Транспорт
Таня Боброва

«Дочка» «АвтоВАЗа» подала заявки на регистрацию нового товарного знака для автомобилей и запчастей Статьи редакции

Автопроизводитель говорил, что в 2024 году запустит новый бренд.

  • ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (раньше — ООО «Лада Санкт-Петербург») в начале января 2024 года подало заявки на регистрацию двух вариантов товарного знака, обратило внимание Autonews. На изображениях — стилизованная буква X в овале.
  • Согласно заявке, компания сможет использовать его для электромобилей, беспилотных, легковых и других автомобилей, двигателей, запчастей и другого.
Источник: Autonews
Источник: Autonews
  • В январе глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что компания планирует запустить новый автомобильный бренд в 2024 году, но детали не раскрыл. Autonews писало, что речь идёт о «лицензионных автомобилях».
  • «Автозавод Санкт-Петербург» — это бывшее предприятие Nissan. В 2022 году оно перешло Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), после его выкупил «АвтоВАЗ».
  • В апреле 2023-го компания представила городской кроссовер Lada X-Cross 5. Сборку запустили в июне в партнёрстве с неназванной китайской компанией. Autonews отмечало, что в машине «угадывается перелицованная версия китайской модели FAW Bestune T77».

#новости #автоваз

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45 комментариев
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 Никита

Ну то есть "х" уета - как знак качества

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Sophia Kononova

Но если бы это было не наше автопроизводство, все бы кричали, какой прикольный знак!

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Никита

Нет, знак - реально уродский. И дело вовсе не в ладе ( хотя ладно, и в ней немного тоже)

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Драка вегетарианца с людоедом

Визуально устаревший овал из девяностых, от которого отказываются всё больше и больше автопроизводителей? Ну да, ну да.

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wat?!

Твиттер засрали вот за ИКС, так что люди все таки умеют критически мыслить. Ну или просто им вообще все не нравится

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sashun111

Так это и есть не наше производство. Китай на мощностях Ниссан

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Артур Мороз

Илон вложился

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Глеб Цапля

Стабильно плохо — тоже качество.

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Артем Жаров

х в овале

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Hero

Ховал

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Артем Жаров

дело раскрыто

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Аникин

Может тогда хавал все-таки? Что только хавал — непонятно.

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Артем Жаров

российский авто бренд «Овал». норм. приехал на овале

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Timur e la squadra

Так это ж Xpeng!
https://www.xpeng.com/

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wat?!

Хренг)))))))))

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Сан Ев

Ну хоть не Xpenb ))

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Марк Нилов

Т.е просто зарегистрировали лого китайского автомобиля на территории рф?

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Timur e la squadra

ну не, у них конечно другой) Но он прям похож)))

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Keitaro Tracker

Решили поставить крест окончательно? 😌

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Григорий Ефремов

Думают залететь на поезд хайпа. Вдруг прокатит.

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Хэппи милф

"Хуеморген хуета"

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lakoros

Лого слишком очевидно.

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Сергей И

Лада Х**ня?

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Вадим Д.

Дочка автоваза будет клепаль шильдики на китайских дочек машин?
Лого ясно читается: Хрень и Хтонь!

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debil
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Zloy Marketolog

Шляпа безликая.

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Дана Полено

ШляпВаз.

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Sonnholz OU

Интересен бюджет разработки этого знака :) Ассоциации писать не буду, выше из предостаточно и каждый дополняет предыдущий

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Никита

Ну там 6-7 нулей точно есть

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Зеяу Магамедов

Ллелнжнл

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Слегка Придурковатый

Уёбство.

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Нарек Айрапетян

Это рук дела Илон Маска?

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Стас Кукушкин

Как жаль, что я ничегошеньки не понимаю в современном искусстве!
Там же, вероятно, столько смыслов сокрыто.
В общем - не для средних умов...

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Дмитрий Филюшин

В первую секунду не понял что не так с логотипом. Потом понял что он весь кривой. Потом понял что это так задумано. Ну не знаю...

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Мистер Твистер

На самом деле это не Х, а Ж.

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Денис Демидов

Главный вопрос кто даст деньги на разработки подобные в дальнейшем шильдик это хорошо а дальше консервные банки Китая

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Горделивый Сербский Патриот

Блин а что а где знаки препинания потерялись читать же неудобно можно же постараться кто это где это куда это а

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A V

ПОЗОР

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Денис Кара

Не патриотично как-то

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Премудрый пискарь

БезниХуя!

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Премудрый пискарь

Сколько не заворачивай какашку в красивую обёртку она не перестанет быть какашкой...

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Я сказал свое имя машине

Что это за пиздня вообще?

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Mikhail

Повозка и точка

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تقي

Поч не Z с V в овале, или 200

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Семён О.

Бред какой-то. Зачем и сюда эту китайщину пихать?

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42 комментария
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