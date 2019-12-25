Cybertruck на базе Lada выставили на продажу

Объявление о продаже той самой копии Tesla Cybertruck появилось на «Авто.ру». Стоимость — 666 тысяч рублей.

Машину собрали блогеры из Химок на основе Lada 2109. На создание Cybertruck ушло восемь дней и около 80 тысяч рублей. У автомобиля бензиновый двигатель и механическая коробка передач. Корпус сделан из металлических листов, а вместо стёкол установлен поликарбонат.

Илон Маск представил Tesla Cybertruck 22 ноября. Производство пикапов начнётся в 2021 году, пообещал предприниматель. Tesla планирует выпустить три версии Cybertruck стоимостью от $39 900.