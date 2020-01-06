Компания привлекла $3,1 млрд инвестиций и поставит 100 тысяч фургонов для службы доставки Amazon.

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​Презентация Rivian на автосалоне в Лос-Анджелесе Mike Blake/Reuters

Рынок электромобилей продолжает расти. В 2018 году мировые продажи выросли на 63% по сравнению с 2017 годом и составили 2,1 млн единиц.

Доля электрокаров (BEVs) и гибридов (PHEVs) с 2017 года балансирует примерно на одном уровне. Тем не менее электрокары составляют лишь 2,2% от рынка всех автомобилей.

Tesla остается международным лидером, на втором и третьем месте – китайские производители BYD и BAIC Motor.

Кроме того, компания в 2018 году заняла четвертое место по продажам в люкс-сегменте, опережая в рейтинге Audi, Cadillac и Porsche. Это единственный производитель электромобилей, который вошел в список 20 самых продаваемых автомобилей в США.

При этом Tesla специализируется на седанах, когда самыми популярными моделями в США являются пикапы и внедорожники. Особой популярностью пользуются пикапы Ford F-Series, в частности модель F-150.

Однако в 2018 году на автосалоне в Лос-Анджелесе не известный широкой аудитории стартап Rivian представил собственный пикап (R1T) и внедорожник (R1S).

Forbes назвал компанию «ночным кошмаром Tesla», а эксперты стали задавать вопросы: «Как Tesla планирует реагировать на появление нового конкурента?».

В результате осенью 2019 года Tesla представила собственный внедорожник — Cybertruck.

Модели R1S и R1T против Cybertruck

Cybertruck будет выпускаться в США в трёх комплекстациях: с одним, двумя или тремя моторами.

В зависимости от комплектации электромобиль может проехать на одном заряде от 402 до 800 километров, и разогнаться до 100 км/ч от 6 до 2,9 секунд.

Внедорожник Rivian R1S также будет представлен в трех комплектациях, с разным объемом батареи и мощностью моторов. В зависимости от комплектации запас хода электромобиля составляет от 386 до 660 километров, максимальная скорость — до 201 км/ч, разгон до 100 км/ч — за 3 секунды.

Rivian R1S

У пикапа R1T длина кузова сопоставима с популярной моделью F-150 от Ford. Модель также выполнена в футуристичном дизайне с протянутыми вдоль бамперов светодиодными огнями, и овальными «стадионными» фарами.

R1T будет весить до 5 тонн и аналогично R1S разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды. Однако для данной модели максимальное расстояние на одном заряде будет варьироваться от 300 до 562 км.

Rivian R1T

Как отмечает главный аналитик авторынка консалтинговой компании IHS Markit Стефани Бринли, автомобили Rivian стоит рассматривать как лайфстайл продукт, а не транспорт для путешествий.

Rivian планирует выпустить R1S и R1T до конца 2020 года. Стоимость моделей в разных комплектациях будет варьироваться от $60 тысяч до $90 тысяч. Сейчас потенциальные клиенты уже оформили десятки тысяч предзаказов с внесенной предоплатой $1000.

Стоимость Cybertruck от Tesla — от $39,9 тысяч до $69 тысяч. После презентации обозреватели назвали автомобиль «уродливым», а в социальных сетях пользователи упражнялись в остроумии.

Из-за негативной реакции акции Tesla упали на 6,1%, но на фоне растущего количества предзаказов снова начали расти: за 5 дней компания получила 250 тысяч заявок, для оформления которых требовался взнос в $100.

Примерная дата запуска Cybertruck пока неизвестна, но эксперты предполагают релиз не ранее конца 2021 года. Ещё до презентации Маск не исключал, что Tesla может выпустить пикап в более привычном дизайне, если Cybertruck не понравится публике.

По мнению Tesla, новая модель будет конкурировать на рынке не столько с Rivian, сколько с самым продаваемым в США пикапом F-150 от Ford.

Как появился Rivian

Rivian запустил выпускник Массачусетского технологического института Роберт Скариндж в 2009 году. Первоначально предприниматель планировал выпустить спортивный электрокар, похожий на Tesla Roadster.

Однако через несколько лет Скариндж пересмотрел цель компании: он понял, что конкурировать в нише люкс-сегмента с другими производителями электромобилей новому бренду было бы сложно.

Он решил дифференцироваться от других производителей. Проанализировав рынок, Скариндж увидел свободную нишу и сфокусировался на разработке электрических внедорожников и пикапов.

Однако он увидел проблему: внедорожники и пикапы предназначались для загородных путешествий, а за пределами городов и крупных трасс станций подзарядки для электрокаров практически не было. Поэтому компания сосредоточилась на увеличении ёмкости аккумуляторов.

В 2015 году Rivian открыла исследовательский центр по разработке автомобилей, спустя два года — приобрела бывший завод Mitsubishi в штате Иллинойс.

Скариндж привлек в компанию лучших экспертов и профессионалов. В 2018 году стартап удвоил количество сотрудников до 750, многие из них работали в Ford, Tesla, Faraday Future, McLaren Automotive.

Кроме того, позицию технического директора занял бывший вице-президент Apple Майк Белл, руководивший запуском первого iPhone. Главой департамента дизайна стал Джефф Хэммонд, ранее занимавший ту же позицию в Jeep.

Технология

Как и у большинства электромобилей, в основе конструкции пикапа R1T и внедорожника R1S — платформа-скейтборд. Но в отличие от конкурентов, вместо одного центрального мотора, каждое колесо подключено к отдельному двигателю мощностью до 200 лошадиных сил. Такая система повышает проходимость и плавность хода.

Платформа-скейтборд​ Rivian

Хотя электромобили Rivian позиционируются как внедорожники, они оснащены передней подвеской на двойных поперечных рычагах и многорычажной задней подвеской.

Такая система обычно используется в спорткарах, так как создает лучшую амортизацию при резких поворотах на ровной дороге. Конструкция обеспечивает высокую подвижность колёс и уровень контроля.

В электрокарах установлены динамические стабилизаторы, которые позволяют автомобилю балансировать по бездорожью. К тому же пневматическая подвеска позволяет регулировать высоту машины.

Так, например, для удобства пассажиров автомобиль может опускаться до 20 см. На трассе минимальная высота около 24 см, а для поездок по пересеченной местности может подниматься до 35,5 см, при этом преодолевая водоёмы глубиной до 1 метра.

Инвесторы

По данным Crunchbase, всего Rivian привлёк $3,1 млрд инвестиций, причём только $201 млн — до 2019 года.

​Инвестиционные раунды Rivian Декабрь 2011 года — $250 тысяч от неназванного инвестора. Август 2012 года — $1 млн от неназванного фонда. Май 2018 года — $200 млн от банка Standard Chartered Bank и Sumitomo Corporation of America. Февраль 2019 года — $700 млн от Amazon и инвестиционной фирмы Abdul Latif Jameel. Апрель 2019 года — $500 млн от Ford. Сентябрь 2019 года — $350 млн от Cox Automotive. Декабрь 2019 года — $1,3 млрд от венчурных фирм T. Rowe Price и BlackRock, Amazon и Ford.

Раунд серии «А», в котором участвовали Amazon и фирма Abdul Latif Jameel, стала рекордной по объёму в США и девятой в мире.

В сентябре 2019 года Amazon заказала у стартапа 100 тысяч фургонов для службы логистики. Вице-президент компании Auto Forecast Solutions Сэм Фиорани считает, что такой заказ сильно повысил имидж Rivian в глазах клиентов и инвесторов.

С другой стороны, улучшился и имидж Amazon в глазах клиентов, поскольку компания отказывается от бензиновых и дизельных автомобилей для доставки заказов.

В свою очередь, управляющий директор Amazon Кевин Стерлинг отметил, что электрокары требуют меньших затрат на обслуживание и снизят расходы компании на топливо. Первая поставка 10 тысяч фургонов планируется в 2021 году, последняя – в 2030.

Электрофургоны для службы доставки Amazon​

По словам Скаринджа, партнерство с Amazon носит стратегический характер: компания планирует продавать автомобили напрямую, без участия дилеров, и Amazon может помочь наладить связанные с этим бизнес-процессы.

Второй по размеру инвестиций в стартап стал Ford, который вложил $500 миллионов. Президент Ford Джо Хинрикс вошел в совет директоров Rivian.

Ford обещает стартапу предоставить недостающую экспертизу в индустрии и ресурсы в обмен на технологии. Автоконцерн планирует серию автомобилей на основе скейтборд-платформы, которую будет поставлять Rivian. Такая коллаборация может стать стабильным источником дохода для стартапа.

Также Rivian разработает для Ford новый электрокар, который будет принципиально отличаться от электрического F-150 и гибридного кроссовера Mustang.

F-150

В сентябре 2019 стало известно об инвестиции в $350 миллионов от Cox Automotive, компании по обслуживанию и продаже автомобилей. Партнеры планируют сотрудничество в области логистики, клиентского сервиса и digital-дистрибуции. Cox Automotive также получит членство в совете директоров Rivian.

Tesla против Rivian

Как и Tesla, Rivian будет выставлять электрокары в своих собственные дилерских центрах-галереях, где покупатели смогут погрузится в атмосферу бренда, поучаствовать в тест-драйве и заказать машину. Также будет запущена собственная сеть сервисов в дополнение к партнерским.

Есть важное отличие: Tesla не сотрудничает с местными дистрибьюторами и реализует электромобили через собственную сеть автосалонов и интернет-магазин. А Rivian планирует в том числе использовать стандартную для автомобильного рынка работу через дистрибьютеров и автодилеров.

В США Rivian планирует запустить новый формат продвижения: электромобиль можно будет арендовать на выходные для «захватывающих приключений» на природе.

Сравнение Tesla и Rivian не ограничивается бизнесом, эксперты также сравнивают личностей основателей.

Илон Маск, известный за пределами автоиндустрии, представляется инноватором, который в своих проектах фокусируется на новых технологиях и не боится рисковать при запуске новых продуктов.

В то время как Роберт Скариндж пытается просчитать успех, отталкиваясь от текущих запросов аудитории, и заключая контракты с крупными игроками автоиндустрии.

Несмотря на всю популярность Маска, в рейтинге самых влиятельных людей автоиндустрии (Motor Trend Power List 2020) он занимает лишь 24 место, в то время как Скариндж — 3-е. Во многом это объясняется привлечением крупных инвесторов и приближающимся релизом R1T и R1S.