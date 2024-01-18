Правительство продлило бесплатный проезд электромобилей по части платных дорог на 2024 год Статьи редакции
Например, по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
- Правительство России решило продлить эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам. Льгота возобновится с 19 января 2024 года.
- Решение касается платных участков трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, северного обхода Одинцова, а также участка с 15-го по 58-й км трассы М-11.
- В 2023 году льготой воспользовались около 5000 автомобилистов, они совершили около 315 тысяч проездов по платным трассам, поэтому в правительстве сочли эксперимент успешным, добавил вице-премьер Андрей Белоусов.
- Минэкономики совместно с госкомпанией «Автодор» запустили бесплатный проезд электромобилей по платным дорогам в марте 2023 года. Чтобы им воспользоваться, надо купить бесконтактный транспондер T-pass или взять его в аренду в офисе «Автодор—Платные дороги». С собой надо принести документы, подтверждающие наличие электрического двигателя (СТС и ПТС).
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То есть поняли что много не потеряют. А остальным просто можно стоимость проезда поднять.
Бесплатный банкет за счёт россиян.
Я тоже подумал об этом😁
А вот в США...
Ну это хорошо. Нужно мужу сказать что можем ездить бесплатно по платным дорогам. Надеюсь это будет не только эксперимент, а останется на постоянной основе.