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Полина Лааксо
Путешествия

Некоторые иностранные авиакомпании изучают возможность перевести отдельные рейсы из Москвы в Санкт-Петербург — «Ведомости»

Московские Шереметьево, Внуково и Домодедово неоднократно сталкивались с ограничениями на приём и выпуск самолётов.

  • О том, что как минимум два авиаперевозчика уже ведут переговоры о переводе части рейсов в Пулково, сообщил источник «Ведомостей» в одной местной авиакомпании и собеседник в неназванном аэропорту.
  • Что за компании, они не знают. Среди предположений — Turkish Airlines и Emirates. Причины — угроза налёта беспилотников, а также рост количества пассажиров, которые, чтобы полететь за рубеж, прибывают в Москву из Санкт-Петербурга.
  • В аэропорту Домодедово опровергли «РИА Новости» именно массовые переводы, при этом отрицать сам факт переговоров не стали. В аэропорту Шереметьево отказались от комментариев.
  • Российские регуляторы пойдут навстречу иностранным компаниям, поскольку хотят сохранить международное авиасообщение, уверен глава агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
  • Проблем с «перевариванием» дополнительного пассажиропотока у петербургской воздушной гавани не будет: её международный терминал «сильно недозагружен» из-за потери сообщения с ЕС, добавили в FrequentFlyers.ru.
Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»
  • В начале мая 2025 года из-за ограничений на полёты в некоторых российских аэропортах часть авиарейсов отменили «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». Корректировать график пришлось и Turkish Airlines: она отменила свыше 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из Москвы и Санкт-Петербурга.

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