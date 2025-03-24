Серьёзной угрозы нет, жалобы единичные: АТОР — что нужно знать туристам о ситуации в Стамбуле на фоне протестов

Неудобства могут возникнуть в местах скопления протестующих, например, в районах Сарачхане и Фатих — там могут действовать ограничения на передвижение, пояснил «Вестнику АТОР» координатор Pegas Touristik по странам СНГ и глава комитета по въездному туризму Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Орхан Санджар.