Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Но не сказала, когда их выпустит.
Volkswagen показала концепт робота для зарядки электромобилей на парковках — он сможет сам найти автомобиль и подключить источник питания к порту.
Участие владельца машины будет минимальным, обещают в компании: ему нужно лишь вызвать робота с помощью приложения или интеллектуальной системы электромобиля.
Роботы заряжают электромобили от прикреплённых к ним батарей мощностью 50 кВТ. Роботы полностью автономны: они ориентируются в пространстве и распознают электромобили и порты для зарядки с помощью камер, лазерных сканеров и ультразвуковых датчиков.
В Volkswagen заявили, что пока не определились с датой выпуска роботов на рынок.
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