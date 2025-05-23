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Полина Лааксо
Путешествия

В Госдуме предложили запретить продажу невозвратных авиабилетов

Из-за невозвратности они часто «просто пропадают», объяснил депутат Михаил Матвеев.

  • На практике вернуть такой билет можно, но пассажир не получит даже «символическую» компенсацию, поэтому не сообщает авиакомпании о решении не лететь. Из-за этого на рейсах остаются пустые места, но формально они проданы.
  • Матвеев направил предложение запретить невозвратный тариф председателю правительства Михаилу Мишустину. Он считает, что даже 300-500 рублей компенсации, «не говоря уже о 1000 рублей», мотивировали бы «большинство» сдавать билеты в случае смены планов.

Возможно, данная проблема не волнует авиаперевозчиков. Кресло куплено, при этом летит пустое, меньше вес. Однако и для них фактическая возможность продать дважды это кресло, вернув сдавшему билет пассажиру небольшую сумму, тоже увеличивает доход.

Михаил Матвеев, депутат Госдумы
Источник фото: Freepik
Источник фото: Freepik
  • В ноябре 2024 года сенатор Айрат Гибатдинов предложил Минтрансу запретить овербукинг — ситуации, при которой компания продаёт билетов больше, чем мест в салоне.
  • В мае 2025 года министерство допустило, что его разрешат только на рейсах, летающих не реже двух раз в сутки.

#новости

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