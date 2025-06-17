«Лаборатория Касперского» начнёт продавать eSIM для доступа к интернету за границей

Пользователи смогут получать услуги связи от 2000 операторов в 150 странах.О планах запустить сервис eSIM компания рассказала «Коммерсанту». Виртуальные SIM-карты будут продавать через мобильное приложение Kaspersky eSIM Store, а также на сайте.Партнёром компании выступит Bnesim Limited. Доступно будет два формата подключения, поясняют в компании. Краткосрочный — на фиксированный период, а также бессрочный — до расхода пакета трафика.К примеру, при использовании краткосрочного тарифа в Турции 1 ГБ интернета на 30 дней будет стоить 99,36 рубля, а 100 ГБ — 4100 рублей.Расширение бизнеса в «Лаборатории Касперского» объясняют желанием «охватить новые сегменты аудитории». По собственным данным компании, около 35% её клиентов путешествуют за границу.В «Мегафоне» отмечают рост спроса на связь и интернет за рубежом, но добавляют, что виртуальная SIM-карта не всегда может заменить классический роуминг. Некоторым абонентам важно оставаться на связи со своим номером. Кроме того, при использовании иностранной eSIM могут возникать проблемы с доступом к российским сервисам.#новости