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Артур Томилко
Путешествия

«Лаборатория Касперского» начнёт продавать eSIM для доступа к интернету за границей

Пользователи смогут получать услуги связи от 2000 операторов в 150 странах.

  • О планах запустить сервис eSIM компания рассказала «Коммерсанту». Виртуальные SIM-карты будут продавать через мобильное приложение Kaspersky eSIM Store, а также на сайте.
  • Партнёром компании выступит Bnesim Limited. Доступно будет два формата подключения, поясняют в компании. Краткосрочный — на фиксированный период, а также бессрочный — до расхода пакета трафика.
  • К примеру, при использовании краткосрочного тарифа в Турции 1 ГБ интернета на 30 дней будет стоить 99,36 рубля, а 100 ГБ — 4100 рублей.
  • Расширение бизнеса в «Лаборатории Касперского» объясняют желанием «охватить новые сегменты аудитории». По собственным данным компании, около 35% её клиентов путешествуют за границу.
  • В «Мегафоне» отмечают рост спроса на связь и интернет за рубежом, но добавляют, что виртуальная SIM-карта не всегда может заменить классический роуминг. Некоторым абонентам важно оставаться на связи со своим номером. Кроме того, при использовании иностранной eSIM могут возникать проблемы с доступом к российским сервисам.

#новости

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