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Карина Пардаева
Путешествия

Визовый центр Италии в Москве увеличил сроки рассмотрения документов на визу в два раза

Процесс может занять более 40 дней.

  • При планировании поездки рекомендуется учитывать увеличенные сроки и подавать документы «со значительным запасом» времени, говорится на сайте VMS.
  • Как отмечает «Крыша ТурДома», такие изменения происходят перед каждым летним сезоном из-за роста числа заявок.

  • Второй итальянский визовый центр Almaviva пока не сообщал об изменениях. На момент публикации его сайт недоступен. Как предположил Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!», он также может увеличить сроки обработки заявок.

  • Россиянам для въезда в Италию нужны шенгенская виза, а также загранпаспорт со сроком действия не менее 90 дней после даты окончания поездки и медстраховка с покрытием €30 тысяч (2,7 млн рублей по курсу ЦБ на 1 апреля 2025 года). Могут также потребоваться обратные билеты, пишет Tutu.
Валерия Ильина
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