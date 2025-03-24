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Карина Пардаева
Путешествия

Серьёзной угрозы нет, жалобы единичные: АТОР — что нужно знать туристам о ситуации в Стамбуле на фоне протестов

Ассоциация туроператоров России опросила участников рынка.

  • Неудобства могут возникнуть в местах скопления протестующих, например, в районах Сарачхане и Фатих — там могут действовать ограничения на передвижение, пояснил «Вестнику АТОР» координатор Pegas Touristik по странам СНГ и глава комитета по въездному туризму Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Орхан Санджар.

  • При этом сообщения «об ограничении транспортной доступности» опровергли три источника издания. Собеседники пояснили, что власти могут проводить проверки на въезде в город «отдельных транспортных средств», но «город продолжает работать в обычном режиме».

  • Туристам рекомендуют выбирать отели подальше от центральных площадей Стамбула, улицы Истикляль и центральных улиц районов Султанахмет, Баязет, Лалели и Аксарай, которые иногда перекрывают.
  • В «Русском экспрессе» сообщили, что жалобы на проблемы от туристов «единичные» — они связаны с перебоями в работе WhatsApp* и переносом экскурсий из-за перекрытия дорог. Туроператоры Space Travel и «Интурист» не получали жалобы от клиентов.
  • В Space Travel отметили «небольшое замедление» спроса на Стамбул — примерно на 5-10% по сравнению с 2024 годом. Но, по словам турэкспертов, оно необязательно связано с протестами. Тренд наблюдается с начала 2025 года. В январе туда отправились на 6% меньше организованных туристов из России, чем годом ранее, а в феврале – на 8% меньше.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Карина Пардаева
Путешествия
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Источник фото: Unsplash

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