Apple перенесла выпуск беспилотного электромобиля как минимум на 2028 год и снизила уровень автономности — Bloomberg Статьи редакции
Изначально компания хотела, чтобы автомобиль мог ездить без участия водителя. Теперь речь идёт только о вспомогательных системах управления.
- Проект Apple по разработке беспилотного электромобиля под кодовыми названиями Titan и T172 продолжает буксовать, рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на осведомлённые источники. Теперь выход транспортного средства перенесли «в лучшем случае» на 2028 год.
- По словам собеседников издания, компания всё никак не может решить, каким должен быть конечный продукт. У ситуации, говорят они, есть два сценария развития: Apple поумерит свои амбиции, но зато ускорится; топ-менеджеры рассмотрят возможность свернуть проект.
- На конец 2022 года компания собиралась выпустить автомобиль в 2026 году и интегрировать полное беспилотное управление, пускай только на магистралях. В 2023 году она якобы поняла, что «не сможет завершить производство такой модели в обозримом будущем», и остановилась на втором уровне автономности.
- Это значит, что в машине будут системы помощи водителю — как у Tesla. В этом случае человек всегда должен быть готов перехватить управление. Компания уже обсуждает разработку с потенциальными партнёрами по производству и надеется повысить уровень автономности после выпуска.
- Новую стратегию приняли по итогам совещаний с гендиректором Тимом Куком, главой проекта Кевином Линчем и советом директоров, который «давил» на руководство на протяжении нескольких месяцев. Разработка электромобиля — одна из самых затратных инициатив Apple за большую часть последнего десятилетия. Она тратит «сотни миллионов долларов» в год на зарплаты, облачные технологии, испытания и разработку деталей и чипов, при этом окончательный прототип так и не сделала.
- Некоторые топ-менеджеры Apple также сомневаются, что электромобиль может обеспечить такую же рентабельность, как, например, смартфоны. Однако продажи собственных машин стоимостью около $100 тысяч за штуку всё равно увеличат выручку и помогут компании занять долю на рынке, отмечает Гурман.
- Первые слухи о том, что Apple работает над электромобилем, появились в 2014 году. Она вела переговоры с Hyundai, Kia и Nissan, но обсуждения не привели к результату. Илон Маск в декабре 2020 года рассказывал, что предлагал Apple выкупить Tesla за $60 млрд и получил отказ.
- Компания планировала выпустить транспортное средство без руля и педалей в 2024 году. Затем перенесла релиз на 2025-й, а потом на 2026 год, решив, что убрать руль и педали не сможет. Bloomberg при этом ещё в 2021 году утверждало, что разработки находятся на ранней стадии, так что релиз состоится не раньше 2026-2028 годов.
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А там и до Лады недалеко. Пусть пилят Ладу «Яблочко» — и чтобы заводилась только обладателями яфона.
А до Хуавея все дальше
А Сири с ИИ подскажет куда пнуть эту колымагу, чтобы завелась.
Сири: попробуйте с толкача, могу пазвать пацанчиков, что рядом ошиваются
В это же время Сяоми уже штампует свой автомобиль:
Шильдики Москвич уже тоже штампуют для него
стоит своих денег?
Хуавей лучше
Адекватным людям давно уже понятно, что беспилотник массово на дорогах ещё не скоро появится. Только дети мрияет, что завтра их робот будет возить.
технические сбои бывают у всего, человек все равно должен иметь контроль над своим транспортным средством
Как личные автомобили очень не скоро, как такси возможно к концу десятилетия будут
Эмэйзинг.
Все-таки, когда у компании много денег - это тоже плохо. Можно годами тратить миллиарды, но так и не решить, каким должен быть продукт. А могли бы просто купить Теслу в 2016-м за $40 млрд:
Столько компаний уже разорились, когда начали входить в сферы, в которых уже давно есть монополисты..
В автомобильной сфере есть монополисты?)
Думаю, Apple идет к своему закату. Конкуренты делают все лучше и лучше и смартфоны и ноутбуки и электромобили уже.
Так что, как только какая нибудь хуавэй сделает смартфон круче и престижнее айфона - на этом стоит продавать все акции Apple
Ну надо признать, что технологию USB type c ЭПЛ все же смогла постичь
Ну да, всего-то малость нужна - сделать продукт лучше, чем у Apple.
Только вот почти двадцать лет никто не смог.
Только если не сделают или переосмыслят что-то совершенно новое. Попытались в гарнитуру VR/AR но пока что как-то кисло. По сути компания уже давно «дойная корова» и придет к стадии «собаки» лет через 10-15. Может поэтому они так и бьются с этим авто уже 10 лет как чтобы как-то выкрутиться.
Apple уже проходила эта историю, когда выгнали Стива Джобса. Тогда Apple начала создавтаь свою, как это модно говорить сейчас, свою "экосистему" - они выпускали все компьютеры, мониторы, принтеры и все было несовместимо с другими производителями. Прямо как сейчас.
Когда вернулся Стив Джобс, он все эти несовместимые компьютеры и принтеры просто списал так, как на них просто не было спроса. Новое поколение яблочной техники было уже более открыто, совместимо с другой продукцией отрасли и стандартизировано. Страшно представить, но в макбук времен Стива Джобса можно было поставить купленную на рынке память.
Со смертью Стива Джобса компания покатилась по уже протоптанной дорожке - создание несовместимой с отраслью экосистемы. Только вот Стива Джоса, чтобы их вытащить, уже нет.
Топ-менеджеры себе работенку обеспечили на 5-ть лет
Слижут всё со всех, потом на презентации Тим Кук "эмэйзэнг технолоджис" за всего лишь 99999$ и все фанатики вау то что надо
П.С шнур для зарядки в комплект не входит, ведь мы все за чистую экологию
Экологичное авто это как во Флинстоунах - перемещающееся ногами владельца )))
Интересно дождёмся ли выхода? Или всё таки свернут проект?
Если выкатят такого же уровня как и гарнитура Vision Pro то это будет фиаско
да потому что большинство демонстраций било сфальсифицировано
Смысл от таких вспомогательных функций, если все равно за их работой нужно следить. Ну и если уж очень хочется подобное, можно взять уже проверенную теслу.
Ощущение, что проект будет провальный. В сфере уже есть свои гиганты, которые точно сделают лучше, проще и дешевле.
О, а посмотри у меня тоже. Выстрелит проект?
тем временем уничтоженный санкциями хуавей
https://www.youtube.com/watch?v=h4y9yS_AbkY
А потом вот такой реальный опыт от этого китайского говна.
Эпплу надо в Атом и Москвич обратиться. Эппл дает технологии, а в ответ руки и место для сборки.
И будут на китайских Джаках российскими руками лепить лого американской Эппл на копот )))) вот это я понимаю кооперация мирового уровня)))
так будет намного безопаснее, если у человека все же будет контроль
Ну как грится, дохера на себя взяли
Да просто разучились создавать новое, теперь у них специализация розовенькие телефончики с пупырышками, а не инновации.
Внешний вид, мягко говоря, не очень. Футуризм какой-то в плохом смысле.
На 3d модели как будто три кресла спереди. Надеюсь, это иллюзия
Два спереди и два сзади)
Но это не точно🎃
Переплачивать за вспомогательную систему, за которой нужно постоянно следить. Крутяк.
3Д модель какая-то уж больно печальная. Могли бы поболе из неё выжать.
дизайнера уволили
Что-то Apple последнее время неуверенно стоит на ногах, при этом тщательно скрывая это...
интересно, по какой причине такие решение было принято?
"Изначально компания хотела, чтобы автомобиль мог ездить без участия водителя. Теперь речь идёт только о вспомогательных системах управления."-видимо тест драйвы не дали хороших результатов , но так даже лучше , нужна вспомогательная помощь во время движения и какие-то страхующие системы в случае непредвиденной ситуации