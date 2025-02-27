Визовый центр Франции в Москве увеличил размер сервисного сбора до €36

В 2024 году его стоимость составляла €30.С 22 февраля 2025 года действуют новые тарифы, сообщили vc.ru в VFS Global. Причины повышения там не объяснили.Стоимость сервисного сбора теперь составляет €36 (3200 рублей по курсу ЦБ на 27 февраля 2025 года). Логистический сбор — €7,5 (676 рублей).Тарифы на дополнительные услуги также повысили. Заполнение анкеты обойдётся в €10 (902 рубля), фото — €4,5 (405,8 рубля), копирование и печать документов — €0,3 за страницу (27 рублей).Подать документы в неприёмные часы (прайм-тайм) будет стоить €65 (5800 рублей), воспользоваться услугами курьера — от €4,5 (405,8 рубля) в зависимости от зоны доставки.Сервисный сбор и услуги можно оплатить онлайн или в визовом центре. Сумма оплачивается в местной валюте по установленному курсу.Визовые центры Франции работают в 18 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Казани и других.По данным TurDom, Франция начала выдавать россиянам более короткие визы в 2024 году. Более половины мультивиз ограничены сроком в шесть месяцев. Визы на три месяца получает ещё треть от общего числа заявителей.#новости