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Транспорт
Лиана Липанова
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Российские онлайн-ритейлеры попросили мэра Москвы создать парковки для курьеров с бесплатной стоянкой до получаса Материал редакции

Это стимулирует жителей пользоваться доставкой и снизит нагрузку на транспортную систему, считают в АКИТ.

14 комментариев
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила мэра Москвы Сергея Собянина создать дополнительные парковочные зоны для курьерских служб с бесплатной стоянкой до 30 минут. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на письмо президента АКИТ Артёма Соколова.

Из-за интенсивного темпа жизни жители столицы больше ценят время и предпочитают экономить его с помощью доставки вместо похода в магазин, чем снижают нагрузку на транспортную систему города, объясняет Соколов. Один курьерский автомобиль может заменить 20-30 частных машин на дороге, говорится в письме.

За 2019 год рынок онлайн-торговли вырастет на 33% до 2,2 трлн рублей, заявили в ассоциации. По данным 2018 года, на Москву приходится 24% или 400 млрд рублей от общего объёма российского рынка электронной коммерции. В 2019 году эта сумма может достигнуть 500 млрд, считают в АКИТ.

АКИТ представляет интересы X5 Retail Group, маркетплейсов Ozon, Lamoda и Wildberries, сетей «М.Видео», «Эльдорадо» и других.

#новость

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14 комментариев
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Борис Шамов

13

Не те ли это ребята, что лоббируют снижение беспошлинного лимита на покупки за рубежом?

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Евгений Дроздов

Борис
3

АКИТ - известные гомосексуалисты.

Ответить

Евгений Дроздов

4

Снизит ли это стоимость доставки для Клиента? (НЕТ, только издержки АКИТ)

Ответить

Наталья Носкова

Евгений
2

То есть если это снизит издержки компаниям, соответсвенно даст возможность развиваться, расширять товарную матрицу, увеличивать штат курьеров, что сделает доставку более быстрой- это все хня, самое главное это принцип большинства узкомыслящих людей - лучше, чтобы у соседа сдохли 2 коровы, чем самому вырастить 1. «Браво»👎👎👎👎

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Евгений Дроздов

Наталья
1

АКИТ - сборище гомосексуалистов. Чем скорее этой организации не станет тем будет лучше для Клиентов.

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

3

так. надо мыслить шире! нужно выдать всем курьерам зелено-желтые мигалки и в ПДД внести для них право приоритета перед смертными.

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Александр Зайцев

3

А может АКИТ будет оптом покупать стояночные минуты для курьеров, со своим китайским барахлом? 

Как порог пошлины снижать - так платите. А как самим нужно - так дайте бесплатно

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

2

парковочные места нужны только там где их и так мало, разве нет? т.е. вводить их будут в ущерб жителям. а как понять кто курьер, а кто нет? логичнее было бы сделать лимит 20 минут для служебных машин. и вести реестр служебных тачек. без отчуждения текущих парковочных мест.

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Александр Привалов

1

Один курьерский автомобиль может заменить 20-30 частных машин

<Считает с умным видом на счетах> А один курьерский автобус, получается, заменит 1200-1400 человек. А один курьерский поезд в метро - 15000-17000 человек. Городскую инфраструктуру - курьерам! Сделаем город удобным для доставки!

Ответить

Олег Гущин

–1

Выходит, что ещё пару лет и все будут ждать курьера, а не ходить в магазины? Ритуал шопинга в России слишком культовый и развлекательный, его не заменят курьеры.

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Joseph Denison

Олег
0

Ненавижу ходить по магазинам.  Раз уж ты любишь бегать от магазина к магазину то это твое право но не надо говорить что это якобы культовый и развлекательный.  

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Александр Привалов

Joseph
1

У меня нервный тик от ТРЦ и магазинов, что не отменяет того факта, что многие там тупо все выходные проводят (приезжают с детьми к открытию и уезжают вечером), и когда бы я туда не забегал (Гагаринский, Вегас, Вавилон) - там ВСЕГДА , *****, БИТКОМ. В любой день, в любое время. Так что товарисч выше прав, у нас "культура" (если так выразится) шопинга чрезвычайно развита. Собственно, другие занятия государство не поощеряет :(

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Андрей Лучина

0

Заказ отдать - пять минут.
И один курьерский чудо-автомобиль не заменяет 20 автомобилей. Наоборот, человек мог сам пешком забрать, или доехать до продавца на общественном транспорте. А так курьер своим автотранспортом нагружает систему.

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

Андрей
0

если это курьер одежды, то там есть примерка. поэтому точно не 5 минут. 

в современных реалиях логистика не позволит курьера отправить с 1 заказом, если он в этот день не единственный. 
другое дело, что нужно как-то воспитывать культуру офисных сотрудников — заказывать для курьера пропуск на рабочую парковку, вот уж где он сильной нагрузки не создаст, и вставать, нарушая ПДД не будет.

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