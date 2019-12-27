Но не сказала, когда их выпустит.

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Volkswagen показала концепт робота для зарядки электромобилей на парковках — он сможет сам найти автомобиль и подключить источник питания к порту.

Участие владельца машины будет минимальным, обещают в компании: ему нужно лишь вызвать робота с помощью приложения или интеллектуальной системы электромобиля.

Роботы заряжают электромобили от прикреплённых к ним батарей мощностью 50 кВТ. Роботы полностью автономны: они ориентируются в пространстве и распознают электромобили и порты для зарядки с помощью камер, лазерных сканеров и ультразвуковых датчиков.