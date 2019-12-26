Покупатели смогут получать номера с кодом своего региона независимо от места регистрации машины.

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Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года получить свидетельство о регистрации и номера можно будет в автосалоне при покупке автомобиля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства.

Регистрировать машины и выдавать номера смогут компании, включённые в государственный реестр МВД, который появится на сайте ГИБДД. Максимальная стоимость услуги в автосалоне составит 500 рублей.

Сотрудники автосалона осмотрят машину и проверят документы владельца, а затем передадут результаты в регистрационное подразделение ГИБДД через сайт госуслуг. Ведомство проверит информацию и выдаст свидетельство о регистрации и номера.

Также постановление запрещает регистрировать автомобили на граждан младше 16 лет. Как отмечает издание, машины часто регистрируют на несовершеннолетних детей, так как их нельзя привлечь к ответственности при получении штрафа с камеры.