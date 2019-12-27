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Это стимулирует жителей пользоваться доставкой и снизит нагрузку на транспортную систему, считают в АКИТ.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила мэра Москвы Сергея Собянина создать дополнительные парковочные зоны для курьерских служб с бесплатной стоянкой до 30 минут. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на письмо президента АКИТ Артёма Соколова.
Из-за интенсивного темпа жизни жители столицы больше ценят время и предпочитают экономить его с помощью доставки вместо похода в магазин, чем снижают нагрузку на транспортную систему города, объясняет Соколов. Один курьерский автомобиль может заменить 20-30 частных машин на дороге, говорится в письме.
За 2019 год рынок онлайн-торговли вырастет на 33% до 2,2 трлн рублей, заявили в ассоциации. По данным 2018 года, на Москву приходится 24% или 400 млрд рублей от общего объёма российского рынка электронной коммерции. В 2019 году эта сумма может достигнуть 500 млрд, считают в АКИТ.
АКИТ представляет интересы X5 Retail Group, маркетплейсов Ozon, Lamoda и Wildberries, сетей «М.Видео», «Эльдорадо» и других.
Не те ли это ребята, что лоббируют снижение беспошлинного лимита на покупки за рубежом?
Снизит ли это стоимость доставки для Клиента? (НЕТ, только издержки АКИТ)
То есть если это снизит издержки компаниям, соответсвенно даст возможность развиваться, расширять товарную матрицу, увеличивать штат курьеров, что сделает доставку более быстрой- это все хня, самое главное это принцип большинства узкомыслящих людей - лучше, чтобы у соседа сдохли 2 коровы, чем самому вырастить 1. «Браво»👎👎👎👎
так. надо мыслить шире! нужно выдать всем курьерам зелено-желтые мигалки и в ПДД внести для них право приоритета перед смертными.
парковочные места нужны только там где их и так мало, разве нет? т.е. вводить их будут в ущерб жителям. а как понять кто курьер, а кто нет? логичнее было бы сделать лимит 20 минут для служебных машин. и вести реестр служебных тачек. без отчуждения текущих парковочных мест.
Выходит, что ещё пару лет и все будут ждать курьера, а не ходить в магазины? Ритуал шопинга в России слишком культовый и развлекательный, его не заменят курьеры.
Ненавижу ходить по магазинам. Раз уж ты любишь бегать от магазина к магазину то это твое право но не надо говорить что это якобы культовый и развлекательный.
У меня нервный тик от ТРЦ и магазинов, что не отменяет того факта, что многие там тупо все выходные проводят (приезжают с детьми к открытию и уезжают вечером), и когда бы я туда не забегал (Гагаринский, Вегас, Вавилон) - там ВСЕГДА , *****, БИТКОМ. В любой день, в любое время. Так что товарисч выше прав, у нас "культура" (если так выразится) шопинга чрезвычайно развита. Собственно, другие занятия государство не поощеряет :(
если это курьер одежды, то там есть примерка. поэтому точно не 5 минут.
в современных реалиях логистика не позволит курьера отправить с 1 заказом, если он в этот день не единственный.
другое дело, что нужно как-то воспитывать культуру офисных сотрудников — заказывать для курьера пропуск на рабочую парковку, вот уж где он сильной нагрузки не создаст, и вставать, нарушая ПДД не будет.
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