Визовый центр Италии в Москве увеличил сроки рассмотрения документов на визу в два раза

Процесс может занять более 40 дней.При планировании поездки рекомендуется учитывать увеличенные сроки и подавать документы «со значительным запасом» времени, говорится на сайте VMS.Как отмечает «Крыша ТурДома», такие изменения происходят перед каждым летним сезоном из-за роста числа заявок.Второй итальянский визовый центр Almaviva пока не сообщал об изменениях. На момент публикации его сайт недоступен. Как предположил Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!», он также может увеличить сроки обработки заявок.Россиянам для въезда в Италию нужны шенгенская виза, а также загранпаспорт со сроком действия не менее 90 дней после даты окончания поездки и медстраховка с покрытием €30 тысяч (2,7 млн рублей по курсу ЦБ на 1 апреля 2025 года). Могут также потребоваться обратные билеты, пишет Tutu.Валерия ИльинаПутешествия02.10.2024Как получить шенгенскую визу: список лояльных стран и необходимых документов Попасть в Европу в 2024 году не так сложно, как кажется.#новости