В «Яндекс Картах» появились тематические подборки для поездок по Турции и панорамы Стамбула и Анкары

А также схемы торговых центров, аэропортов и маршруты общественного транспорта.32 тематические подборки на русском языке доступны на главном экране приложения при наведении на карту Стамбула, Анкары, Измира и Антальи, сообщили в пресс-службе компании.В Стамбуле и Анкаре обновили уличные панорамы, отметили 51 тысячу остановок общественного транспорта по всей Турции, а также добавили поэтажные схемы 110 торговых центров и пяти аэропортов — в Стамбуле, Измире, Анкаре и Анталье.Для автомобилистов отметили парковки и удобные точки высадки, обновили информацию о светофорах и ограничениях скорости.«Яндекс Карты»С января по декабрь 2024 года Турцию посетили 6,7 млн россиян, что на 6,3% больше, чем в 2023-м. Это связано с ростом транзитного потока, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россияне используют аэропорт Стамбула как промежуточный «хаб» для поездок в третьи страны.Полина ЛааксоТранспорт12.12.2024Сервис такси Yandex Go заработал в Анталье в тестовом режиме Это первый турецкий город для Yandex Go.#новости #турция