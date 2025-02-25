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Карина Пардаева
Путешествия

В «Яндекс Картах» появились тематические подборки для поездок по Турции и панорамы Стамбула и Анкары

А также схемы торговых центров, аэропортов и маршруты общественного транспорта.

  • 32 тематические подборки на русском языке доступны на главном экране приложения при наведении на карту Стамбула, Анкары, Измира и Антальи, сообщили в пресс-службе компании.
  • В Стамбуле и Анкаре обновили уличные панорамы, отметили 51 тысячу остановок общественного транспорта по всей Турции, а также добавили поэтажные схемы 110 торговых центров и пяти аэропортов — в Стамбуле, Измире, Анкаре и Анталье.
  • Для автомобилистов отметили парковки и удобные точки высадки, обновили информацию о светофорах и ограничениях скорости.
«Яндекс Карты»
«Яндекс Карты»
  • С января по декабрь 2024 года Турцию посетили 6,7 млн россиян, что на 6,3% больше, чем в 2023-м. Это связано с ростом транзитного потока, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россияне используют аэропорт Стамбула как промежуточный «хаб» для поездок в третьи страны.
Полина Лааксо
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Источник фото: «МТС Travel»

#новости #турция

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