В Госдуме предложили запретить продажу невозвратных авиабилетов

Возможно, данная проблема не волнует авиаперевозчиков. Кресло куплено, при этом летит пустое, меньше вес. Однако и для них фактическая возможность продать дважды это кресло, вернув сдавшему билет пассажиру небольшую сумму, тоже увеличивает доход.