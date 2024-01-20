РЖД запретят проводникам самовольно высаживать животных из поездов Статьи редакции
Они должны будут передать их работникам на одной из станций маршрута.
- РЖД изменит правила перевозки животных в поездах. Питомцев, хозяев которых не удалось оперативно найти, надо будет передать работникам станции, а позже вызвать представителей зоозащитной организации.
- Компания внесла изменения после случая на станции в Кирове. Пассажиры поезда «Екатеринбург-Санкт-Петербург» рассказали про кота, который выбрался из переноски. Проводница опросила пассажиров, не нашла хозяина животного и выбросила его из вагона. Это был домашний кот Твикс, его сопровождающий в это время спал.
- Хозяин кота обратился в Кировский отдел МВД России на транспорте, чтобы найти животное. Его тело обнаружили в снегу недалеко от железной дороги 20 января.
- После случившегося в РЖД провели служебное расследование. В компании считают, что к происшествию привели «отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной отвественности персонала и пассажира, стечение обстоятельств».
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все инфо поля занято котом, вместо по-настоящему репрессивного закона, которым так гордится володин и примут его на следующей недели. В марте им придется натянут кота на гениталии репера, видимо
На виси не публикуют таких новостей. До хера чего происходит в стране, как и говорил ранее, волнения в одной из республик. Но об этом не скажут, им ссыкотно. Хотя это напрямую влияет на бизнес составляющую, в отличии от выхода нового самсунга, смерти какого-то ученого и так далее. Смириться бы давно пора)
Я просто зашел к Варламову и Пивоварову. Тех, кого, по идеи, первыми выебут. Про кота у обоих 7 новостей в телеге, про закон у каждого по одной
У медузы вообще нет про закон, зато 3 раза про кота
протесты варламов насколько возможно подробно освещал
Конъюнктурщик беспринципный IMHO
для сравнения — все что есть у РИА о этих событиях это лишь новости о возбуждении уголовных дел и заявления главы башкирии о "протестах управляемых врагами из-за рубежа"
А тут всё и не нужно публиковать, да и новость про кота лишняя для бизнес-сайта.
это тот кот которого выкинули и который замерз? грустная история, а про закон да... все верно
Грустно что пошли на поводу у зоощизы и проводнице теперь реальный срок в 5 лет тюрьмы, сломали жизнь человеку и ещё её детям
В это время на главной.
"РЖД запретят проводникам самовольно высаживать животных из поездов"
РЖД - вам не стыдно пассажиров за глаза называть животными?
Тоже сразу подумал про вахтовиков
О, Вы из РЖД?
С одной стороны новая головная боль работникам РЖД. Теперь хозяева, могут вообще не следить за своими питомцами.
С другой стороны, хозяин тот ещё черт. Уверен, что он не выбрался из переноски, а благополучно был отпущен на волю, чтобы он поспал с хозяином. Хрен знает, как можно из переноски вылезти, если только не закрыть её.
Конечно, действия сотрудника странные, просто выкинуть кота. Но всей истории мы не знаем.
Пишут, что она прошла по вагону спрашивая чей кот. Никто не откликнулся.
Писдёш
Хозяин старик, кот после больнице. Моя версия что в клинике кота предложили усыпить, а хозяин дал денег проводнице чтоб та его выкинула и он умер.
РЖД запретит
Раньше в поездах зайцев гоняли, теперь достаточно сказать, что ты кот)
Так этот кот с билетом был
А без билета было бы меньше шумихи?
зайцы сегодня бухают
А людей можно будет