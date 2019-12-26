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Транспорт
Лиана Липанова
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Автодилеры получат право регистрировать автомобили и выдавать номера с 1 января 2020 года Материал редакции

Покупатели смогут получать номера с кодом своего региона независимо от места регистрации машины.

19 комментариев
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Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года получить свидетельство о регистрации и номера можно будет в автосалоне при покупке автомобиля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства.

Регистрировать машины и выдавать номера смогут компании, включённые в государственный реестр МВД, который появится на сайте ГИБДД. Максимальная стоимость услуги в автосалоне составит 500 рублей.

Сотрудники автосалона осмотрят машину и проверят документы владельца, а затем передадут результаты в регистрационное подразделение ГИБДД через сайт госуслуг. Ведомство проверит информацию и выдаст свидетельство о регистрации и номера.

Также постановление запрещает регистрировать автомобили на граждан младше 16 лет. Как отмечает издание, машины часто регистрируют на несовершеннолетних детей, так как их нельзя привлечь к ответственности при получении штрафа с камеры.

Постановление возвращает систему привязки кода региона на номере к месту регистрации владельца автомобиля. Водители смогут получать номера с кодом своего региона независимо от места регистрации машины. Однако в «неродных» регионах напечатать номер можно будет только у частной компании.

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19 комментариев
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Andrey Shevtsov

12

Вот что-что, а процесс оптимизации госуслуг у нас есть.

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Сослан Сакшин

3

С 1 января они имеют право

А вот техническую возможность они с 1го января не имеют)

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Дмитрий Мигунов

3

Можно было регистрировать на детей и штрафы с камер мимо? Да что же вы раньше об этом молчали?!

Ответить

Степан Фадеев

Дмитрий
0

Но и продать такое авто проблематичнее. В плане бумажной волокиты.

Ответить

Алексей Бессмертных

2

У гибдд забрали бизнес на номерах.
Номера купить будет легче но дороже..

Ответить

Alex Cox

Алексей
2

У нас основной рынок это б/у,  там уже давно номера не меняют при продаже.

Ответить

Yuri Ahmedov

Алексей
1

Номера присваивает ГИБДД

Ответить

Alexandr Simonov

Алексей
0

Почему дороже?

Ответить

Евгений Симутин

2

Добро пожаловать, автокриминал

Ответить

fgdgdfgdfg

Евгений
1

Как хорошо, что сейчас его нет.

Ответить

Георгий Москалёв

1

Господи! Неужто мы наконец-то будем жить в 2010-х!

Ответить

Anatoliy Shirokov

2

Идея неплохая. С новыми машинами, надеемся, регистрация упростит жизнь. Но рынок б/у станет, как мне кажется, еще более криминальным.

Ответить

Ilya Konovalov

Anatoliy
0

чем же интересно?

Ответить

Sergey Dostovalov

2

Ну теперь от страхования жизни и КАСКИ точно не откажешься :)

Ответить

Денис Демидов

1

Когда имена разрешат на номере писать? Ведь такой номер легче запомнить свидетелям!

Ответить

Dmitri Atname

Денис
2

На Мальте стоит около 1200 евро

Ответить

Bekzat Sadykov

0

Офигенно! Вроде у нас в Казахстане было так в начале 90-х. По крайней мере на мотоциклы. Потом лавку прикрыли. 

Ответить

Pavel Rusanov

0

В начале нулевых такая возможность была, но потом прикрыли якобы из-за «легализации краденных машин»

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ISAEV_IVAN

0

Теперь красивые номера сразу как опцию.

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