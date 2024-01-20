Транспорт
Маша Цепелева

РЖД запретят проводникам самовольно высаживать животных из поездов Статьи редакции

Они должны будут передать их работникам на одной из станций маршрута.

  • РЖД изменит правила перевозки животных в поездах. Питомцев, хозяев которых не удалось оперативно найти, надо будет передать работникам станции, а позже вызвать представителей зоозащитной организации.
  • Компания внесла изменения после случая на станции в Кирове. Пассажиры поезда «Екатеринбург-Санкт-Петербург» рассказали про кота, который выбрался из переноски. Проводница опросила пассажиров, не нашла хозяина животного и выбросила его из вагона. Это был домашний кот Твикс, его сопровождающий в это время спал.
  • Хозяин кота обратился в Кировский отдел МВД России на транспорте, чтобы найти животное. Его тело обнаружили в снегу недалеко от железной дороги 20 января.
  • После случившегося в РЖД провели служебное расследование. В компании считают, что к происшествию привели «отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной отвественности персонала и пассажира, стечение обстоятельств».

#новости #ржд

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26 комментариев
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 Миру мир

все инфо поля занято котом, вместо по-настоящему репрессивного закона, которым так гордится володин и примут его на следующей недели. В марте им придется натянут кота на гениталии репера, видимо

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Maxim Fox

На виси не публикуют таких новостей. До хера чего происходит в стране, как и говорил ранее, волнения в одной из республик. Но об этом не скажут, им ссыкотно. Хотя это напрямую влияет на бизнес составляющую, в отличии от выхода нового самсунга, смерти какого-то ученого и так далее. Смириться бы давно пора)

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Миру мир

Я просто зашел к Варламову и Пивоварову. Тех, кого, по идеи, первыми выебут. Про кота у обоих 7 новостей в телеге, про закон у каждого по одной

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Миру мир

У медузы вообще нет про закон, зато 3 раза про кота

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Синий трактор
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Синий трактор

протесты варламов насколько возможно подробно освещал

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Aina Timo / wdroid.net

Конъюнктурщик беспринципный IMHO

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Синий трактор

для сравнения — все что есть у РИА о этих событиях это лишь новости о возбуждении уголовных дел и заявления главы башкирии о "протестах управляемых врагами из-за рубежа"

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Алеоп

А тут всё и не нужно публиковать, да и новость про кота лишняя для бизнес-сайта.

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Вика Тонина

это тот кот которого выкинули и который замерз? грустная история, а про закон да... все верно

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Алекс Р

Грустно что пошли на поводу у зоощизы и проводнице теперь реальный срок в 5 лет тюрьмы, сломали жизнь человеку и ещё её детям

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Valentin Dombrovsky

В это время на главной.

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Сергей Леопольдович

"РЖД запретят проводникам самовольно высаживать животных из поездов"
РЖД - вам не стыдно пассажиров за глаза называть животными?

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Я сказал свое имя машине

Тоже сразу подумал про вахтовиков

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Valentin Dombrovsky

О, Вы из РЖД?

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Maxim Fox

С одной стороны новая головная боль работникам РЖД. Теперь хозяева, могут вообще не следить за своими питомцами.
С другой стороны, хозяин тот ещё черт. Уверен, что он не выбрался из переноски, а благополучно был отпущен на волю, чтобы он поспал с хозяином. Хрен знает, как можно из переноски вылезти, если только не закрыть её.
Конечно, действия сотрудника странные, просто выкинуть кота. Но всей истории мы не знаем.

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Santiago

Пишут, что она прошла по вагону спрашивая чей кот. Никто не откликнулся.

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Вика Тонина
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Чечёточник

Писдёш

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Алекс Р

Хозяин старик, кот после больнице. Моя версия что в клинике кота предложили усыпить, а хозяин дал денег проводнице чтоб та его выкинула и он умер.

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Evan

РЖД запретит

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Орбитальный Тигр

Раньше в поездах зайцев гоняли, теперь достаточно сказать, что ты кот)

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Vikarti Anatra

Так этот кот с билетом был

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Орбитальный Тигр

А без билета было бы меньше шумихи?

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under construction

зайцы сегодня бухают

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Just a human

А людей можно будет

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23 комментария
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