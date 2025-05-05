«Аэрофлот» повысил плату за возврат и обмен авиабилетов, оформленных с 28 апреля 2025 года и позднее

Если это бесплатные билеты для детей до двух лет без отдельного места, то платить не надо.При перевозках по России стоимость услуг подняли с 2800 до 3500 рублей. При международных перелётах — с €46 до €55 (с 4270 до 5106 рублей по курсу ЦБ на 5 мая 2025 года), следует из обновлённых тарифных правил «Аэрофлота».Авиаперевозчик не анонсировал подорожание, поэтому причины неизвестны. Последний раз он повышал плату в 2022 году. Для билетов по России — с 2600 до 2800 рублей. Для рейсов за рубеж — с €37 или $42 до €46 и $46 соответственно. Тогда «Аэрофлот» ссылался на рост расходов.Источник фото: РБКС апреля 2025 года «Аэрофлот» ввёл плату за выбор мест в комфорт-классе на рейсах самого «Аэрофлота», «России» и «Авроры».Стоимость зависит от продолжительности полёта: на внутренних рейсах она начинается от 1600 рублей, на международных — от €25.#новости #аэрофлот