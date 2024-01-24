Транспорт
Полина Лааксо

Apple перенесла выпуск беспилотного электромобиля как минимум на 2028 год и снизила уровень автономности — Bloomberg Статьи редакции

Изначально компания хотела, чтобы автомобиль мог ездить без участия водителя. Теперь речь идёт только о вспомогательных системах управления.

  • Проект Apple по разработке беспилотного электромобиля под кодовыми названиями Titan и T172 продолжает буксовать, рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на осведомлённые источники. Теперь выход транспортного средства перенесли «в лучшем случае» на 2028 год.
  • По словам собеседников издания, компания всё никак не может решить, каким должен быть конечный продукт. У ситуации, говорят они, есть два сценария развития: Apple поумерит свои амбиции, но зато ускорится; топ-менеджеры рассмотрят возможность свернуть проект.
  • На конец 2022 года компания собиралась выпустить автомобиль в 2026 году и интегрировать полное беспилотное управление, пускай только на магистралях. В 2023 году она якобы поняла, что «не сможет завершить производство такой модели в обозримом будущем», и остановилась на втором уровне автономности.
  • Это значит, что в машине будут системы помощи водителю — как у Tesla. В этом случае человек всегда должен быть готов перехватить управление. Компания уже обсуждает разработку с потенциальными партнёрами по производству и надеется повысить уровень автономности после выпуска.
  • Новую стратегию приняли по итогам совещаний с гендиректором Тимом Куком, главой проекта Кевином Линчем и советом директоров, который «давил» на руководство на протяжении нескольких месяцев. Разработка электромобиля — одна из самых затратных инициатив Apple за большую часть последнего десятилетия. Она тратит «сотни миллионов долларов» в год на зарплаты, облачные технологии, испытания и разработку деталей и чипов, при этом окончательный прототип так и не сделала.
  • Некоторые топ-менеджеры Apple также сомневаются, что электромобиль может обеспечить такую же рентабельность, как, например, смартфоны. Однако продажи собственных машин стоимостью около $100 тысяч за штуку всё равно увеличат выручку и помогут компании занять долю на рынке, отмечает Гурман.
3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании. Источник: Apple World
  • Первые слухи о том, что Apple работает над электромобилем, появились в 2014 году. Она вела переговоры с Hyundai, Kia и Nissan, но обсуждения не привели к результату. Илон Маск в декабре 2020 года рассказывал, что предлагал Apple выкупить Tesla за $60 млрд и получил отказ.
  • Компания планировала выпустить транспортное средство без руля и педалей в 2024 году. Затем перенесла релиз на 2025-й, а потом на 2026 год, решив, что убрать руль и педали не сможет. Bloomberg при этом ещё в 2021 году утверждало, что разработки находятся на ранней стадии, так что релиз состоится не раньше 2026-2028 годов.
Транспорт
Евгений Делюкин
$6,6 млрд инвестиций, переговоры с Kia-Hyundai и акцент на «последней миле»: что известно про Apple Car Статьи редакции

Компания работает над электромобилем уже несколько лет и может перейти в активную стадию разработки уже в 2021 году.

Завод Kia, на котором могут производить Apple Car

#apple #applecar #беспилотники #новости

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61 комментарий
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 Вадим Д.
Теперь речь идёт только о вспомогательных системах управления

А там и до Лады недалеко. Пусть пилят Ладу «Яблочко» — и чтобы заводилась только обладателями яфона.

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Pavel S

А до Хуавея все дальше

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Sokol

А Сири с ИИ подскажет куда пнуть эту колымагу, чтобы завелась.
Сири: попробуйте с толкача, могу пазвать пацанчиков, что рядом ошиваются

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Тот самый партизан

В это же время Сяоми уже штампует свой автомобиль:

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dr. Dolittle

Шильдики Москвич уже тоже штампуют для него

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1 комментарий
Отнюдь

стоит своих денег?

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1 комментарий
Артур Маслов

Хуавей лучше

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Unknown

Адекватным людям давно уже понятно, что беспилотник массово на дорогах ещё не скоро появится. Только дети мрияет, что завтра их робот будет возить.

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Ефим Ш.

технические сбои бывают у всего, человек все равно должен иметь контроль над своим транспортным средством

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3 комментария
fyp

Как личные автомобили очень не скоро, как такси возможно к концу десятилетия будут

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Слегка Придурковатый

Эмэйзинг.

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Вася Пражкин
По словам собеседников издания, компания всё никак не может решить, каким должен быть конечный продукт.

Все-таки, когда у компании много денег - это тоже плохо. Можно годами тратить миллиарды, но так и не решить, каким должен быть продукт. А могли бы просто купить Теслу в 2016-м за $40 млрд:

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Fred Han

Столько компаний уже разорились, когда начали входить в сферы, в которых уже давно есть монополисты..

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Д Хб

В автомобильной сфере есть монополисты?)

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7 комментариев
Andrei Smirnoff

Думаю, Apple идет к своему закату. Конкуренты делают все лучше и лучше и смартфоны и ноутбуки и электромобили уже.
Так что, как только какая нибудь хуавэй сделает смартфон круче и престижнее айфона - на этом стоит продавать все акции Apple

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ZIPA

Ну надо признать, что технологию USB type c ЭПЛ все же смогла постичь

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Пётр Петров

Ну да, всего-то малость нужна - сделать продукт лучше, чем у Apple.
Только вот почти двадцать лет никто не смог.

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Sergey Krupskiy

Только если не сделают или переосмыслят что-то совершенно новое. Попытались в гарнитуру VR/AR но пока что как-то кисло. По сути компания уже давно «дойная корова» и придет к стадии «собаки» лет через 10-15. Может поэтому они так и бьются с этим авто уже 10 лет как чтобы как-то выкрутиться.

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1 комментарий
Labeling

Apple уже проходила эта историю, когда выгнали Стива Джобса. Тогда Apple начала создавтаь свою, как это модно говорить сейчас, свою "экосистему" - они выпускали все компьютеры, мониторы, принтеры и все было несовместимо с другими производителями. Прямо как сейчас.

Когда вернулся Стив Джобс, он все эти несовместимые компьютеры и принтеры просто списал так, как на них просто не было спроса. Новое поколение яблочной техники было уже более открыто, совместимо с другой продукцией отрасли и стандартизировано. Страшно представить, но в макбук времен Стива Джобса можно было поставить купленную на рынке память.

Со смертью Стива Джобса компания покатилась по уже протоптанной дорожке - создание несовместимой с отраслью экосистемы. Только вот Стива Джоса, чтобы их вытащить, уже нет.

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Тоже хочу

Топ-менеджеры себе работенку обеспечили на 5-ть лет

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debil
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Rafa Ramazanoff

Слижут всё со всех, потом на презентации Тим Кук "эмэйзэнг технолоджис" за всего лишь 99999$ и все фанатики вау то что надо
П.С шнур для зарядки в комплект не входит, ведь мы все за чистую экологию

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ZIPA

Экологичное авто это как во Флинстоунах - перемещающееся ногами владельца )))

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1 комментарий
Константин Никитин

Интересно дождёмся ли выхода? Или всё таки свернут проект?

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Sergey Krupskiy

Если выкатят такого же уровня как и гарнитура Vision Pro то это будет фиаско

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Юрий Спирин

да потому что большинство демонстраций било сфальсифицировано

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Дарко

Смысл от таких вспомогательных функций, если все равно за их работой нужно следить. Ну и если уж очень хочется подобное, можно взять уже проверенную теслу.

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Дана

Ощущение, что проект будет провальный. В сфере уже есть свои гиганты, которые точно сделают лучше, проще и дешевле.

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Невероятный Блондин

О, а посмотри у меня тоже. Выстрелит проект?

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Gogi Jan

тем временем уничтоженный санкциями хуавей
https://www.youtube.com/watch?v=h4y9yS_AbkY

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Пётр Петров

А потом вот такой реальный опыт от этого китайского говна.

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1 комментарий
Иван

Эпплу надо в Атом и Москвич обратиться. Эппл дает технологии, а в ответ руки и место для сборки.

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Frederik Appleberg

И будут на китайских Джаках российскими руками лепить лого американской Эппл на копот )))) вот это я понимаю кооперация мирового уровня)))

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Марат Bzz

так будет намного безопаснее, если у человека все же будет контроль

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Sokol

Ну как грится, дохера на себя взяли

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Labeling

Да просто разучились создавать новое, теперь у них специализация розовенькие телефончики с пупырышками, а не инновации.

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Анна Борзыч

Внешний вид, мягко говоря, не очень. Футуризм какой-то в плохом смысле.

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Тимофей Измайлов

На 3d модели как будто три кресла спереди. Надеюсь, это иллюзия

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Двигаю

Два спереди и два сзади)
Но это не точно🎃

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Артур Маслов
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Давидыч

Переплачивать за вспомогательную систему, за которой нужно постоянно следить. Крутяк.

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Вадя Кулаков

3Д модель какая-то уж больно печальная. Могли бы поболе из неё выжать.

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Константин Афанасьев

дизайнера уволили

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Юрий Болотов

Что-то Apple последнее время неуверенно стоит на ногах, при этом тщательно скрывая это...

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Константин Афанасьев

интересно, по какой причине такие решение было принято?

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Obi Van Goga

"Изначально компания хотела, чтобы автомобиль мог ездить без участия водителя. Теперь речь идёт только о вспомогательных системах управления."-видимо тест драйвы не дали хороших результатов , но так даже лучше , нужна вспомогательная помощь во время движения и какие-то страхующие системы в случае непредвиденной ситуации

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58 комментариев
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