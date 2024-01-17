Продажи электромобилей Evolute в России составили чуть более 2000 штук в 2023 году Статьи редакции
Сборка автомобилей под этим брендом началась в сентябре 2022 года на заводе в Липецке.
- Продажи электромобилей российской сборки Evolute в декабре 2023 года составили 225 штук, за весь год — 2020 машин, сообщила компания-производитель «Моторинвест».
- Всего, по данным «Автостата», по итогам 2023 года в России продали 14 089 новых электромобилей — в 4,7 раза больше, чем годом ранее.
- Первую модель Evolute начали собирать на заводе в Липецкой области в сентябре 2022 года — ей стал седан Evolute i-Pro. В том же году «Моторинвест» начал собирать кроссоверы i-Joy.
- В конце 2023 года компания представила кроссовер i-Sky, спортивный премиум-кроссовер i-Jet и электровэн i-Van. В декабре бренд анонсировал шестую модель — семиместный гибрид i-Space.
- «Москвич» за год производства (с ноября 2022-го по ноябрь 2023-го) собрал 31 тысячу машин, в том числе 4000 электромобилей. Дилерам компания отгрузила более 15 тысяч «Москвичей», а продала свыше 11,7 тысячи машин.
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Еще Волга на подходе. Наверняка там будет прорыв! Но это не точно..
Волга на базе Хоньчи, у них топовые тачки. В Бизнесе Яндекса сейчас катаются.
Объясните, зачем покупать китайские машины с переклеенными шильдиками? Чем это лучше, чем купить сразу китайский оригинал? Или китайские машины нельзя купить в России?
Технологический Суверенитет
30 тысяч Москвичей продали, неплохо. И даже электрички берут. А визгов-то было. Управленцы молодцы.
Берут или покупают? Как в том анекдоте - у нас такую обувь тоже выбрасывают.
что то в последнее время встречаю много плохих отзывов на китайские авто в условиях русских морозов
Не распробовали ещё. Все характеристики, ходовые качества, роскошь салона) А там и продажи вверх пойдут. Как раз сезон другой покатаются и расскажут всем про них.