Это стимулирует жителей пользоваться доставкой и снизит нагрузку на транспортную систему, считают в АКИТ.

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила мэра Москвы Сергея Собянина создать дополнительные парковочные зоны для курьерских служб с бесплатной стоянкой до 30 минут. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на письмо президента АКИТ Артёма Соколова.

Из-за интенсивного темпа жизни жители столицы больше ценят время и предпочитают экономить его с помощью доставки вместо похода в магазин, чем снижают нагрузку на транспортную систему города, объясняет Соколов. Один курьерский автомобиль может заменить 20-30 частных машин на дороге, говорится в письме.

За 2019 год рынок онлайн-торговли вырастет на 33% до 2,2 трлн рублей, заявили в ассоциации. По данным 2018 года, на Москву приходится 24% или 400 млрд рублей от общего объёма российского рынка электронной коммерции. В 2019 году эта сумма может достигнуть 500 млрд, считают в АКИТ.