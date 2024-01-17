«Дочка» «АвтоВАЗа» подала заявки на регистрацию нового товарного знака для автомобилей и запчастей Статьи редакции
Автопроизводитель говорил, что в 2024 году запустит новый бренд.
- ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (раньше — ООО «Лада Санкт-Петербург») в начале января 2024 года подало заявки на регистрацию двух вариантов товарного знака, обратило внимание Autonews. На изображениях — стилизованная буква X в овале.
- Согласно заявке, компания сможет использовать его для электромобилей, беспилотных, легковых и других автомобилей, двигателей, запчастей и другого.
- В январе глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что компания планирует запустить новый автомобильный бренд в 2024 году, но детали не раскрыл. Autonews писало, что речь идёт о «лицензионных автомобилях».
- «Автозавод Санкт-Петербург» — это бывшее предприятие Nissan. В 2022 году оно перешло Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), после его выкупил «АвтоВАЗ».
- В апреле 2023-го компания представила городской кроссовер Lada X-Cross 5. Сборку запустили в июне в партнёрстве с неназванной китайской компанией. Autonews отмечало, что в машине «угадывается перелицованная версия китайской модели FAW Bestune T77».
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Ну то есть "х" уета - как знак качества
Но если бы это было не наше автопроизводство, все бы кричали, какой прикольный знак!
Нет, знак - реально уродский. И дело вовсе не в ладе ( хотя ладно, и в ней немного тоже)
Визуально устаревший овал из девяностых, от которого отказываются всё больше и больше автопроизводителей? Ну да, ну да.
Твиттер засрали вот за ИКС, так что люди все таки умеют критически мыслить. Ну или просто им вообще все не нравится
Так это и есть не наше производство. Китай на мощностях Ниссан
Илон вложился
Стабильно плохо — тоже качество.
х в овале
Ховал
дело раскрыто
Может тогда хавал все-таки? Что только хавал — непонятно.
российский авто бренд «Овал». норм. приехал на овале
Так это ж Xpeng!
https://www.xpeng.com/
Хренг)))))))))
Ну хоть не Xpenb ))
Т.е просто зарегистрировали лого китайского автомобиля на территории рф?
ну не, у них конечно другой) Но он прям похож)))
Решили поставить крест окончательно? 😌
Думают залететь на поезд хайпа. Вдруг прокатит.
"Хуеморген хуета"
Лого слишком очевидно.
Лада Х**ня?
Дочка автоваза будет клепаль шильдики на китайских дочек машин?
Лого ясно читается: Хрень и Хтонь!
Шляпа безликая.
ШляпВаз.
Интересен бюджет разработки этого знака :) Ассоциации писать не буду, выше из предостаточно и каждый дополняет предыдущий
Ну там 6-7 нулей точно есть
Ллелнжнл
Уёбство.
Это рук дела Илон Маска?
Как жаль, что я ничегошеньки не понимаю в современном искусстве!
Там же, вероятно, столько смыслов сокрыто.
В общем - не для средних умов...
В первую секунду не понял что не так с логотипом. Потом понял что он весь кривой. Потом понял что это так задумано. Ну не знаю...
На самом деле это не Х, а Ж.
Главный вопрос кто даст деньги на разработки подобные в дальнейшем шильдик это хорошо а дальше консервные банки Китая
Блин а что а где знаки препинания потерялись читать же неудобно можно же постараться кто это где это куда это а
ПОЗОР
Не патриотично как-то
БезниХуя!
Сколько не заворачивай какашку в красивую обёртку она не перестанет быть какашкой...
Что это за пиздня вообще?
Повозка и точка
Поч не Z с V в овале, или 200
Бред какой-то. Зачем и сюда эту китайщину пихать?