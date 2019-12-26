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Покупатели смогут получать номера с кодом своего региона независимо от места регистрации машины.
Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года получить свидетельство о регистрации и номера можно будет в автосалоне при покупке автомобиля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства.
Регистрировать машины и выдавать номера смогут компании, включённые в государственный реестр МВД, который появится на сайте ГИБДД. Максимальная стоимость услуги в автосалоне составит 500 рублей.
Сотрудники автосалона осмотрят машину и проверят документы владельца, а затем передадут результаты в регистрационное подразделение ГИБДД через сайт госуслуг. Ведомство проверит информацию и выдаст свидетельство о регистрации и номера.
Также постановление запрещает регистрировать автомобили на граждан младше 16 лет. Как отмечает издание, машины часто регистрируют на несовершеннолетних детей, так как их нельзя привлечь к ответственности при получении штрафа с камеры.
Постановление возвращает систему привязки кода региона на номере к месту регистрации владельца автомобиля. Водители смогут получать номера с кодом своего региона независимо от места регистрации машины. Однако в «неродных» регионах напечатать номер можно будет только у частной компании.
С 1 января они имеют право
А вот техническую возможность они с 1го января не имеют)
Можно было регистрировать на детей и штрафы с камер мимо? Да что же вы раньше об этом молчали?!
У гибдд забрали бизнес на номерах.
Номера купить будет легче но дороже..
Добро пожаловать, автокриминал
Идея неплохая. С новыми машинами, надеемся, регистрация упростит жизнь. Но рынок б/у станет, как мне кажется, еще более криминальным.
Когда имена разрешат на номере писать? Ведь такой номер легче запомнить свидетелям!
Офигенно! Вроде у нас в Казахстане было так в начале 90-х. По крайней мере на мотоциклы. Потом лавку прикрыли.
В начале нулевых такая возможность была, но потом прикрыли якобы из-за «легализации краденных машин»
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