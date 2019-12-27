FreightWaves: создатель беспилотных грузовиков Starsky Robotics с инвестициями фонда Дмитрия Гришина готовится к продаже
Материал редакции
Стартап не может найти инвестиции с весны 2018 года, пишет издание.
Разработчик беспилотных грузовиков Starsky Robotics ведёт переговоры о продаже бизнеса, рассказал FrightWaves бывший сотрудник стартапа. Компания столкнулась со сложностями, поскольку не может привлечь финансирование с марта 2018 года, пишет издание.
16 декабря Starsky Robotics разослала сотрудникам письмо, в котором рассказала о заинтересованных компаниях — Tesla, Amazon и других, указывает FrightWaves. По данным издания, стартап недавно общался и с Embark Trucks, которая также разрабатывает грузовики-беспилотники. С момента основания в 2016 году эта компания привлекла $117 млн.
Сооснователь Starsky Robotics Стефан Зельтц-Аксмахер (Stefan Seltz-Axmacher) отказался от комментариев. Один из бывших сотрудников рассказал изданию, что потенциальные покупатели не заинтересованы в поддержке работы компании, а хотят получить только технологии.
Starsky Robotics основана в 2016 году в Сан-Франциско. Компания разрабатывала системы, которые позволяли грузовикам ехать без водителя, но под удалённым контролем оператора — профессионального шофёра.
В марте 2018 года стартап привлёк $16,5 млн инвестиций от группы инвесторов, в том числе фонда Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина. По данным Crunchbase, всего компания привлекла $20,3 млн. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий от Grishin Robotics.