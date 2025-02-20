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Полина Лааксо
Путешествия

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о невозвратных тарифах в отелях — сейчас туристам удаётся оспорить их «невозвратность»

Проект должен защитить отельеров, в том числе малый бизнес.

  • По словам вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко, основная идея законопроекта в том, что у туристов будет выбор: заплатить за номер меньше, отказавшись от возможности отменить бронь, или заплатить больше и сохранить опцию отказа.
  • Отели предлагают невозвратные тарифы много лет, но по закону они «таковыми не являются», объяснили в Mantera Group, так что при отмене брони до заезда тариф можно оспорить — и вернуть деньги. У отельера при этом может не быть шанса реализовать «освободившийся» номер.
  • По данным Ассоциации туроператоров России за 2023 год, за день до заезда бронирование отменяют 3,6% гостей, за два-четыре — ещё 3%. За четыре-семь дней — тоже 3%. Те же 10% насчитали в Российском союзе туриндустрии.
  • Участники рынка считают, что законопроект позволит «сохранить баланс» между интересами отдыхающих и отелей: первые смогут сэкономить до 30% за счёт «невозвратности», а вторые получат гарантию загрузки или компенсации затрат и простоя.
  • Но они отмечают: следует прописать полный перечень причин, по которым турист может вернуть деньги. Пока среди них — болезнь клиента, члена его семьи или близкого родственника, который тоже включён в бронирование, а также смерть клиента или его близкого родственника. Во всех случаях придётся предоставить документальное подтверждение. Поправки ко второму чтению подготовят до 5 марта 2025 года.
Источник фото: «Туту.ру»
Источник фото: «Туту.ру»
  • Отельеры просили правительство ввести невозвратные тарифы как минимум с осени 2021 года. Инициативу поддерживали и в Ростуризме. В феврале 2024 года закрепить такие тарифы на законодательном уровне предложило Минэкономразвития.

#новости #отели

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