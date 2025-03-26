Власти Киото утвердили новые ставки налога на размещение туристов в гостиницах — максимум 10 тысяч иен за ночь

Его начнут взимать с 1 марта 2026 года.Городское собрание Киото утвердило следующие тарифы: 200 иен (111,7 рубля по курсу ЦБ на 26 марта 2025 года) при стоимости проживания до 6000 иен за ночь, 400 иен (223,5 рубля) — от 6000 до 20 тысяч иен, 1000 иен (558,8 рубля) — от 20 тысяч до 50 тысяч иен, 4000 иен (2235 рублей) — от 50 тысяч до 100 тысяч иен, 10 тысяч иен (5588 рублей) — от 100 тысяч иен и выше, пишет Kyodo News.Вырученные средства власти планируют направить «на борьбу с избыточным туризмом», развитие городской инфраструктуры и меры по предотвращению стихийных бедствий.Кроме того, 21 марта 2025 года в Японии одобрили введение налога на проживание в префектурах Мияги и Хиросима, пяти городах на острове Хоккайдо, двух городах в префектуре Гифу и по одному городу в префектурах Мияги и Симанэ.В зависимости от региона сумма налога составит от 100 иен (55,8 рубля) до 500 иен (279,4 рубля) с человека за ночь. Новые ставки начнут действовать «с осени 2025 года», отмечает агентство.Источник фото: David Edelstein / UnsplashВ декабре 2024 года российские сервисы бронирования перелётов и жилья рассказали, что Япония стала самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма у россиян. Как сообщал АТОР, в 2024 году турпоток из России в Японию вырос на 136,6% год к году, до 99,3 тысячи человек.#новости