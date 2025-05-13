Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Телеграм
Образование
Инвестиции
Крипто
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Путешествия

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об увеличении срока действия электронной визы для иностранцев с 60 до 120 суток

Это поспособствует увеличению колич��ства туристов, считают в правительстве.

  • Документ вносит поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и предлагает увеличить срок действия единой электронной визы в Россию с 60 до 120 суток, а разрешённый срок пребывания по ней — с 16 до 30 суток.
  • Согласно пояснительной записке, меры поспособствуют увеличению количества иностранцев, въезжающих в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, «при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения нацбезопасности».
  • Система выдачи электронных виз иностранцам заработала в России в августе 2023 года. На старте их могли получить граждане 55 стран. В декабре 2024 года правительство разрешило въезжать в Россию по электронной визе гражданам ещё 11 стран, в том числе Туркменистана, Бутана, Зимбабве, Кении и других.
  • Срок действия единой электронной визы составляет 60 суток со дня её оформления. Она даёт право на однократный въезд в страну на срок до 16 суток со дня въезда. По данным МИД, с августа 2023 года по июль 2024 года такие визы оформили 540,9 тысячи иностранцев. Среди лидеров — граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции и Эстонии.

#новости

7
2
1
24 комментария