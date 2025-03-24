Серьёзной угрозы нет, жалобы единичные: АТОР — что нужно знать туристам о ситуации в Стамбуле на фоне протестов

Ассоциация туроператоров России опросила участников рынка.Неудобства могут возникнуть в местах скопления протестующих, например, в районах Сарачхане и Фатих — там могут действовать ограничения на передвижение, пояснил «Вестнику АТОР» координатор Pegas Touristik по странам СНГ и глава комитета по въездному туризму Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Орхан Санджар.При этом сообщения «об ограничении транспортной доступности» опровергли три источника издания. Собеседники пояснили, что власти могут проводить проверки на въезде в город «отдельных транспортных средств», но «город продолжает работать в обычном режиме».Туристам рекомендуют выбирать отели подальше от центральных площадей Стамбула, улицы Истикляль и центральных улиц районов Султанахмет, Баязет, Лалели и Аксарай, которые иногда перекрывают.В «Русском экспрессе» сообщили, что жалобы на проблемы от туристов «единичные» — они связаны с перебоями в работе WhatsApp* и переносом экскурсий из-за перекрытия дорог. Туроператоры Space Travel и «Интурист» не получали жалобы от клиентов.В Space Travel отметили «небольшое замедление» спроса на Стамбул — примерно на 5-10% по сравнению с 2024 годом. Но, по словам турэкспертов, оно необязательно связано с протестами. Тренд наблюдается с начала 2025 года. В январе туда отправились на 6% меньше организованных туристов из России, чем годом ранее, а в феврале – на 8% меньше.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.Карина ПардаеваПутешествия19 марВласти Турции ограничили доступ к соцсетям после задержания мэра Стамбула Индекс стамбульской биржи обвалился на 6,87% на фоне новостей.#новости