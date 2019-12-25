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Транспорт
Лиана Липанова
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Сервис для продажи еды и напитков в такси Togobox привлёк 34 млн рублей Материал редакции

В течение года компания планирует привлечь ещё 39 млн рублей.

  • Компания «Мобильный продукт» (бренд Togobox) привлекла в общей сумме 34 млн рублей, в течение года сумму инвестиций планируется довести до 73 млн рублей, рассказал основатель компании Евгений Кокотюха «Коммерсанту».
  • «Мобильный продукт» устанавливает терминалы для продажи товаров во время поездки в такси: в Москве Togobox появился в 247 автомобилях, в Санкт-Петербурге — в 112. В автоматах доступно более 20 разных продуктов: батончики, жвачка, вода и другое. Их можно купить с помощью смартфона через QR-код. С каждой покупки водитель получает по 20% от стоимости.
  • Одним из инвесторов проекта стал Артём Козовой, сын бывшего совладельца и главы угольной компании «Распадская» Геннадия Козового. Его доля составила 32% компании. Его партнёры по другим бизнесам Евгений Беляевский и Алексей Матющенко получили по 17%, остальные 34% остались у Кокотюхи.
  • Управляющий партнёр венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава считает проект перспективным: в такси большой трафик платёжеспособных клиентов, а водителям нужен дополнительный доход.
  • Клиенты не привыкли к такому виду покупок, а такси используется для других целей, поэтому идея кажется нежизнеспособной, заявила консультант дизайн-бюро Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова.
  • Аналогичный проект развиваются и за рубежом, например, американский стартап Cargo, сотрудничающий с Uber, привлёк $29,4 млн. В начале 2019 года похожая компания Grabox появилась в Австралии, пишет издание. В России похожий проект с июля 2019 года развивают «Ситимобил» вместе с RideBar.
Togobox
Водители поработают на еду
Проект по установке вендинговых автоматов в такси Togobox нашел инвестора
www.kommersant.ru

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Транспорт
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7 комментариев
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Denis null

3

представляю, как водитель будет счастлив когда пассажир будет жрать чипсы

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Валерий Никнейм

2

Считаю сервис не перспективным (

Не взлетит.

Ответить

Dmitry Sony

0

Считаю сервис крайне перспективным и рентабельным

Ответить

Saucedo Puetz

0

А я не понял где там товары то будут? Прямо в салоне или в багажнике?!

Ответить

Islamov Alixan

Saucedo
0

Думаю что они будут в машине готовы, заранее перед заказом в такси указывают опцию еды

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Денис Денисов

Saucedo
0

Наверное, между сидениями коробка пластмассовая будет прикреплена в салоне. Может быть это будет доп.опция при заказе такси выше эконом класса.

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Roman Trifonov

0

/Сова — эффективный менеджер mode on/

Ну, раз у вас комиссионные 20%, тогда уменьшим вам вознаграждение за поездки на 20%. 

/Сова — эффективный менеджер mode off/

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