox появилась в Австралии, пишет издание. В России похожий проект с июля 2019 года развивают «Ситимобил» вместе с RideBar.
Denis null
представляю, как водитель будет счастлив когда пассажир будет жрать чипсы
Валерий Никнейм
Считаю сервис не перспективным (
Не взлетит.
Dmitry Sony
Считаю сервис крайне перспективным и рентабельным
Saucedo Puetz
А я не понял где там товары то будут? Прямо в салоне или в багажнике?!
Islamov AlixanSaucedo
Думаю что они будут в машине готовы, заранее перед заказом в такси указывают опцию еды
Денис ДенисовSaucedo
Наверное, между сидениями коробка пластмассовая будет прикреплена в салоне. Может быть это будет доп.опция при заказе такси выше эконом класса.
Roman Trifonov
/Сова — эффективный менеджер mode on/
Ну, раз у вас комиссионные 20%, тогда уменьшим вам вознаграждение за поездки на 20%.
/Сова — эффективный менеджер mode off/